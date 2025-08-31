«Άφησα τη χώρα μου για να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι» - Ο απολογισμός της Ριάνα για τα 20 χρόνια καριέρας

Πριν από είκοσι χρόνια, στις 29 Αυγούστου 2005, η Ριάνα κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της Music of the Sun και «κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει εκείνη την ημέρα του καλοκαιριού πόσο κοντά στον ήλιο θα έφτανε τελικά η 17χρονη από τα Μπαρμπάντος», όπως σχολιάζει το Billboard.

Σήμερα, δύο δεκαετίες μετά, η Ρόμπιν Ριάνα Φέντυ -όπως είναι το πραγματικό της όνομα- έχει κατακτήσει την παγκόσμια μουσική βιομηχανία και όχι μόνο. Έχει βρεθεί στη μεγάλη οθόνη, έχει φλερτάρει με τη διεκδίκηση Όσκαρ, έχει χτίσει μια επιχειρηματική αυτοκρατορία με τα brands Fenty Beauty και Savage x Fenty, ενώ δηλώνει πως ο μεγαλύτερος της θησαυρός είναι τα παιδιά της, RZA και Riot Rose, με τον A$AP Rocky.

Την Παρασκευή (29 Αυγούστου), η Rihanna δεν θα μπορούσε να αφήσει τη μέρα να περάσει χωρίς να γιορτάσει όσα έχει καταφέρει στην ένδοξη καριέρα της. Με ένα βίντεο-ποτ πουρί, γεμάτο στιγμές από τη διαδρομή της ως σταρ της ποπ, της R&B και άλλων ειδών που υπηρέτησε με επιτυχία, άφησε στους εκατομμύρια θαυμαστές της ένα συγκινητικό μήνυμα.

«Πριν από 20 χρόνια, άφησα τη χώρα μου, την κουλτούρα μου, το φαγητό μου και την οικογένειά μου για να ξεκινήσω ένα ταξίδι που άρχισε με την κυκλοφορία του πρώτου μου μουσικού πρότζεκτ!» ξεκινά η Ριάνα στην ανάρτησή της.

«Τόσοι πολλοί από εσάς υπήρξαν μέρος της ζωής και της καριέρας μου από την αρχή, και κάποιοι από εσάς συμμετείχαν στην περιπέτεια στην πορεία. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων σε όλους σας. Ο καθένας από εσάς έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο πού με οδήγησε αυτό το ταξίδι μέχρι τώρα. Ήθελα απλώς να εκμεταλλευτώ αυτή τη στιγμή για να σας ευχαριστήσω!

Σας ευχαριστώ για τα καλύτερα πρώτα 20 χρόνια! 20 χρόνια με τους πιο πιστούς, σκληροπυρηνικούς φαν, 20 χρόνια σκληρής δουλειάς και αφοσιωμένων ομάδων γύρω μου, 20 χρόνια μαθημάτων, 20 χρόνια αξέχαστων εμπειριών και επιτευγμάτων, 20 χρόνια με την οικογένειά μου να είναι το νούμερο ένα σύστημα στήριξής μου, και σε όλους τους ανθρώπους που είπαν ναι σε μένα και μου έδωσαν μια ευκαιρία πριν να είναι "cool" (Execs, DJ’s, συγγραφείς, παραγωγοί, χορευτές, χορογράφοι, σκηνοθέτες, σχεδιαστές μόδας, φωτογράφοι, glam, δημοσιογράφοι, brands, μέντορες, κλπ).

20 χρόνια που σας ευχαριστώ! Ευχαριστώ τον Θεό, ήταν πολύ γενναιόδωρος μαζί μου και η δόξα ανήκει σ’ Αυτόν», κατέληξε η Ριάνα στον απολογισμό της.