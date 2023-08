Δέκα χρόνια γιορτάζουν οι Γιορτές Ρόκκας στην Κρήτη

Τη δέκατη χρονιά του διανύει το φεστιβάλ Ρόκκας στην ενδοχώρα των Χανίων και συγκεκριμένα από τις 13 έως τις 17 Αυγούστου, στα χωριά Ρόκκα και Κερά Κισσάμου.

Το πρόγραμμα αναλυτικά

10, 11, 12 & 16, 17, 18 Αυγούστου | 09.00-13.00 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΡΑΣ

Εξαήμερο Εργαστήριο λιθοξοΐας | Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Ασπασία Παπαδοπεράκη | Εισηγητής: Γιώργος Μαρτσάκης

Ένα εργαστήριο που έχει συνδεθεί όσο λίγες δράσεις με τον πυρήνα των Γιορτών Ρόκκας. Το εργαστήριο λιθοξοΐας, που ξεκίνησε από την καταξιωμένη γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη, επιστρέφει για έκτη χρονιά στις Γιορτές Ρόκκας, με εισηγητή, όπως και πέρυσι, τον Γιώργο Μαρτσάκη, ο οποίος συμμετείχε στο εργαστήριο για πρώτη φορά το 2017 (και στη συνέχεια έγινε εισηγητής υπό την καθοδήγηση της Ασπασίας Παπαδοπεράκη), ενώ ο ίδιος ασχολείται με την πέτρα και τις μορφές της στην ιστορία, στον πολιτισμό και στην αρχιτεκτονική.

Σε μια περιοχή που έχει πλούσια παράδοση στην επεξεργασία της πέτρας, και έχει βοηθήσει ανά τα χρόνια στη δημιουργία ενός δυναμικού πυρήνα λιθοξόων, φιλοδοξούμε για ακόμη μια φορά να δοθεί η σκυτάλη στους μαθητές των περασμένων ετών, οι οποίοι θα συνδράμουν στην καθοδήγηση των νεότερων, στη διαιώνιση της αρχαίας παράδοσης του σμιλέματος της πέτρας και στην προσέλκυση ντόπιων και ξένων καλλιτεχνών στα χωριά μας, στη Ρόκκα και στην Κερά.

Δωρεάν συμμετοχή, απαραίτητη η κράτηση θέσης

Το χωριό Κερά Κισσάμου. Φωτ.: Γιώργος Αναγνωστάκης

13 Αυγούστου | 21.00 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΚΚΑΣ

Εναρκτήρια συναυλία με τη Μαρίνα Σάττι

Οι συναυλίες της Μαρίνας Σάττι είναι το ίδιο ξεχωριστές όσο και τα τραγούδια που δημιουργεί. Στο live της παρουσιάζει ένα μοναδικό και ιδιαίτερο μουσικό θέαμα, βαθιά επηρεασμένο από παραδοσιακές καταβολές, περίτεχνα συνδυασμένες με τις σύγχρονες μουσικές τάσεις. «Για μένα παράδοση είναι οι άνθρωποι –που έρχονται και φεύγουν–, ο τρόπος που βρίσκονται μεταξύ τους, που επικοινωνούν και αυτά που αφήνουν πίσω τους».Την πλαισιώνει μια εξαιρετική μπάντα, σε μια σύγχρονη μουσική γιορτή με πολυφωνικές αλχημείες, απροσδόκητες ενορχηστρώσεις και τη μοναδικά χαρακτηριστική αισθητική της.

Στην εναρκτήρια συναυλία των Γιορτών Ρόκκας θα ακούσουμε ζωντανά όλα τα τραγούδια του πρώτου της δίσκου με τίτλο «YENNA». Ένας καθόλου τυχαίος τίτλος, καθώς δηλώνει την πρόθεσή της να αποτυπώσει συμβολικά τη δημιουργική διαδικασία από τη σύλληψη μέχρι τη γέννα: τον ενθουσιασμό, τον φόβο, την ανασφάλεια, τον πόνο και τελικά τη στιγμή της έλευσης στον κόσμο και, ως εκ τούτου, την αλλαγή. Το πρώτο άλμπουμ της Μαρίνας Σάττι αποτελεί ένα οδοιπορικό με αναφορές στους ήχους ολόκληρης της ελληνικής επαρχίας – από τον ζουρνά και το νταούλι του Βορρά ή το πολυφωνικό τραγούδι της Ηπείρου, μέχρι τα γλέντια και τους χορούς της Κρήτης. Η Μαρίνα Σάττι αποτυπώνει τις πρωτόγονες δονήσεις της ελληνικής υπαίθρου, εμπνευσμένες από τα άγρια βουνά και την απέραντη θάλασσα της Μεσογείου, τολμώντας ταυτόχρονα να πειραματιστεί με pop και urban στοιχεία, απογειώνοντας τον προσωπικό ήχο της που την έκανε να ξεχωρίσει.

