14 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (27/10-2/11)

MΟΥΣΙΚΗ

The Blessed Madonna

H underground super star της house σκηνής Βρετανίδα DJ, που πρόσφατα συνεργάστηκε με την Dua Lipa, Blessed Madonna, θα παίξει live μουσική στον ιστορικό χώρο του Ωδείου Αθηνών. Το πάρτι θα ανοίξουν με δύο εξίσου πολυαναμενόμενα sets η εξαιρετικά δραστήρια, ελληνικής καταγωγής DJ Polyxene και ηλεκτρονική παραγωγός Marie Montexier.

29/10, Ωδείο Αθηνών, Βασ. Γεωργίου Β 17, 16:30, είσοδος από 17 ευρώ

Pagan live στο Κύτταρο

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σχήματα της περασμένης χρονιάς επιστρέφει στο Κύτταρο για ένα ηλεκτρισμένο, διονυσιακό live. Η θεατρική μάγισσα της «προοδευτικής έθνικ» μουσικής και frontwoman του συγκροτήματος Έβελυν Ασουάντ υπόσχεται μια μυσταγωγική βραδιά, εκεί όπου ο έρωτας συναντά τον θάνατο και η αρχή το τέλος.

27/10, Κύτταρο Live club, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00, είσοδος 12 ευρώ

Fundracar and friends live στο Arch

Φωτ.: Nondas Emmanouil

Με ένα πειραματικό 12ωρο μουσικό meltdown οι αντικαθεστωτικοί Fundracrar αποχαιρετούν για λίγο το αθηναϊκό κοινό ώστε να αφοσιωθούν ολοκληρωτικά στη δημιουργία του νέου τους δίσκου. Μαζί τους στο live στο Arch το πενταμελές συγκρότημα από την Κρήτη, Gemma, το οποίο δημιουργούν ένα κράμα ηλεκτρονικής μουσικής συνυφασμένης με τη ροκ και την παράδοση, αλλά και οι Babuska, με τους μεθυστικούς afro, latin και βαλκανικούς ήχους τους.

27/10, Arch, Ελασιδιών 6, 21:00, είσοδος από 13 ευρώ

Ταξίδι στον 20ό αιώνα στο Ωδείο Αθηνών

Η συνεργασία της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών με το Ωδείο, που εγκαινιάστηκε στα τέλη του 2022, ξεκινά το φετινό της μουσικό πρόγραμμα με δύο έργα σημαντικών Ελλήνων συνθετών, του εν ζωή Δημήτρη Τερζάκη και του Πέτρου Πετρίδη (1892-1977). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, ένα έργο του Γάλλου συνθέτη Darius Milhaud, το Κοντσέρτο για Βιολοντσέλο αρ. 1 με σολίστ τον Γιάννη Τσιτσελίκη και την 4η Συμφωνία του Honegger «Deliciae Basilenses». Στο πόντιουμ θα ανέβει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμόνιας, διακεκριμένος και διεθνούς φήμης αρχιμουσικός, Βύρων Φιδετζής.

27/10, Ωδείο Αθηνών, Βασ. Γεωργίου Β 17, 20:30, είσοδος από 8 ευρώ

Ο Setaoc Mass live στο six d.o.g.s

O Setaoc Mass, από τα επιδραστικότερα ονόματα της νέας γενιάς της techno, επιστρέφει στην Αθήνα.

Μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στο ADD Festival τον περασμένο Μάιο, ο Setaoc Mass, από τα επιδραστικότερα ονόματα της νέας γενιάς της techno και ιδιοκτήτης του label SK_eleven, επιστρέφει στην Αθήνα. Μαζί του οι all time favorite residents του six d.o.g.s, Cirkle & a.metz, παρέα με τον σταθερά ανερχόμενο στην αθηναϊκή techno σκηνή Katra.

27/10, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 23:59, είσοδος από 5 ευρώ

Αισθηματική Αγωγή Vo l4

Η Αισθηματική Αγωγή επιστρέφει το Σάββατο 28 Οκτώβρη στο Gagarin 205 με την 4η διοργάνωσή της. Στη σκηνή οι αγαπημένες φωνές της new wave μουσικής σκηνής Ταφ Λάθος, Echo Tides, Sci-Fi River και Kristof.

