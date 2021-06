Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Φρανκ Σινάτρα συχνά ανακαλούσε τους έρωτες, τις απώλειες και τους αγαπημένους φίλους της ζωής του, μεταξύ αυτών και τη Μέριλιν Μονρόε.



Παρότι το τι ακριβώς προηγήθηκε στις 4 Αυγούστου του 1962 όταν η μεγάλη σταρ βρέθηκε νεκρή από υπερβολική δόση, παραμένει μυστήριο, ο Σινάτρα «ποτέ δεν πίστεψε πως ήταν ατύχημα, πίστευε πως δολοφονήθηκε και ποτέ δεν το ξεπέρασε».

Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Sinatra and Me: In The Wee Small Hours» ο έμπιστος και πρώην μάνατζερ του Σινάτρα, Τόνι Οπεντισάνο.

Σύμφωνα με αυτόν, ο Σινάτρα και η Μονρόε ήταν στενοί φίλοι, αλλά όχι εραστές. Κι αυτό γιατί, παρότι ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός τη θεωρούσε πανέμορφη και αστεία, «ένιωθε πως ήταν πολύ ταλαιπωρημένη και εύθραυστη για να κοιμηθεί μαζί της και μετά να φύγει».



Η ηθοποιός είχε περάσει το Σαββατοκύριακο πριν τον θάνατό της στο θρυλικό Cal Neva Lodge, ιδιοκτήσια κατά ένα μέρος και του Σινάτρα.

Αυτό που δεν ήξερε ο κόσμος, αποκαλύπτει ο συγγραφέας, ήταν πως ήταν εκεί βρισκόταν εκεί για να περάσει χρόνο με τον πρώην σύζυγό της, Τζο ΝτιΜάτζιο που έμενε κοντά και πως είχε αποφασίσει να ανακοινώσει την ερχόμενη εβδομάδα πως τα ξαναβρήκαν μεταξύ τους.

Τα νέα για την επικείμενη συνέντευξη Τύπου πυροδότησαν μια παραφιλολογία πως η Μονρόε επρόκειτο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις σχέσεις της με τον Τζον Κένεντι και τον αδερφό του, Ρόμπερτ.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο Οπεντισάνο «ο Φρανκ έλεγε πως ποτέ δεν θα διέρρεε κάτι για τους Κένεντι καθώς ακόμη έτρεφε αισθήματα (για τον JFK)».



«Ο Φρανκ πίστευε πως αν δεν είχε ανακοινωθεί εκείνη η συνέντευξη Τύπου, η Μέριλιν θα είχε ζήσει πολύ περισσότερο» συνεχίζει ο ίδιος.



Μέρες μετά το θάνατο της Μονρόε, γράφει ο Οπεντισάνο, ο δικηγόρος του Σινάτρα, Μίκι Ρούντιν που συνεργαζόταν και με τη Μονρόε, τού είπε πως η ηθοποιός είχε δολοφονηθεί. Επρόκειτο για φήμη που κυκλοφορούσε ευρέως μεταξύ των ανδρών του γκάνκστερ Σαμ Τζιανκάνα, μερικοί εκ των οποίων μάλιστα υποστήριζαν εμπλοκή στη «δολοφονία».



Σύμφωνα με το νέο βιβλίο, ο Σινάτρα είχε διαφορετικές πηγές που του έλεγαν το ίδιο πράγμα: «Δολοφονήθηκε με βαρβιτουρικά (Nembutal) με την εμπλοκή του Ρόμπερτ Κένεντι ή του Τζιανκάνα».

Πάνω από πέντε δεκαετίες μετά, η αλήθεια για το θάνατο της θρυλικής ξανθιάς του Χόλιγουντ παραμένει μυστήριο.

«Οι θεωρίες συνωμοσίας αφθονούν και εγώ δεν μπορώ να τις αφήσω να πεθάνουν» λέει ο συγγραφέας, παραδεχόμενος πως αυτό που ξέρει είναι πως ο θάνατος της Μονρόε στοίχειωσε για πάντα τον Σινάτρα.



Με πληροφορίες από People