Τραγούδια από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Γκάιντα και beats. Νταούλια και 808. Μια γιορτή –με τη δύναμη να ενώνει ανθρώπους κάθε εθνικότητας και κάθε γενιάς–, όπου το σύγχρονο συναντάει το παραδοσιακό, για να εκφραστούν μέσα από την πιο άμεση γλώσσα: τη μουσική.

Εισιτήρια: 12 ευρώ (προπώληση), 15 ευρώ (ταμείο), 12 ευρώ (μειωμένο)

Μετακίνηση προς/από πλατεία Ρόκκας με ΚΤΕΛ την Κυριακή, 13 Αυγούστου

Κόστος ανά διαδρομή: 5 ευρώ | Ώρες αναχώρησης: 19.00 (από Χανιά), 20.00 (από Κίσσαμο) |Επιστροφή από την πλατεία Ρόκκας για Κίσσαμο και Χανιά: Μετά τη λήξη της συναυλίας

19 & 20 Αυγούστου | 11.00-13.00 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΣ

Διήμερο σεμινάριο Κρουστών | Υπεύθυνος εισηγητής: Γιώργος Φασόλης

Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι να έρθουν σε επαφή οι συμμετέχοντες με το ρυθμό και την ορχήστρα κρουστών. Μέσα από μια σειρά ομαδικών ασκήσεων-παιχνιδιών, με εργαλεία τα κρουστά όργανα αλλά και με το ίδιο μας το σώμα, μπορούμε να συντονιστούμε ρυθμικά μέσα στην ομάδα. Χρησιμοποιούμε αρχικά τη φωνή και το σώμα μας σαν κρουστά όργανα μέσα από τη χρήση ρυθμικών συλλαβών και μη συμβατικών συνθέσεων και μετά, αφού βιώσουμε το ρυθμό, τον περνάμε στα κρουστά που δεν είναι παρά η προέκταση των χεριών μας .

Το σεμινάριο κρουστών απευθύνεται σε εφήβους άνω των 12 ετών και ενήλικες.

Δωρεάν συμμετοχή, απαραίτητη η κράτηση θέσης

19 & 20 Αυγούστου | 18.00-00.00 | ΚΕΡΑ

«Κερά Μια Σκηνή» | «Το Παραμύθι» (διήμερο χοροθεατρικό δρώμενο)

Η «Κερά Μια Σκηνή» είναι η δράση που έχει συνδεθεί ίσως περισσότερο από όλες με τις Γιορτές Ρόκκας, η δράση που η ίδια της η σύσταση συμβολίζει τον φιλόξενο, περιπατητικό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Για τέταρτη χρονιά, λοιπόν, ολόκληρη η Κερά θα μετατραπεί σε μια τεράστια σκηνή με σύντομα δρώμενα σε αυλές, μπαλκόνια, δρόμους, χωράφια και σπίτια – αμφισβητώντας τα όρια της τέχνης και της καθημερινότητας.

Φέτος οι καλεσμένοι καλλιτέχνες, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Μέτης Παναγιωτοπούλου, θα δουλέψουν με την έννοια του παραμυθιού· ιστορίες της προφορικής παράδοσης των λαών που έρχονται από τα βάθη του παρελθόντος, από μακρινούς αλλά και κοντινούς τόπους, και μας μαθαίνουν για τη θεραπευτική δύναμη της αγάπης και την αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων.

