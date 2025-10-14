ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Εβδομάδα μόδας στο Ριάντ: «Καρφιά» από την εγγονή της Vivienne Westwood για τη συμμετοχή του οίκου

Ο οίκος Vivienne Westwood υπερασπίστηκε την παρουσία του στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ευκαιρία πολιτισμικού διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: Getty Images/ Ideal Image
Η εγγονή της διάσημης σχεδιάστριας Vivienne Westwood, Κόρα Κορέ, επέκρινε τον οίκο μόδας που φέρει το όνομά της, λέγοντας ότι οι πρόσφατες αποφάσεις του δεν συμβαδίζουν με τις αξίες και τις επιθυμίες της γιαγιάς της.

Την ίδια ώρα, το φιλανθρωπικό ίδρυμα Vivienne Foundation, που ίδρυσε η ίδια η Westwood λίγο πριν τον θάνατό της το 2022, λανσάρει σειρά μπλουζών με μέρος των εσόδων να πηγαίνει σε οργανώσεις που στηρίζουν την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, αλλά και πρωτοβουλίες για το κλίμα, τους πρόσφυγες και τους άστεγους.

Ο οίκος Vivienne Westwood υπερασπίστηκε την παρουσία του στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για «έγκριση των πολιτικών της χώρας», αλλά για «ευκαιρία πολιτισμικού διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης». «Η μόδα είναι πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και διαφορετικών φωνών», ανέφερε σε δήλωσή του.

Η συμμετοχή του οίκου στο Ριάντ προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς οργανώσεις όπως η Human Rights Watch και η Διεθνής Αμνηστία κατηγορούν επανειλημμένα τη Σαουδική Αραβία για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενδεικτικά, στη χώρα της Μέσης Ανατολής, οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις παραμένουν ποινικό αδίκημα, τιμωρούμενο με φυλάκιση ή μαστίγωμα.

Η Human Rights Watch έκανε λόγο για «απελπιστική προσπάθεια εξωραϊσμού της εικόνας της χώρας μέσω του πολιτισμού και της μόδας». Όπως δήλωσε η ερευνήτρια της οργάνωσης για τη Σαουδική Αραβία, Τζόι Σι, «οι αρχές συνεχίζουν να καταδικάζουν ειρηνικούς επικριτές και να επιβάλλουν εξοντωτικές ποινές για απλή διαδικτυακή έκφραση».

Η Βίβιεν Γουέστγουντ (δεξιά) και η εγγονή της, Κόρα Κορέ (αριστερά), χαιρετούν το κοινό μετά την παρουσίαση της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2015 του οίκου Vivienne Westwood στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου / Φωτ: EPA, αρχείου

Η ίδια η Κορέ ανέφερε πως έμαθε για τη συμμετοχή του οίκου στο Ριάντ «από μήνυμα φίλου», προσθέτοντας ότι είναι σίγουρη πως η γιαγιά της «θα διαφωνούσε κάθετα».

Η Vivienne Westwood είχε αφιερώσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της στην ακτιβιστική δράση, χρησιμοποιώντας τη μόδα ως εργαλείο πολιτικής έκφρασης. Αγωνίστηκε ενάντια στην υδραυλική ρωγμάτωση (fracking), στήριξε την απελευθέρωση του Τζούλιαν Ασάνζ και δημιούργησε το Vivienne Foundation για να συνεχίσει το έργο της.

Το ίδρυμα έχει πλέον υπό τη διαχείρισή του τα πνευματικά δικαιώματα των σχεδίων που δημιούργησε η Westwood πριν από το 1992, μεταξύ αυτών και τα εμβληματικά γραφικά της πανκ εποχής, όπως το σχέδιο με τους «bottomless cowboys» και το περίφημο μπλουζάκι «tits».

«Η Vivienne αναγνώριζε τη δύναμη και την ευθύνη που συνοδεύει το να έχεις δημόσιο βήμα», είπε η Κορέ. «Χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα της σε κάθε ευκαιρία, όχι μόνο για να προκαλέσει, αλλά για να υπενθυμίσει ότι η μόδα μπορεί να είναι πολιτική πράξη.»

Με πληροφορίες από Guardian

