46ο Φεστιβάλ Δράμας: Στην «Αρκουδότρυπα» ο Χρυσός Διόνυσος

Η ταινία «Αρκουδότρυπα» της Χρυσιάννας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου απέσπασε τον Χρυσό Διόνυσο στο 46ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Το Φεστιβάλ Δράμας βράβευσε την «Αρκουδότρυπα» μια ιστορία queer αγάπης που διαδραματίζεται στα βουνά της Πίνδου στη χθεσινοβραδινή απονομή των βραβείων. Βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας απέσπασε η πρωταγωνίστρια της ταινίας Χαρά Κυριαζή.

Η «Αρκουδότρυπα» είναι μία τρυφερή ταινία για την ενηλικίωση, τη φιλία και τον έρωτα, που μιλά για τις queer σχέσεις στην επαρχία, και πραγματεύεται τόσο τη σύγκρουση όσο και την αρμονία μεταξύ του παραδοσιακού και του μοντέρνου, συνδυάζοντας το φολκλόρ του τόπου με τα προσωπικά βιώματα των δημιουργών της.

«Η ταινία έγινε με πολλή αγάπη και με τη στήριξη των δικών μας ανθρώπων. Ήμασταν ένα μικρό συνεργείο, κάναμε μία crowdfunding καμπάνια και πήραμε και κάτι ψιλά από τους φίλους μας, μάς υποστήριξαν και οι γιαγιάδες μας στο χωριό την Ελάτη Τρικάλων.. Ήταν μία homemade κατάσταση, με μαγειρέματα μαζί, γυρίσματα όλη μέρα έξω με φυσικό φως να τρέχουμε να προλάβουμε το σούρουπο και την αυγή.. Γι' αυτό και αυτή η βράβευση σημαίνει τόσα πολλά για εμάς, γιατί ό,τι κάναμε, το κάναμε με αγάπη και πολύ πάθος» δήλωσαν οι σκηνοθέτες της ταινίας, Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέργιος Ντινόπουλος παραλαμβάνοντας το βραβείο.

Η κριτική επιτροπή του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος, αποτελούμενη από τους Alexia Roider, Μένο Δελιοτζάκη, Αλεξάνδρα Ματθαίου, Ασημίνα Προέδρου και πρόεδρο τον Λευτέρη Χαρίτο ανέφερε στο σκεπτικό της λέγοντας πως πρόκειται για μία ανεξάρτητη ταινία που τους έκλεψε την καρδιά καταφέρνοντας με τα μέσα που είχε να θίξει σημαντικά ζητήματα παραμένοντας διεισδυτική, αυθεντική και γενναία.

«Ξεφεύγοντας από τις στερεότυπες καταγραφές της ελληνικής επαρχίας με τρόπο που σπάνια βλέπουμε στο ελληνικό σινεμά, οι δημιουργοί κέρδισαν ένα μεγάλο στοίχημα. Μια ταινία με τολμηρές υφολογικές αντιθέσεις, φυσικότητα και πολυπλοκότητα χαρακτήρων, και δύο κεντρικές ηρωίδες που μας κρατάνε σε εγρήγορση παρά τη μεγάλη διάρκεια της. Μέχρι τους τίτλους τέλους, το συναίσθημα αναβλύζει συνεχώς μέσα από μια υπενθύμιση: το σινεμά είχε και θα έχει πάντοτε ανάγκη από αληθινές και βαθιά ανθρώπινες ιστορίες» σημείωσαν.

Oι ταινίες του 46ου Φεστιβάλ Δράμας θα προβάλλονται online στην πλατφόρμα του φεστιβάλ έως και σήμερα Δευτέρα 11/9 στις 23:00. Η επόμενη διοργάνωση είναι στην Αθήνα, στις 26-29 Οκτωβρίου, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, όπου θα παρουσιαστεί το σύνολο του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος του Φεστιβάλ Δράμας και θα διεξαχθεί εργαστήριο pitching.