28/10, Gagarin 205 Live Music Space, Λιοσίων 205, 20:00, είσοδος από 12 ευρώ

Η Νεφέλη Φασούλη στον Σταυρό του Νότου

Η Νεφέλη Φασούλη παρέα με 5 τολμηρούς μουσικούς της φίλους περνάνε τρεις φθινοπωρινές Πέμπτες στον Σταυρό του Νότου.

Η Νεφέλη Φασούλη παρέα με 5 τολμηρούς μουσικούς της φίλους περνάνε τρεις φθινοπωρινές Πέμπτες στον Σταυρό του Νότου, κουβαλώντας αγαπημένα τραγούδια από τον δίσκο της «Ο κόσμος σου» αλλά και πολλά άλλα λαϊκά και μη.

26/10, 9/11, 23/11, Σταυρός του Νότου, Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 21:30, είσοδος από 12 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

POWER DANCE CLUB xx Steffi x SMUT

H DJ Steffi Dolly Klakson παρουσιάζει το πρώτο της live set στην Αθήνα.

Η θρυλική resident του Berghain Panorama Bar, DJ Steffi Dolly Klakson, η οποία από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 αφήνει το στίγμα της στην underground dance σκηνή, παρουσιάζει το πρώτο της live set στην Αθήνα την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου.

27/10, Smut Athens, Βατσαξή 4, 23:59, είσοδος από 15 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Ο ιμπρεσάριος από τη Σμύρνη

Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Έργο γραμμένο το 1757, όπου ο πλούσιος έμπορος Αλή σκοπεύει να συστήσει την τέχνη της όπερας στη Σμύρνη και απευθύνεται σε δύο ατζέντηδες, προκειμένου να τον βοηθήσουν να οργανώσει τον θίασό του. Ο ίδιος έλκεται από τρεις σοπράνο, αλλά οι διαρκείς αψιμαχίες τους για το ποια θα είναι η πριμαντόνα του θιάσου και οι αλλοπρόσαλλες απαιτήσεις όλων των εμπλεκομένων τον κάνουν να ξανασκεφτεί την απόφασή του.

26/10-7/1/24, Εθνικό Θέατρο, Κτίριο Τσίλερ, Αγ. Κωνσταντίνου 22-24, είσοδος από 10 ευρώ

Γέρμα του Σάιμον Στόουν

Φωτ.: Patroklos Skafidas

Ο επιδραστικός συγγραφέας και σκηνοθέτης του καιρού μας, ο Σάιμον Στόουν, εμπνέεται από την κλασική Γέρμα και την ξαναγράφει, μεταφέροντάς τη στο σήμερα. Η Γέρμα του Λόρκα, που πρωτοανέβηκε το 1934 στη Μαδρίτη, πραγματεύεται την αδυναμία μιας γυναίκας να τεκνοποιήσει και πώς αυτή αντιμετωπίζεται σε ένα φτωχό, αγροτικό και συντηρητικό περιβάλλον. Στη σύγχρονη αυτή διασκευή συναντάμε τους ήρωες στο σήμερα, επαγγελματικά επιτυχημένους και πολλά υποσχόμενους. Η γυναίκα είναι δημοσιογράφος και μπλόγκερ με μεγάλο αριθμό ακολούθων, ο άντρας της πετυχημένος επιχειρηματίας. Στην παράσταση σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου πρωταγωνιστεί η Μαρία Κίτσου.

