Fendi: Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι είναι επίσημα η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του ιταλικού οίκου

Η Κιούρι θα παρουσιάσει την πρώτη της συλλογή για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου τον επόμενο Φεβρουάριο

LifO Newsroom
Fendi: Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι είναι επίσημα η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του ιταλικού οίκου
Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι/Φωτογραφία: Instagram
Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι ορίστηκε ως καλλιτεχνική διευθύντρια της Fendi, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ιταλικός οίκος.

Η Κιούρι θα παρουσιάσει την πρώτη της συλλογή για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου τον επόμενο Φεβρουάριο. Ο διορισμός της έρχεται έξι μήνες μετά την αποχώρησή της από τη θέση της δημιουργικής διευθύντριας του οίκου Dior.

Η επιστροφή της σηματοδοτεί και μια επιστροφή στο σπίτι: η Κιούρι, η οποία κατάγεται από τη Ρώμη, εργάστηκε στη Fendi για δέκα χρόνια ως σχεδιάστρια αξεσουάρ μεταξύ 1989 και 1999, όπου ηγήθηκε της ανάπτυξης της εμβληματικής τσάντας Baguette του οίκου.

«Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημιουργικά ταλέντα στη μόδα σήμερα, και είμαι ενθουσιασμένος που επέλεξε να επιστρέψει στη Fendi για να συνεχίσει να εκφράζει τη δημιουργικότητά της εντός του ομίλου LVMH, αφού μοιράστηκε το τολμηρό της όραμα για τη μόδα. Περιτριγυρισμένη από τις ομάδες της Fendi και σε μια πόλη που αγαπά, είμαι βέβαιος ότι η Μαρία Γκράτσια θα συμβάλει στην καλλιτεχνική ανανέωση και την μελλοντική επιτυχία του οίκου, ενώ θα διατηρεί την μοναδική του κληρονομιά», δήλωσε ο Bernard Arnault, πρόεδρος και CEO του Ομίλου LVMH.

Η Fendi, από τον Οκτώβριο του 2024, είχε μείνει χωρίς καλλιτεχνική διευθύντρια, όταν παραιτήθηκε o Kim Jones. Η Silvia Venturini Fendi, εγγονή των ιδρυτών Adele και Edoardo Fendi, είχε αναλάβει και τη γυναικεία συλλογή παράλληλα με τη χειμερινή, κρατώντας τη θέση και για τα δύο φύλα κατά τη διάρκεια της 100ής επετείου του οίκου το 2025. Ωστόσο, στις 29 Σεπτεμβρίου, η Venturini Fendi προήχθη στη θέση της προέδρου, αφήνοντας πίσω τα σχεδιαστικά της καθήκοντα.

«Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω τη Μαρία Γκράτσια στην ομάδα. Ο ρόλος ενός δημιουργικού διευθυντή δεν είναι πλέον απλώς να σχεδιάζει όμορφα ρούχα, αλλά να διαμορφώνει μια κουλτούρα και να αντικατοπτρίζει τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Το ταλέντο και το όραμά της θα είναι καθοριστικά στην ενίσχυση της κληρονομιάς της Fendi, να διαμορφώσουν τα μελλοντικά ταλέντα του οίκου και να εμβαθύνουν τη δέσμευσή μας στην ιταλική δεξιοτεχνία», πρόσθεσε ο πρόεδρος και CEO της Fendi, Ramon Ros.

«Επιστρέφω στη Fendi με τιμή και χαρά, έχοντας το προνόμιο να ξεκινήσω την καριέρα μου υπό την καθοδήγηση των ιδρυτριών του οίκου, των πέντε αδελφών. Η Fendi υπήρξε πάντα φάμπρικα ταλέντων και αφετηρία για πολλούς δημιουργικούς ανθρώπους στον χώρο, χάρη στην εξαιρετική ικανότητα αυτών των πέντε γυναικών να καλλιεργούν και να υποστηρίζουν γενιές οραμάτων και δεξιοτήτων. Είμαι ευγνώμων στον κ. Arnault που μου εμπιστεύθηκε την αποστολή να γράψω ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία αυτής της εξαιρετικής εταιρείας που ιδρύθηκε από γυναίκες», δήλωσε η Κιούρι.

Όταν η Κιούρι άφησε τη Fendi το 1999 μαζί με τον τότε συνεργάτη της Pierpaolo Piccioli, πήγε στη Valentino όπου παρέμεινε για επτά πολύ επιτυχημένα χρόνια πριν την πάρει η Dior το 2016 ως αντικαταστάτρια του Raf Simons.

Στη Dior έγινε η πρώτη γυναίκα επικεφαλής σχεδιάστρια του οίκου, επιβλέποντας τη γυναικεία συλλογή.

Με πληροφορίες από Vogue Business