Μας μαθαίνουν, επίσης, για τη σημασία της προσωπικής ευθύνης και για τη συλλογικότητα των ονείρων· τις θυσίες που κάνει κάποιος για να αποκτήσει κάτι που θέλει με όλη του την καρδιά.· τα εμπόδια που είναι ευκαιρίες στην πορεία της ζωής και μας θυμίζουν να πιστεύουμε στον εαυτό μας και τελικά μας καθοδηγούν να κατανοούμε τον κόσμο από την αρχή. Φέρνουν στο προσκήνιο βαθιές πανανθρώπινες αλήθειες, αναζητήσεις, ανησυχίες αλλά και προβολές του συλλογικού φαντασιακού που ζωντανεύουν μέσα από τη φωνή των παραμυθάδων, του χορού και του σωματικού θεάτρου. Παραμύθια-ανάσα του κόσμου, κέρασμα από καρδιάς.

Ο θεατής θα ανηφορίσει για ακόμη μια χρονιά τα στενά της Κεράς με το χάρτη του στο χέρι, ανακαλύπτοντας τα δρώμενα χορού στις αυλές των σπιτιών και σε διάφορες γωνιές του χωριού. Θα συναντήσει διαφορετικά είδη χορού, θεάτρου, αφηγήσεις για παιδιά και για ενήλικες με καταξιωμένους καλλιτέχνες που θα τον προσκαλούν να ακολουθήσει τα βήματά τους.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Μέτη Παναγιωτοπούλου

Παράλληλες δράσεις στο πλαίσιο της «Κερά Μια Σκηνή»

Εργαστήριο Χορού για παιδιά και εφήβους: Breakdance στους δρόμους της Κεράς

Υπεύθυνος: Μάνος Κατσιαδάκης

Σε αυτό το εργαστήριο θα ξεκινήσουμε με τα βασικά βήματα του breakdance ενσωματωμένα σε χορογραφία. Θα γνωρίσουμε τον ρυθμό, την ροή, την εκρηκτικότητα και τις απότομες παύσεις (freeze) του χορευτικού αυτού είδους. Ρυθμικός, εκτονωτικός και απόλυτα δυναμικός χορός, το breakdance, κατατάσσεται στους χορούς του δρόμου, καθώς ξεκίνησε από τους δρόμους της Αμερικής και την χιπ χοπ κουλτούρα. Δανείζεται τεχνικές και στοιχεία πολεμικών τεχνών και φολκ χορών, ενώ χαρακτηρίζεται από τις ακροβατικές του κινήσεις, τα απότομα σταματήματα και την πλαστικότητα όλου του κορμού. Ιδανικός τρόπος άσκησης και καλλιτεχνικής έκφρασης για παιδιά και νέους.

Εικαστικό Εργαστήριο Ανακύκλωσης για παιδιά

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Θοδωρής Παρασκάκης (σε συνεργασία με τη Νεολαία Κισάμου)

Αυτά τα 10 χρόνια των Γιορτών Ρόκκας έχουν αφήσει και το υλικό αποτύπωμα τους στα χωριά: αφίσες, προγράμματα, έργα συμμετεχόντων από τα παλαιότερα εργαστήρια, αποθέματα υλικών από τις δράσεις και τα εργαστήρια που έχουν πραγματοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνει κάθε δράση μας, θα συνεργαστούμε με εικαστικούς καλλιτέχνες για να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο κάθε υλικού. Στο εργαστήριο αυτό παιδιά δημοτικού θα έχουν την ευκαιρία να επαναχρησιμοποιήσουν παλαιότερα υλικά, να τους δώσουν νέα αξία και νόημα και να δημιουργήσουν πρωτότυπα έργα τέχνης μέσα από την ανακύκλωσή τους. Τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τις εικαστικές τεχνικές και θα αποκτήσουν βασικές δεξιότητες για τη δημιουργία έργων τέχνης. Στο τέλος της δράσης θα δημιουργηθεί έκθεση με τα έργα των παιδιών.

Ημερήσιο εισιτήριο: 12 ευρώ (προπώληση), 15 ευρώ (ταμείο), 12 ευρώ (μειωμένο)

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων συναντά τις Γιορτές Ρόκκας 2023 και στο πλαίσιο της δράσης ΧΩΡΙΑ ΜΕ ΦΩΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ διοργανώνει την κινηματογραφική προβολή της ταινίας «Ο αδερφός μου κυνηγάει δεινόσαυρους».

