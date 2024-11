«The Eras Tour Book»: Το νέο βιβλίο της Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφορεί την Black Friday και κάνει $39,99

Η Τέιλορ Σουίφτ μπαίνει στο συγγραφικό της «era» με το πολυαναμενόμενο βιβλίο της «Taylor Swift | The Eras Tour Book», που θα κυκλοφορήσει τη «Black Friday», στις 29 Νοεμβρίου.

Η 34χρονη καλλιτέχνης ανακοίνωσε στον αέρα της εκπομπής «Good Morning America» ότι το αναμνηστικό βιβλίο, αξίας 39,99 δολαρίων, θα προσφέρει μια ματιά στα παρασκήνια της παγκόσμιας περιοδείας της με τίτλο «The Eras Tour», που έσπασε όλα τα ρεκόρ, αλλά και τις σκέψεις της Σουίφτ καθώς ταξίδευε και τραγουδούσε σε όλον τον κόσμο.

Όμως πέρα από το να δημιουργήσει ενθουσιασμό στις τάξεις των υποστηρικτών της, η δισεκατομμυριούχος έχει προκαλέσει ανησυχία και στους μεγάλους εκδοτικούς οίκους, με τους οποίους αρνήθηκε να συνεργαστεί για την προώθηση του βιβλίου. Αντιθέτως, η αστέρας της ποπ αποφάσισε να εκδώσει από μόνη της την τελευταία συγγραφική της προσπάθεια, εξασφαλίζοντας έτσι πολύ μεγαλύτερο μερίδιο των κερδών για τον εαυτό της.

Το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στα ράφια της αλυσίδας «Target». Έτσι, οι μεγαλύτεροι εκδοτικοί οίκοι, που συνήθως μετρούν τεράστια κέρδη από τα βιβλία που υπογράφουν celebrities, δε θα έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από μία κυκλοφορία που αναμένεται να γίνει best seller.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή δεν αποτελεί έκπληξη για την Τέιλορ Σουίφτ, οι οποία πολλές φορές στο παρελθόν έχει αλλάξει τα δεδομένα στη μουσική βιομηχανία με τους χειρισμούς της. Από τις επαναηχογραφήσεις των δίσκων της, που της έδωσαν τον έλεγχο στα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών της, μέχρι τη στρατηγική που ακολουθεί στις φαντασμαγορικές περιοδείες της, η Σουίφτ έχει επανειλημμένα δείξει την ικανότητά της να μεγιστοποιεί τα κέρδη της.

«Καταλαβαίνει πώς λειτουργεί η βάση των θαυμαστών της και είναι σε θέση να δημιουργήσει πολλές διαφορετικές δομές συμφωνιών που προηγουμένως δεν υπήρχαν», δήλωσε στο Business Insider ο Κλέιτον Ντουράντ, επίκουρος καθηγητής στο Roc Nation School of Music, Sports and Entertainment του πανεπιστημίου του Long Island.

«Έχει τόσο πολύ επιχειρηματικό δαιμόνιο που θα μπορούσες να διδάξεις ένα ολόκληρο μάθημα σε σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων πάνω σε αυτό που κάνει», πρόσθεσε.

Εδώ και δεκαετίες, οι εκκολαπτόμενοι συγγραφείς έχουν τον ίδιο στόχο: Να αποκτήσουν τη στήριξη ενός μεγάλου εκδοτικού οίκου για να κυκλοφορήσουν τα βιβλία τους, ιδανικά έναν από τους πέντε μεγαλύτερους των ΗΠΑ, οι οποίοι επί του παρόντος είναι οι Penguin Random House, Simon & Schuster, Macmillan, HarperCollins και Hachette.

Οι συγγραφείς που συνεργάζονται με παραδοσιακούς εκδότες αμείβονται μέσω προκαταβολών και ποσοστού από τις πωλήσεις των βιβλίων, το οποίο συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 10% και 15%.

Από την άλλη, όσοι επιλέγουν να εκδώσουν τα βιβλία τους ανεξάρτητα, μπορούν να λάβουν πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από τις πωλήσεις και να διατηρήσουν τον δημιουργικό έλεγχο των έργων τους.

wow the eras tour book is so beautiful, totally worth it! 😭 i screamed when i opened the front page pic.twitter.com/YluLukpf5C