27/10-17/12, θέατρο Πόρτα, Μεσογείων 59, είσοδος από 15 ευρώ

Ναπάλμ Χάσταγκ Φάμιλι

Τι συμβαίνει στην «αγία ελληνική οικογένεια» την ημέρα της επετείου γάμου των γονιών, όταν κάποιοι γιορτάζουν, ενώ κάποιοι άλλοι εύχονται να μην είχε υπάρξει ποτέ;

Τι συμβαίνει στην «αγία ελληνική οικογένεια» την ημέρα της επετείου γάμου των γονιών, όταν κάποιοι γιορτάζουν, ενώ κάποιοι άλλοι εύχονται να μην είχε υπάρξει ποτέ; Ποιο λήμμα της εγκυκλοπαίδειας γράφει για την υγεία της γιαγιάς; Γιατί ένας πλανόδιος παλιατζής επιμένει να διαλαλεί την πραμάτεια του έξω από την πόρτα ενός παραδοσιακού σπιτιού; Η παράσταση Ναπάλμ Χάσταγκ Φάμιλι: Μια οικογενειακή ιλαροτραγωδία σε σκηνοθεσία του Πάνου Κούγια είναι ο απολογισμός ακριβώς της ημέρας επετείου γάμου των γονιών. Με άξονα τρία γεύματα γύρω από ένα τραπέζι αναπαρίσταται η πραγματικότητα της ελληνικής οικογενειακής συνθήκης. Η ρουτίνα της, οι βίαιοι μηχανισμοί, τα μυστικά και οι κόκκινες λέξεις που τη διατρέχουν.

30/10-28/11, Red Jasper Cabaret Theatre, Κεφαλληνίας 18, 21:00, είσοδος από 10 ευρώ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Το Fεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Αθήνα

Το 46ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ταξιδεύει στην Αθήνα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, όπου θα προβληθούν όλες οι ταινίες του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος του 46ου DISFF, καθώς και οι βραβευμένες ταινίες του Εθνικού Σπουδαστικού Τμήματος, ενώ τις ίδιες ημέρες θα διεξαχθεί και το Athens Pitching Lab.

26-29/10, Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Αίθουσα 1, Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134-136

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

The Callas – Strange Fruits στην γκαλερί Δύο Χωριά

The Callas (Lakis & Aris Ionas) Under the rainbow 2023 Embroidered tapestry 170x120 cm

Λίγο καιρό μετά τη μουσειακή έκθεσή τους στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το εικαστικό δίδυμο The Callas (οι αδελφοί Λάκης & Άρης Ιωνάς) γιορτάζει την έναρξη της εκπροσώπησής τους από την γκαλερί Δύο Χωριά με την έκθεση «Strange Fruits» – ο τίτλος της αποτελεί σαφή αναφορά στον αντιρατσιστικό ύμνο «Strange Fruit» της Billie Holiday. Σε αυτή την έκθεση οι Έλληνες πρωτοπόροι του DIY αναδεικνύουν τις ποικιλόμορφες εικαστικές πρακτικές τους, οι οποίες ακροβατούν ανάμεσα σε εγκατάσταση, ζωγραφική, γλυπτική και κεντητό-ταπισερί.

1/11-6/1/24, Δύο Χωριά Ακρόπολη, Λεμπέση 5-7 & Πορίνου 16, Δευτ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11:00-18:00

AΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Ο Νίκος Κουρής διαβάζει την Ιογενή Πνευμονία του Ζήσιμου Λορεντζάτου

Στο πλαίσιο της σειράς θεατρικών αναλογίων Παραβάσεις/Αναγνώσεις που διοργανώνει το ΚΠΙΣΝ, ο Νίκος Κουρής συνεργάζεται με τον Μάριο Μπανούσι και διαβάζει την Ιογενή Πνευμονία, το μοναδικό αφήγημα που έγραψε ο Ζήσιμος Λορεντζάτος. Στο σύντομο κείμενό του, αν και απέφευγε συνειδητά τις αυτοαναφορικές εξομολογήσεις, μιλά σε τρίτο πρόσωπο για τη μοναξιά του αρρώστου και για την περιπέτεια υγείας που έζησε τον Αύγουστο του 1981, η οποία άρχισε στην Κεφαλονιά και συνεχίστηκε στην Αθήνα με τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο «Σωτηρία», έχοντας διαγνωστεί με ιογενή πνευμονία. Αυτό το σπάνιo –και χαμένο μέχρι σχετικά πρόσφατα– πεζό του φαίνεται πως δουλεύτηκε επανειλημμένα από τον κορυφαίο δοκιμιογράφο, κριτικό, ποιητή και μεταφραστή, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική.

29/10, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 16:00, είσοδος από 8 ευρώ