Περίληψη: Ο Jack έχει έναν αδελφό, τον Gio, με σύνδρομο Down. Ως παιδί ο Jack πίστευε το τρυφερό ψέμα που του είχαν πει οι γονείς του, ότι δηλαδή ο Gio ήταν ένα ξεχωριστό παιδί με υπερδυνάμεις. Τώρα που σε λίγο θα πάει στο γυμνάσιο ο Τζακ δεν πιστεύει πια ότι ο αδελφός του είναι υπερήρωας, αλλά σχεδόν ντρέπεται για αυτόν, ειδικά από τότε που γνώρισε την Arianna.

Ελεύθερη είσοδος

*Η ταινία «Ο αδερφός μου κυνηγάει δεινόσαυρους» έχει κερδίσει το Βραβείο Νεανικού Κοινού της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου και απευθύνεται σε παιδιά από Δ' Δημοτικού και σε όλη την οικογένεια.

23, 24, 25 Αυγούστου | 18.00-21.00 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΡΑΣ

Εργαστήριο φωτογραφίας «Η δικιά μου γεωγραφία», σε συνεργασία με την πλατφόρμα “Postcards from home” | Εισηγήτρια: Φωτεινή Παπαχατζή

“An individual is not distinct from his place; he is that place” (Gabriel Marcel, 1948) / «Ένα άτομο δεν διαφέρει από τον τόπο του : o ίδιος είναι ο τόπος» (Gabriel Marcel, 1948)

Οι Γιορτές Ρόκκας φιλοξενούν και φέτος τη σειρά Postcards From Home, το τριήμερο δημιουργικό εργαστήριο με τίτλο «Η δικιά μου Γεωγραφία» και προσκαλούν τους κατοίκους της Ρόκκας και της Κεράς να συναντηθούν με τους συμμετέχοντες φωτογράφους και να μοιραστούν τη δική τους γεωγραφία: την αγαπημένη τους διαδρομή, το σημείο του χάρτη που είναι συνδεδεμένο με εμπειρίες αναμνήσεις, βιώματα, συναισθήματα, μνήμες, γεγονότα, προφορικές ιστορίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι «Η δικιά μου Γεωγραφία» δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι διαθέτουν άλμπουμ φωτογραφιών από τις «παλιές ημέρες», τα οποία μπορούν να ψηφιοποιηθούν, διασώζοντας έτσι την τοπική πολιτιστική κληρονομιά.

Δωρεάν Συμμετοχή (μέχρι 15 φωτογράφοι όλων των επιπέδων και μέχρι 15 κάτοικοι των χωριών), απαραίτητη κράτηση θέσης

*Συνίσταται επίσης η παρακολούθηση του Εργαστηρίου Προφορικής Ιστορίας που ακολουθεί στις 27 Αυγούστου για εμπλουτισμό της αφήγησης των συμμετεχόντων φωτογράφων.

27 Αυγούστου | 19.00 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΡΑΣ

Βιωματικό Εργαστήριο Προφορικής Ιστορίας «Φωνές, η Προφορική Ιστορία στο Προσκήνιο»

Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση-βιωματικό εργαστήριο για την προφορική ιστορία, τη διάσωση και την ανάδειξη του άυλου Πολιτισμού, μέσα από το πρόγραμμα «Κρήτη, Προφορική Ιστορία / Crete Oral History» της Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο -σημειωτέον- έχει ξεκινήσει από το 2010, πραγματοποιούνται καταγραφές προφορικών μαρτυριών, εκδόσεις, επιμορφώσεις (ετήσιες και ταχύρρυθμες), παραγωγές ντοκιμαντέρ, εκθέσεις και ειδικές δράσεις για την εκπαίδευση. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, καθώς και με φορείς της αυτοδιοίκησης και του πολιτισμού της Κρήτης.

Στη διάρκειά του εργαστηρίου θα προβληθούν επίσης αποσπάσματα με ιστορίες κατοίκων της περιοχής από καταγραφές που έγιναν στην Ρόκκα και στην Κερά το 2021, και πάλι στο πλαίσιο των Γιορτών Ρόκκας.

