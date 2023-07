15 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (21-27/7)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Οι Prodigy live στην Πλατεία Νερού

To μεγαλύτερο συγκρότημα της ηλεκτρονικής dance σκηνής, που ξεκίνησε μέσα από τα παράνομα rave parties των ’90s και έφτασε με το άλμπουμ του «The fat of the land» στην κορυφή των παγκόσμιων charts, επιστρέφει στην Ελλάδα για μια συναυλία στο Release Athens 2023. Μαζί τους οι Primal Scream, ενώ τη βραδιά θα ανοίξουν οι Lip Forensics.

21/7, πλατεία Νερού, Φάληρο, οι πόρτες ανοίγουν από 17:30, είσοδος από 50 ευρώ

Death Disco Open Air Festival 2023

Οι Sisters of Mercy.

Με αφορμή τη δεκαετή παρουσία του στην αθηναϊκή νυχτερινή σκηνή, το Death Disco το γιορτάζει διοργανώνοντας το πρώτο του διήμερο open air festival με headliners τους The Sisters of Mercy και VNV Nation. Συνολικά 15 συγκροτήματα σε 2 σκηνές και ένα line-up που το καθιστά ένα από τα σημαντικότερα dark alternative events της Ευρώπης, το Death Disco Open Air Festival έρχεται τον Ιούλιο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

22-23/7, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, 18:00, είσοδος από 42 ευρώ

Indie Playground Festival στην Πειραιώς 260

Οι Godsleep.

Για δύο βραδιές η Πειραιώς 260 μεταμορφώνεται σε μουσική σκηνή και γεμίζει με φρέσκους ήχους και ανεπιτήδευτη δημιουργικότητα. Το Indie Playground Festival ξεκινάει την Τετάρτη 26 Ιουλίου με τους Godsleep με τους stoner και heavy rock ήχους. Θα ακολουθήσει η αθηναϊκή neo-psyche rock μπάντα The Steams καθώς και το Παιδί Τραύμα που με νέο υλικό από το άλμπουμ του «Μέινστριμ» θα μας διηγηθεί ποπ - ροκ μουσικές ιστορίες αθηναϊκής καθημερινότητας. Στο line-up της Πέμπτης 27 Ιουλίου συμπεριλαμβάνονται οι ψυχεδελικοί Dury Dava, ο Γιώργος Καρράς, θρυλικός συνθέτη από τις Τρύπες, καθώς και η ιστορική μπάντα του αθηναϊκού underground Lost Bodies.

26/7, Πειραιώς 260, 20:00, είσοδος από 10 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

GENesis Party

Την Πέμπτη 20 Ιουλίου, η νεοσύστατη ομάδα SNFCC Youth Council συστήνεται στο κοινό με το GENesis Party. Με το σύνθημα «Τόπο στα νιάτα» η ομάδα προσκάλεσε νέους και νέες δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής να κηρύξουν την έναρξη σε μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων που θα ακολουθήσει. Τη μουσική γιορτή θα ανοίξει με το DJ set της η Matina Sous Peau, ενώ θα ακολουθήσουν οι groovy Cosmonuts. Αυλαία θα ρίξουν στη βραδιά οι The Steams με τον psychedelic/rock ήχο τους.

20/7, ΚΠΙΣΝ, Θόλος, 20:00, είσοδος ελεύθερη

Ο Guy Gerber στο Bolivar

Ο Guy Gerber στο Bolivar

Το Bolivar και η Minotaur-Minotaur παρουσιάζουν τον καταξιωμένο σούπερ σταρ Guy Gerber. O Ισραηλινός DJ/producer με ρεκόρ πωλήσεων και αμέτρητες sold out εμφανίσεις έρχεται στο Bolivar για μια εκρηκτική νύχτα.

22/7, Bolivar, ΛΕΩΦ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου - Άλιμος, είσοδος από 10 ευρώ

Καλοκαιρινό πάρτι στο Κομπραί

Το βιβλιοπωλείο της Διδότου που άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό πριν από σχεδόν έναν χρόνο και έχει μετατραπεί στο απόλυτο στέκι των βιβλιόφιλων της Αθήνας διοργανώνει το τελευταίο μεγάλο πάρτι της σεζόν. Στα σετ οι DJ NOT I, Future Perfect, Novakovsky, Lisa Klez και ο John Prandom.

22/7, Βιβλιοπωλείο Κομπραί, Διδότου 34, 22:00

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

«Βασίλισσα Μαργκό» στο Θερινό Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου

Βασίλισσα Μαργκώ (1994)

Το Θερινό Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου ενώνει τις δυνάμεις του με το 13ο Athens Open Air Film Festival για 5 προβολές γαλλόφωνου κινηματογράφου, φέρνοντας στο κοινό την Παρασκευή 21 Ιουλίου την ταινία Βασίλισσα Μαργκό με την Ιζαμπέλ Ατζανί.

21/7, Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας, Λόρδου Βύρωνος 3, Πεντέλη, 21:30, είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Double Bill από το 13ο Athens Open Air Film Festival

Body Double (1984)

Με μια διπλή προβολή υποδέχεται το Σαββατοκύριακο το Athens Open Air Film Festival, προβάλλοντας τις ταινίες Άγριο Θηλυκό, το ριψοκίνδυνο έργο του βραβευμένου με Όσκαρ Τζόναθαν Ντέμι, και το ερωτικό θρίλερ Διχασμένο Κορμί του εμβληματικού σκηνοθέτη Μπράιαν ντε Πάλμα.

