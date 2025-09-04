ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αργεντινή: Βρέθηκε ο πίνακας του Giuseppe Ghislandi έπειτα από 80 χρόνια - Είχε κλαπεί από τους Ναζί

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του πίνακα ξεκίνησαν όταν εθεάθη σε αγγελία ακινήτου στον ιστότοπο ενός μεσιτικού γραφείου

Αργεντινή: Βρέθηκε ο πίνακας του Giuseppe Ghislandi έπειτα από 80 χρόνια - Είχε κλαπεί από τους Ναζί
Ο πίνακς Portrait of a Lady του Giuseppe Ghislandi/Φωτογραφία: EPA
Για σχεδόν 80 χρόνια, το Portrait of a Lady του Giuseppe Ghislandi φαινόταν να έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης. Λεηλατημένο από τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το αριστούργημα του 18ου αιώνα είχε χαθεί στις σκιές της ιστορίας, μέχρι που ξαφνικά επανεμφανίστηκε τον προηγούμενο μήνα στο πιο απίθανο μέρος: μια διαδικτυακή αγγελία ακινήτου στην Αργεντινή.

Η πρώτη έγχρωμη εικόνα του πίνακα εμφανίστηκε στην αγγελία, ανεβασμένη ασυνείδητα από μία από τις κόρες του Friedrich Kadgien, ενός Ναζί αξιωματικού που διέφευγε της δικαιοσύνης και είχε κλέψει το έργο από τον Ολλανδοεβραίο έμπορο τέχνης Jacques Goudstikker στην Ολλανδία.

Ολλανδοί δημοσιογράφοι που ερευνούσαν τη ζωή του Kadgien στην Αργεντινή ανακάλυψαν τον πίνακα. Η αποκάλυψη προκάλεσε διεθνή αναστάτωση. Μέσα σε λίγες ώρες από τη δημοσίευση της ιστορίας από την ολλανδική εφημερίδα Algemeen Dagblad, η αγγελία ακινήτου εξαφανίστηκε.

Η αστυνομία έκανε έφοδο στο παραθαλάσσιο σπίτι της Patricia Kadgien στο Μαρ ντελ Πλάτα, αλλά ο πίνακας δεν βρέθηκε. Οι αρχές συνέλαβαν την Κάντγκιεν και τον σύζυγό της με κατηγορίες για απόκρυψη και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, ενώ σε εφόδους σε όλη την πόλη κατασχέθηκαν και άλλα έργα τέχνης που υποπτεύονταν ότι είχαν λεηλατηθεί.

Στη συνέχεια, την Τετάρτη, μετά από δεκαετίες μυστηρίου, ήρθε η πολυπόθητη αποκάλυψη. Σε συνέντευξη Τύπου στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαρ ντελ Πλάτα, οι αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι η οικογένεια Κάντγκιεν παρέδωσε τον χαμένο πίνακα.

Φωτογραφία: EPA

Ο ειδικός τέχνης Αριέλ Μπασάνο, που βοήθησε στην έρευνα, δήλωσε στους δημοσιογράφους από την αίθουσα του δικαστηρίου ότι ο πίνακας βρισκόταν σε καλή κατάσταση και χρονολογείται από το 1710.

Για τους κληρονόμους του Goudstikker, που αγωνίζονται ακούραστα να ανακτήσουν τα εκατοντάδες έργα που αφαιρέθηκαν από τη συλλογή του κατά τη διάρκεια του πολέμου, η ανάκτηση αποτελεί τόσο δικαίωση όσο και μια συγκινητική υπενθύμιση αυτού που χάθηκε.

Με πληροφορίες από euronews.com

