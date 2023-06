Επιστρέφει ο Τζόνι Ντεπ στους «Πειρατές της Καραϊβικής»;

Ο Τζόνι Ντεπ υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει για τον ρόλο του Τζακ Σπάροου στην επερχόμενη ταινία για τους «Πειρατές της Καραϊβικής».

Την είδηση για την επιστροφή του Τζόνι Ντεπ στον ρόλο του Τζακ Σπάροου επιβεβαίωσε ο Σον Μπέιλι, πρόεδρος της Disney Studios Motion Picture Production.

Ο Τζόνι Ντεπ έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο και στις πέντε ταινίες του franchise, το οποίο ξεκίνησε το 2003 με το The Curse Of The Black Pearl.

Ωστόσο, μετά την τελευταία ταινία - το Dead Men Tell No Tales του 2017 - ο Τζόνι Ντεπ χώρισε τους δρόμους του με τη Disney. Αυτός ο «χωρισμός» ήρθε λόγω της πρόσφατης δικαστικής διαμάχης μεταξύ του ηθοποιού και της πρώην συζύγου της Άμπερ Χερντ, η οποία ισχυρίστηκε ότι ο Τζόνι Ντεπ την είχε κακοποιήσει σωματικά και συναισθηματικά.

Η σύγκρουση μεταξύ του Ντεπ και της Χερντ ξεκίνησε το 2019, όταν εκείνος τη μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση, μετά από ένα άρθρο του 2018 που είχε γράψει για την Washington Post, όπου υποστήριζε ότι ήταν θύμα ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Σύντομα η δίκη τους έγινε πρωτοσέλιδο στον διεθνή Τύπο με live αναμετάδoση από την αίθουσα.

Εν μέσω της διαμάχης μεταξύ Ντεπ και Χερντ, η Disney φέρεται να γύρισε την πλάτη στον κινηματογραφικό Τζακ Σπάροου των Πειρατών της Καραϊβικής. Αργότερα, ο Τζόνι Ντεπ ισχυρίστηκε στη δίκη ότι δεν θα επέστρεφε στη Disney ούτε «για 300 εκατομμύρια δολάρια».

Τώρα, αν και καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα ήθελε να ενώσει ξανά τις δυνάμεις τους, ο Σον Μπέιλι, πρόεδρος της Disney Studios Motion Picture Production, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει ο Τζόνι Ντεπ στον εμβληματικό ρόλο στην επερχόμενη ταινία.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε μια πολύ καλή, συναρπαστική ιστορία που τιμά τις ταινίες που έχουν προηγηθεί, αλλά έχει και κάτι νέο να πει», είπε στους New York Times για την έκτη ταινία του franchise «Οι Πειρατές της Καραϊβικής».

Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα ο Τζόνι Ντεπ να εμφανιστεί στην ταινία, ισχυρίστηκε ότι η Disney δεν είχε προς το παρόν καμία δέσμευση κατά μιας τέτοιας απόφασης.

Αν και αυτό απέχει πολύ από το να σημαίνει ότι ο ηθοποιός θα επαναλάβει τον ρόλο του Τζακ Σπάροου επιβεβαίωσε ότι η Disney δεν έχει λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις που θέτουν τον Τζόνι Ντεπ οριστικά εκτός των επερχόμενων ταινιών.

Οι εικασίες για μια πιθανή εμφάνιση του Τζόνι Ντεπ προέκυψαν νωρίτερα φέτος, όταν ο παραγωγός της ταινίας παραδέχτηκε ότι «θα ήθελε» να επιστρέψει ο ηθοποιός για τον ρόλο του κάπτεν Τζακ Σπάροου.

Μιλώντας στο Entertainment Weekly κατά τα φετινά Όσκαρ, ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ δήλωσε για το ενδεχόμενο επιστροφής του Τζόνι Ντεπ ότι «Θα δούμε. Θα μου άρεσε. Θα ήθελα πολύ να τον έχω στην ταινία – αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω».