22/7, 21:30, 23:30, πάρκο Κονίστρας (εντός γηπέδου μπάσκετ), Δημοφώντος 44 & Κυμαίων, Πετράλωνα, είσοδος ελεύθερη

Ο Άγριος Πλανήτης στο Midnight Express

La Planete Sauvage (1973)

Ο κινηματογράφος Ριβιέρα υποδέχεται ένα από τα πιο κλασικά ψυχεδελικά animation επιστημονικής φαντασίας για μια μοναδική προβολή στο πλαίσιο της κινηματογραφικής λέσχης «Midnight Express». Την ταινία προλογίζει ο Φοίβος Κρομμύδας.

21/7, θερινός κινηματογράφος Ριβιέρα, 23:30, είσοδος 6 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

«Με σιχάθηκα... αλλά και πάλι όχι εντελώς»

Μια μαύρη κωμωδία με κείμενα της Λένας Κιτσοπούλου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη.

Μια μαύρη κωμωδία με κείμενα της Λένας Κιτσοπούλου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Σε ένα ρετρό σκηνικό που θυμίζει νυχτερινό κέντρο της δεκαετίας του ’90, η παράσταση ξεκινάει όταν μπαίνουν στον χώρο οι θεατές. Μια λαϊκή τραγουδίστρια ανοίγει το πρόγραμμα, τους υποδέχεται με χορό και τραγούδια και τους προετοιμάζει για ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει. Οι τρεις ηρωίδες παρότι φαινομενικά άγνωστες μεταξύ τους, ξεπερνούν όσα τις χωρίζουν και χάνονται σταδιακά μέσα στο χιούμορ, τη θολούρα από την κάπνα του σκηνικού και τον θόρυβο από τα σκυλάδικα. Ξαφνικά, από άγνωστες μετατρέπονται σε φιγούρες οικείες, καθημερινές και σε ανθρώπους της διπλανής πόρτας.

20-23/7, 27-30/7, θέατρο Λαμπέτη Ταράτσα, λεωφ. Αλεξάνδρας 106, είσοδος από 13 ευρώ

Αίας του Γιάννη Ρίτσου

Η παράσταση Αίας του Γιάννη Ρίτσου είναι μια καλοκαιρινή παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης. Μετά την πρεμιέρα της στα Χανιά, στο Αρχαίο Θέατρο της Απτέρας, έρχεται στην Αθήνα για δύο μοναδικές παραστάσεις στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου και στο Θέατρο Βράχων «Άννα Συνοδινού».

26-27/7, Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Θέατρο Βράχων «Άννα Συνοδινού», 21:30, είσοδος από 15 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Guns N’ Roses στο ΟΑΚΑ

Οι Guns 'N' Roses έρχονται και στη χώρα μας στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους για το 2023.

Οι Guns ‘N’ Roses έρχονται και στη χώρα μας στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους για το 2023 σε παραγωγή της Live Nation. Το εμβληματικό ρoκ συγκρότημα που ξεκίνησε το ταξίδι του στις 5 Ιουνίου από το Park Hayarkon - Tel Aviv στο Ισραήλ συνέχισε δυναμικά στην Ευρώπη, κλείνοντας τον κύκλο των ευρωπαϊκών συναυλιών του στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου, στο Ολυμπιακό Στάδιο.

22/7, ΟΑΚΑ, Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας, 16:00, είσοδος από 55 ευρώ

Ο Κωστής Μαραβέγιας στο θέατρο Άλσος

Ο Κωστής Μαραβέγιας καταφθάνει στο θέατρο Άλσος στην πρώτη του εμφάνιση μετά την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ.

Ο Κωστής Μαραβέγιας καταφθάνει στο θέατρο Άλσος στην πρώτη του εμφάνιση μετά την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, το «Portofino», την Τετάρτη 26 Ιουλίου, για να συστήσει στο κοινό τον νέο και ανανεωμένο του ήχο. Μαζί του στη σκηνή η Ξένια Ντάνια και η μπάντα του.

26/7, Το άλσος, Ευελπίδων 4, Πεδίον του Άρεως, 20:30, είσοδος από 10 ευρώ

ROUS στην ταράτσα του Gazarte

Συστήθηκε στο κοινό το 2010 ως Rous μέσα από τη μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία του τραγουδιού «Εξαιρέσεις», ενώ αμέσως μετά ακολούθησε ο πρώτος του ομώνυμος δίσκος. Μετά από μια σειρά μυσταγωγικών εμφανίσεων σε όλη τη χώρα και ακόμα ένα sold out live στο roof stage, ο Γιώργος Ρους επιστρέφει στο Gazarte για ένα ακόμη live.

22/7, Gazarte, Γκάζι, Βουτάδων 32-34, 21:30, είσοδος από 12 ευρώ

Μυστήριο 35: Ορέστεια του Ιάννη Ξενάκη

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα παρουσιάσει την Ορέστεια του Έλληνα μουσικού, αρχιτέκτονα, μαθηματικού, διανοητή και φιλοσόφου Ιάννη Ξενάκη.

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα παρουσιάσει την Ορέστεια του Έλληνα μουσικού, αρχιτέκτονα, μαθηματικού, διανοητή και φιλοσόφου Ιάννη Ξενάκη, ένα έργο που θεωρείται από τα σημαντικότερα της μουσικής πρωτοπορίας του 20ού αιώνα. Εμπνεόμενος ευθέως από την τριλογία του Αισχύλου, ο Ιάννης Ξενάκης συνέθεσε τη δική του εκδοχή (1965-1966), ένα έργο που συμπυκνώνει την πλοκή και την ουσία του δράματος και ταλαντεύεται ανάμεσα στην όπερα, το ορατόριο και το μυσταγωγικό χορόδραμα

23/7, Αμφιθέατρο Παλαιού Ελαιουργείου, Ελευσίνα, 21:15, είσοδος από 10 ευρώ