ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ωράριο καταστημάτων για Πάσχα 2026: Πότε ξεκινά στη Θεσσαλονίκη

Έρχεται το πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

The LiFO team
ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΣΧΑ 2026 Facebook Twitter
Φωτ. Eurokinissi
0

Από την Πέμπτη 2 Απριλίου ξεκινά το πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).

Το ωράριο καταστήματων θα ισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών.

Το ωράριο καταστημάτων για το Πάσχα 2026 στη Θεσσαλονίκη

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Την Πέμπτη και Παρασκευή 2/4 και 3/4 αντίστοιχα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ.

Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Tags

0