Σχεδιαστές του προγράμματος: Χαρά Ανδρεάδου (ΜΑ, ΜEd, PhD candidate), ιστορικός, αρχαιολόγος, πολιτισμολόγος, εκπαιδευτικός, επιστημονικός συνεργάτης Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων | Ματθαίος Φραντζεσκάκης, μαθηματικός, δημοσιογράφος, εκπαιδευτής ενηλίκων, Διευθυντής Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης και Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Δωρεάν Συμμετοχή, απαραίτητη κράτηση θέσης

31 Αυγούστου | 21.00 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΡΟΚΚΑΣ

Συναυλία κλασικής μουσικής και τραγουδιού υπό το φως της αυγουστιάτικης – μπλε - πανσελήνου: «Κάρμινα Μπουράνα» του Καρλ Ορφ, υπό τη μουσική διεύθυνση του αρχιμουσικού Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Τα Κάρμινα Μπουράνα, ένα μνημειώδες αριστούργημα του 20ού αιώνα, είναι ο τίτλος της μεσαιωνικής χειρόγραφης συλλογής 254 γερμανικών και λατινικών ποιημάτων. Τα ποιήματα αυτά γράφτηκαν στις αρχές του 13ου αιώνα και αναφέρονται σε σκηνές από τη μεσαιωνική ζωή, περιλαμβάνοντας θρησκευτικούς στίχους, κοινωνική σάτιρα και τραγούδια του κρασιού, των νεωτεριστών Γολιάρδων μοναχών της εποχής που ασκούσαν κριτική στον συντηρητισμό της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας. Είναι ένας ύμνος στη φύση, τη ζωή και τον έρωτα και μέρη τους έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, μουσικές παραστάσεις, αλλά και σε πολιτικές συγκεντρώσεις.

Για την ιστορία, η πρεμιέρα τους είχε τεράστια επιτυχία τεράστια και, σταδιακά, έγιναν τμήμα του διεθνούς κλασικού ρεπερτορίου. Τα χαρακτηριστικά κρουστά όργανα, οι εμβληματικές μελωδίες, το στοιχείο της επανάληψης και η απλή αρμονική γλώσσα επηρεασμένη από τη μουσική της Αναγέννησης προσδίδουν στο έργο αρχέγονο, βαθύ χαρακτήρα και το καθιστούν δημοφιλές μέχρι και σήμερα.

Στη σπουδαία αυτή βραδιά θα συμπράξουν οι σολίστ, Μάγια Μουργικνέλι (σοπράνο), Αντώνης Κορωναίος (τενόρος), Άγγελος Χονδρογιάννης (βαρύτονος), το Φωνητικό Σύνολο Φωνωδία, το Παιδικό και Εφηβικό Τμήμα του Φωνητικού Συνόλου Φωνωδία, η Χορωδιακή Ομάδα Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου (διδασκαλία Ιωάννης Ιδομενέως), το Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου (διδασκαλία Γιάννης Πρωτόπαπας), η Ακαδημαϊκή Χορωδία Νέων Αθηνών (διδασκαλία Νίκος Μαλιάρας), η Νεανική Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (διδασκαλία Λένα Χατζηγεωργίου) και το Μουσικό Σύνολο Κρουστών και Πιάνων της Φιλαρμόνια Ορχήστρας Αθηνών, υπό τη μουσική διεύθυνση του αρχιμουσικού Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Συντελεστές

Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης

Μουσικό Σύνολο Φιλαρμόνια Ορχήστρας Αθηνών

Σολίστ:

Μάγια Μουργικνέλι | υψίφωνος

Αντώνης Κορωναίος | τενόρος

Άγγελος Χονδρογιάννης | βαρύτονος

Φωνητικό Σύνολο Φωνωδία

Παιδικό και Εφηβικό Τμήμα του Φωνητικού Συνόλου Φωνωδία

Χορωδιακή ομάδα Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου

Διεύθυνση χορωδίας: Ιωάννης Ιδομενέως

Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου

Διεύθυνση χορωδίας: Γιάννης Πρωτόπαπας

Ακαδημαϊκή Χορωδία Νέων Αθηνών (ΑΧΝΑ)

Διεύθυνση χορωδίας: Νίκος Μαλιάρας

Νεανική Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Διεύθυνση χορωδίας: Λένα Χατζηγεωργίου

Ελεύθερη είσοδος

Μετακίνηση προς/από πλατεία Ρόκκας με ΚΤΕΛ την Πέμπτη, 31 Αυγούστου

Κόστος ανά διαδρομή: 5 ευρώ | Ώρες αναχώρησης: 19.00 (από Χανιά), 20.00 (από Κίσσαμο) |Επιστροφή από την πλατεία Ρόκκας για Κίσσαμο και Χανιά: Μετά τη λήξη της συναυλίας