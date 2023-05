«Funeral»: Ο Ριουίτσι Σακαμότο είχε φτιάξει playlist να παιχτεί στην κηδεία του

Ο Ριουίτσι Σακαμότο πέθανε τον Μάρτιο του 2023, τρεις μήνες μετά την τελευταία συναυλία του και δύο μήνες μετά την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ του.

Η ζωή του Ριουίτσι Σακαμότο ήταν συνώνυμη με τη μουσική και ετοίμασε μουσική και για μετά το πέρας της. Παραγωγικός στο στούντιο, είτε σόλο είτε με συνεργάτες, επιμελείτο επιπλέον και μουσική άλλων όπως φαίνεται από την playlist που δόθηκε πριν λίγες μέρες στη δημοσιότητα και την οποία ο Σακαμότο δημιούργησε για να παιχτεί στην κηδεία του.

Στις 15 Μαΐου, από το μάνατζμεντ του Ριουίτσι Σακαμότο τουίταραν: «Θα θέλαμε να μοιραστούμε την playlist που ο Ριουίτσι ιδιωτικά δημιουργούσε για να παιχτεί στη δική του κηδεία συνοδεύοντας τον θάνατό του. Ήταν όντως μαζί με μουσική έως το τέλος»

Ryuichi’s Last Playlist.



We would like to share the playlist that Ryuichi had been privately compiling to be played at his own funeral to accompany his passing. He truly was with music until the very end.



