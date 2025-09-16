ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Coachella 2026: Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G και Anyma οι μεγάλοι headliners

Το περσινό Coachella (2025) είχε headliners τη Lady Gaga, τους Green Day και τον Post Malone

LifO Newsroom
Το φεστιβάλ Coachella ανακοίνωσε τους headliners για το 2026, με τον Justin Bieber, τη Sabrina Carpenter, την Karol G και τον Anyma να ηγούνται του line-up. Το εμβληματικό φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί τα Σαββατοκύριακα 10-12 και 17-19 Απριλίου στην έρημο της Καλιφόρνιας, στο Ίντιο.

Όλοι οι headliners έχουν ξαναβρεθεί στη σκηνή του Coachella. Η Carpenter εμφανίστηκε το 2025, η Karol G είχε προκαλέσει αίσθηση το 2022 με καλεσμένους τους Becky G και J Balvin, ενώ ο Bieber έχει συμμετάσχει τέσσερις φορές ως guest. Ο Anyma, το multimedia project του Matteo Milleri, επιστρέφει μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του 2024 και φέτος, με ένα show που αναμένεται να θυμίζει το περσινό «Designs the Desert» του Travis Scott.

Το line-up περιλαμβάνει ακόμα μεγάλα ονόματα όπως οι The Strokes, XX, Disclosure, Interpol, FKA Twigs, Iggy Pop, Major Lazer, David Byrne, Laufey, Wet Leg, Moby, Little Simz, Labrinth, Central Cee και πολλούς άλλους, συνθέτοντας ένα από τα πιο πολυσυλλεκτικά προγράμματα των τελευταίων ετών.

Το περσινό Coachella (2025) είχε headliners τη Lady Gaga, τους Green Day και τον Post Malone, με καλεσμένους όπως η Missy Elliott, η Charli XCX και η Megan Thee Stallion.

