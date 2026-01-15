Επιστροφή ενοικίου: Νέες πληρωμές σε επιπλέον 6,7 χιλιάδες δικαιούχους - 27.000 δεν έχουν δηλώσει ακόμα ΙΒΑΝ

Στα 1,37 εκατ. ευρώ ανήλθε το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε σήμερα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στους τραπεζικούς λογαριασμούς επιπλέον 6.722 δικαιούχων, οι οποίοι γνωστοποίησαν το ΙΒΑΝ ή υπέβαλαν ή τροποποίησαν τις δηλώσεις τους, από 13/12/2025 έως και 30/12/2025.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πιστώθηκαν κατά μέσο όρο 203 ευρώ σε κάθε δικαιούχο, ποσόν το οποίο αντιστοιχεί στο μέσο ενοίκιο το οποίο δηλώνουν οι ίδιοι.

Για όσους υπέβαλαν αρχική ή τροποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος 2024 μετά τις 12 Δεκεμβρίου 2025, η επιστροφή του ενοικίου υπολογίστηκε εκ νέου, με βάση την απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα και Θάνου Πετραλιά, κατόπιν εισήγησης του Διοικητήτης ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1199/2025).

Η απόφαση προβλέπει ειδική διαδικασία συμπληρώσεων και διορθώσεων για την καταβολή της ενίσχυσης, καθώς και του τυχόν επιπλέον δικαιούμενου ποσού που προκύπτει σε σχέση με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν στις 28/11/2025 και 30/12/2025.

Ειδικότερα:

385 δικαιούχοι γνωστοποίησαν λογαριασμό ΙΒΑΝ,

392 δικαιούχοι υπέβαλαν αρχική δήλωση μετά τις 12/12/2025,

2,5χιλ. δικαιούχοι πρόσθεσαν δαπάνη για κύρια ή φοιτητική κατοικία

Οι υπόλοιποι δικαιούχοι διόρθωσαν τα στοιχεία του πίνακα 6 του Ε1 για τη δαπάνη ενοικίου (εκμισθωτές, ετήσιο μίσθωμα, αριθμό δήλωσης μίσθωσης, αριθμό παροχής, κ.α.).

Εξ αυτών, 2,5 χιλιάδες δικαιούχοι συμμετείχαν και στις δύο προηγούμενες καταβολές στις 28/11/2025 ή 30/12/2025.

Ωστόσο, ακόμα και μετά την πληρωμή των νέων δικαιούχων όμως, παραμένουν και άλλοι 27 χιλιάδες δικαιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό ΙΒΑΝ προκειμένου να εισπράξουν την επιστροφή ενοικίου.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, από την ΑΑΔΕ επισημαίνεται επίσης ότι:

ο επανυπολογισμός του ποσού της επιστροφής ενοικίου γίνεται για τα συνολικά ετήσια ενοίκια που καταβλήθηκαν το φορολογικό έτος 2024 (για κύρια ή/και φοιτητική κατοικία) και πραγματοποιείται αυτόματα με βάση τα νέα στοιχεία των δηλώσεων.

απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πληρωμής είναι η δήλωση έγκυρου λογαριασμού IBAN του δικαιούχου στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας >IBAN.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή ενοικίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