Αναλυτικά τα βραβεία του 46ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Βραβεία Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος

Χρυσός Διόνυσος: Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννας Παπαδάκη, Στέργιου Ντινόπουλου

Αργυρός Διόνυσος - Βραβείο Σκηνοθεσίας Τώνια Μαρκετάκη: Αλέξης Κουκιάς-Παντελής για το Αερολίν

Βραβείο Ντοκιμαντέρ: Φῶς ἐκ Φωτός του Νεριτάν Ζιντζιρία

Βραβείο Σεναρίου: Μιχάλης Μαθιουδάκης, Αλέξης Κουκιάς-Παντελής για το Αερολίν

Βραβείο Drama Queer: Buffer Zone του Σάββα Σταύρου

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: Το Καλοκαίρι που Παρατήρησα για Πρώτη Φορά τον Ήλιο να Δύει του Αστέρη Τζιώλα

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας: Ανδρέας Μάρκου, Buffer Zone του Σάββα Σταύρου

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας: Χαρά Κυριαζή, Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννας Παπαδάκη, Στέργιου Ντινόπουλου

Βραβείο Ήχου: Νίκος Κωνσταντίνου, Ανορθόδοξος του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου

Βραβείο Σχεδιασμού Hχου: Παναγιώτης Παπαγιαννόπουλος, Στέλιος Κουπετώρης, Midnight Skin του Μανώλη Μαυρή

Βραβείο Μοντάζ: Μάριος Κλεφτάκης, Αριζόνες του Γιώργου Ηλιόπουλου

Βραβείο Φωτογραφίας: Μανού Τιλίνσκι, Midnight Skin του Μανώλη Μαυρή

Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής: Πέτρος Σωτηρόπουλος & The Aqua Barons, Διάβαση των Αινεία Τσαμάτη, Κατερίνας Μαυρογεώργη

Βραβείο Ενδυματολογίας Ιουλία Σταυρίδου: Rectifier + Tzo, Good Girls Club: A Virginity Odyssey των Λήδας Βαρτζιώτη, Δημήτρη Τσακαλέα

Βραβείο Σκηνογραφίας: Αρτεμις Φλέσσα, Διάβαση των Αινεία Τσαμάτη, Κατερίνας Μαυρογεώργη

Βραβείο Ειδικών Εφέ: Morgan Hildebrand & Aurélia Monnier, Fiona Bourgeois, Midnight Skin του Μανώλη Μαυρή

Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ και Κομμώσεων: Ελίνα Τράντου, Good Girls Club: A Virginity Odyssey των Λήδας Βαρτζιώτη, Δημήτρη Τσακαλέα

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος

Grand Prix 2023: Αχέροντας, Μανουέλ Μουνιόθ Ρίβας

Βραβείο Σκηνοθεσίας: The Open House, Julieta Lasarte

Βραβείο EFA «ΔΡΑΜΑ 2023»: Midnight Skin του Μανώλη Μαυρή

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης: Ανορθόδοξος του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου

Ειδικό Βραβείο Αρτιότερης Παραγωγής TV5 MONDE: Apostles of Cinema, Darragh Amelia, Gertrude Malizana, Jesse Gerard Moango, Cece Mlay

Ειδικές Μνείες: The River and the Labyrinth, Ian Capillé | The Age Of Innocence, Maximilian Bungarten

Βραβεία Εθνικού Διαγωνιστικού τμήματος σπουδαστικών Ταινιών

Grand Prix Βραβείο Φρίντα Λιάππα: Η Παρέλαση του Μιχάλη Γαλανόπουλου

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Το χάος που άφησε πίσω της του Νίκου Κολιούκου

Βραβείο Ντοκιμαντέρ: Δημήτρης Κεχρής, για την ταινία Αθήνα, αγάπη μου

Βραβείο Σεναρίου: Νίνα Αλεξανδράκη, για την ταινία της, Ημερολόγιο μιας σεξουαλικής μοναξιάς

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας: Φαμπρίτσιο Μούτσο, για την ταινία Θερμοκήπιο του Γιώργου Γεωργακόπουλου

