Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα το πρώτο τίζερ τής επερχόμενης τηλεοπτικής σειράς του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών που θα μεταδοθεί στην Amazon Prime.



Στο ατμοσφαιρικό τίζερ αποκαλύπτεται ο τίτλος της σειράς The Lord of the Rings: The Rings of Power που θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου.

Η επική σειρά τής Amazon Studios φέρνει για πρώτη φορά στις οθόνες τους θρύλους της μυθικής Δεύτερης Εποχής στην ιστορία της Μέσης Γης, καθώς διαδραματίζεται χιλιάδες χρόνια πριν τα γεγονότα των βιβλίων του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν, «Χόμπιτ» και «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τής Amazon «θα μεταφέρει τους τηλεθεατές πίσω σε μια εποχή όπου δημιουργήθηκαν μεγάλες δυνάμεις, άνθισαν και καταστράφηκαν βασίλεια, δοκιμάστηκαν αναπάντεχοι ήρωες, η ελπίδα κρεμάστηκε από μια λεπτή κλωστή, και ο μεγαλύτερος κακός που φτιάχτηκε από την πένα του Τόλκιν απείλησε να βυθίσει όλο τον κόσμο στο έρεβος».



Η Amazon κρατά ακόμη μυστικές τις λεπτομέρειες της πλοκής. Από τα λίγα που έχουν γίνει γνωστά, ωστόσο, είναι πως τα γυρίσματα για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν εκτός Νέας Ζηλανδίας, και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, αλλά και πως στο καστ περιλαμβάνονται οι Sir Lenny Henry, Morfydd Clark, Peter Mullan, Joseph Mawle και Robert Aramayo.

Τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν, με φημολογούμενο κόστος περίπου 450 εκατ. δολαρίων (το συνολικό budget για τις τρεις ταινίες του Peter Jackson ήταν 281 εκατ. δολάρια), ολοκληρώθηκαν στις 2 Αυγούστου.