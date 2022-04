Ανοιχτά στο διαδίκτυο γράμματα, σημειώσεις και πίνακες του πατέρα του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Αδημοσίευτες φωτογραφίες και πίνακες του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν, του συγγραφέα των βιβλίων φαντασίας «Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών», κυκλοφόρησαν από το ίδρυμα του συγγραφέα, μαζί με πρόχειρα χειρόγραφα και επιστολές, ανοιχτά στους χρήστες και θαυμαστές του έργου του.

Ο ιστότοπός του υπάρχει πλέον ανανεωμένος με νέο υλικό, συμπεριλαμβανομένων ενοτήτων για την καλλιγραφία του Τόλκιν και ένα χρονοδιάγραμμα της ζωής του, ενώ ηχογραφήσεις και βίντεο κλιπς με τον Τόλκιν, ο οποίος πέθανε το 1973, και τον γιο του Κρίστοφερ, ο οποίος πέθανε το 2020, βρίσκεται ανάμεσα στο νέο υλικό.

Το υλικό κυκλοφόρησε στις 26 Φεβρουαρίου, ημερομηνία σημαντική στη μυθολογία του έργου του Τόλκιν, επειδή η 26η Φεβρουαρίου 3019 ήταν η ημερομηνία της Τρίτης Εποχής όταν η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού ξεκινά την περιπετειώδη πορεία της σε ένα φανταστικό κόσμο που κατοικείται από διάφορες ανθρωποειδείς φυλές: Χόμπιτ, Ξωτικά, Ανθρώπους, Νάνους και Όρκ. Η ιστορία του επικεντρώνεται γύρω από το Ένα Δαχτυλίδι το οποίο κατασκεύασε ο Σκοτεινός Άρχοντας Σάουρον κατά τη Δεύτερη Εποχή. Ξεκινώντας από το ήσυχο Σάιρ η ιστορία εξελίσσεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Μέσης Γης και ακολουθεί την πορεία του πολέμου του Δακτυλιδιού.

Αν και υπήρχαν και άλλοι συγγραφείς που έγραψαν έργα φαντασίας πριν από τον Τόλκιν, η μεγάλη επιτυχία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και του Χόμπιτ οδήγησαν σε μία πρωτοφανή αναγέννηση του είδους, καθιστώντας το πολύ δημοφιλές. Αυτό κατέστησε τον Τόλκιν, ευρέως γνωστό, ως τον «πατέρα» της μοντέρνας φανταστικής, ή πιο συγκεκριμένα, της υψηλής φαντασίας.

Ο Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν ήταν διακεκριμένος ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης που στον ελεύθερο χρόνο του έγραφε ιστορίες και ποίηση, ζωγράφιζε και επινόησε γλώσσες και αλφάβητα.

Ο Τζον Ρόναλντ Ρόιελ Τόλκιν είναι ο πιο σημαντικός συγγραφέας του είδους της φανταστικής λογοτεχνίας. Φωτο: © The Tolkien Estate Limited

Η διάσημη τριλογία των ταινιών που βασίζονται στις ιστορίες του Τόλκιν σε σκηνοθεσία Peter Jackson είναι από τις πιο δημοφιλείς παγκοσμίως.

Ο γιος του συγγραφέα, Κρίστοφερ Τόλκιν σχεδίασε πολλούς από τους αρχικούς χάρτες που περιγράφουν λεπτομερώς τον κόσμο της Μέσης Γης για τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών του πατέρα του όταν η σειρά κυκλοφόρησε για πρώτη φορά μεταξύ 1954 και 1955.

Δύο δεκαετίες μετά τον θάνατο του Τζ.Ρ.Ρ.Τόλκιν, δημοσίευσε τα The Silmarillion, Unfinished Tales, Beren And Lúthien και The History of Middle-earth, τα οποία εξέδωσαν τον περίπλοκο κόσμο των ξωτικών και των νάνων που δημιούργησε ο πατέρας του.

Η οικογένεια Τόλκιν σε διακοπές το 1940. Φωτο: © The Tolkien Estate Limited

Ένα φανταστικό τοπίο του Τόλκιν, περ. 1915. Φωτο: © The Tolkien Estate Limited

J. R. R. Tolkien, Bilbo comes to the Huts of the Raft-elves, 1937. Φωτο: © The Tolkien Estate Limited J. R. R. Tolkien, The Hill: Hobbiton-across-the Water, 1937. Φωτο: © The Tolkien Estate Limited

J. R. R. Tolkien, The Shores of Faery, 1915. Φωτο: © The Tolkien Estate Limited

Φωτο: © The Tolkien Estate Limited

Χάρτης του Ρόχαν, της Γκόντορ και της Μόρντορ με σημειώσεις για την πλοκή του "Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Βιβλίο V", από το 1944. Δείχνει τις προσπάθειες του Τόλκιν να συντονίσει τις ημερομηνίες (και τις φάσεις της σελήνης). Φωτο: © The Tolkien Estate Limited

J. R. R. Tolkien, "Barad-dûr: The Fortress of Sauron,"1944. Φωτο: © The Tolkien Estate Limited

J. R. R. Tolkien, Conversation with Smaug, 1937. © The Tolkien Estate Limited

Φωτο: © The Tolkien Estate Limited

Φωτο: © The Tolkien Estate Limited

J. R. R. Tolkien, Dust jacket design for The Hobbit, 1937. Φωτο: © The Tolkien Estate Limited

Σχέδια, ανέκδοτές φωτογραφίες και καλλιγραφικές σημειώσεις του Τόλκιν μπορείτε να βρείτε εδώ