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας: Μαρίνα Σιώτου, για την ταινία Το χάος που άφησε πίσω της του Νίκου Κολιούκου

Βραβείο Φωτογραφίας Ντίνος Κατσουρίδης: Γιώργος Καραβούλιας, για την ταινία Πώς να ανάψεις τσιγάρο χωρίς να καείς του Κωνσταντίνου Σπανουδάκη

Βραβείο Μοντάζ: Αντουάν Φλάχαουτ, για την ταινία Η Παρέλαση του Μιχάλη Γαλανόπουλου

Βραβείο Σκηνογραφίας: Αναστασία Μαστρακούλι, για την ταινία Little doggie του Γιώργου Ντούνη

Βραβείο Σχεδιασμού Ήχου: Μάσιμο Ντελ Γκάουντιο, για την ταινία Η Παρέλαση του Μιχάλη Γαλανόπουλου

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος σπουδαστικών Ταινιών

Grand Prix Almost Famous: Klette by Michael Abay, Βέλγιο

Rising Star: Phalène, Sarah-Anaïs Desbenoit, Γαλλία

Student Queer Loud and Proud: Kokuryo: the untold story of bb. Undas 2019, Diokko Manuel Dionisio, Φιλιππίνες

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού προγράμματος Animation

Βραβείο Animation - Asifa Hellas Yannis Vasileiadis: Teacups, Αλεκ Γκριν, Φίνμπαρ Γουότσον (Αυστραλία, Ιρλανδία)

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: The Tornado Outside της Μαρίας Τομάζου

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού προγράμματος Short and Green

Drama Green Award: Seagulls scream on the weekend by Maria Stuut, Frederik Stuut, Ολλανδία

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: Time to live by Hawar Rehimi, Ιράκ, Ιράν

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού προγράμματος Kiddo

Best Kiddo Film: Crab day, Ross Stringer (Ην. Βασίλειο)

Ειδική Μνεία: ATIVIO, pieces of wood, Juliette Boucheny (Γαλλία, Τόγκο)

Βραβείο διανομής

Αχινός, Αλεξ Σολτς

Βραβείο Κοινού

A Piece of Liberty της Αντιγόνης Καπάκα

Βραβεία Drama Pitching Lab #10

Βραβείο Finos Films: «The Station», Iσίδωρος Ροδαστάκης, Δημήτρης Κωτσέλης, Ελλάδα

Βραβείο ΕΚΚ: «My tears, a sea for Jakarta to sink», Andrea Nirmala Widjajanto, Annisa Adjam, Iνδονησία

Βραβεία Mentorship: «Heaven on Earth», Μάρτιν Βαλέχος, Χιλή | «The Blind Man at the End of the World», Τζέικ Μουνιός, Φιλιππίνες

Aνεξάρτητα Βραβεία

Έπαινος Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών (GSC): Σωτήρης Τζατζάκης για την ταινία Το Καλοκαίρι που Παρατήρησα για Πρώτη Φορά τον Ήλιο να Δύει του Αστέρη Τζιώλα

Βραβείο ΟΚΛΕ (Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας): Αερολίν του Αλέξη Κουκιά-Παντελή

Βραβείο Onassis Culture: Super του Νικόλα Κούλογλου

Βραβείο Τεχνικής Αρτιότητας της ΕΤΕΚΤ (Εταιρίας Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης): Η Πολυθρόνα στο Πεζοδρόμιο της Mαίρης Κολώνια

Βραβείο ΠΕΚΚ (Πανελλήνια Ενωση Κριτικών Κινηματογράφου): Διάβαση των Αινεία Τσαμάτη, Κατερίνας Μαυρογεώργη

Βραβείο FIPRESCI (Διεθνής Ενωση Κριτικών Κινηματογράφου) για το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα: The Silence Of The Banana Trees, Ενεος Τσάρκα

Βραβείο Ανθρωπίνων Αξιών Βουλής της Ελλήνων για το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα: Αχέροντας, Μανουέλ Μουνιόθ Ρίβας.