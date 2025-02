Η Ριάνα επιστρέφει με νέο άλμπουμ μετά από 9 χρόνια

Η Ριάνα δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της, ότι το νέο της άλμπουμ θα αιφνιδιάσει το κοινό της και ότι αισθάνεται «πολύ αισιόδοξη» γι' αυτό.

«Ξέρω ότι θα είναι κάτι που δεν περιμένει κανείς», δήλωσε στο Harper's Bazaar. «Και δεν θα είναι εμπορικό ή εύπεπτο για το ραδιόφωνο. Θα είναι εκεί που αξίζει να είναι η τέχνη μου αυτή τη στιγμή» σχολίασε η 37χρονη σταρ.

Η Ριάνα έχει κάνει τους θαυμαστές της να περιμένουν εδώ και χρόνια το νέο της άλμπουμ, γράφουν τα διεθνή μέσα. Το όγδοο στούντιο άλμπουμ της, «Anti», κυκλοφόρησε το 2016. Από τότε, η κατεύθυνση που θα πάρει ο πολυαναμενόμενος νέος δίσκος της, ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων, με τους περισσότερους να εικάζουν ότι θα πρόκειται για ένα reggae άλμπουμ. Ωστόσο, η Ριάνα το διαψεύδει: «Πολύ μακριά! Δεν υπάρχει κανένα είδος τώρα. Γι' αυτό περίμενα. Κάθε φορά, έλεγα, "Όχι, δεν είμαι εγώ αυτό. Δεν είναι σωστό"», είπε.

Για τη μεγάλη επιστροφή της, η "Riri" σχολίασε: «Αυτός ο πολύς χρόνος μακριά από τη μουσική πρέπει να μετρήσει για το επόμενο πράγμα που θα ακούσουν όλοι. Πρέπει να μετρήσει. Δεν μπορώ να ανεχτώ τίποτα μέτριο. Αφού περιμένεις οκτώ χρόνια, μπορείς κάλλιστα να περιμένεις κι άλλο».

Αν και δεν αποκάλυψε περισσότερα, δήλωσε στο περιοδικό ότι: «Νιώθω ότι επιτέλους το κατάφερα, κορίτσι μου!», είπε. Η πολυβραβευμένη με Grammy «ντίβα της R&B», η οποία ξεκίνησε την καριέρα της το 2003, κυκλοφορώντας από τα πρώτα χρόνια επιτυχίες, όπως τα: Umbrella, Shut Up And Drive και What's My Name?.

Απομακρύνθηκε από τη μουσική τα τελευταία χρόνια, αλλά παράλληλα, ασχολείται με την εταιρεία Fendy, τα brands μακιγιάζ και περιποίησης της επιδερμίδας, που λανσάρει. Στο διάστημα της αποχής της, απέκτησε τα δύο της παιδιά με τον ASAP Rocky.