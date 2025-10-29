«North Evia Pass 2025»: Λήγει σήμερα η προθεσμία

Λήγει η προθεσμία για το «North Evia Pass 2025» σήμερα.

Η Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «North Evia Pass 2025», μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr.

Η δράση «North Evia Pass 2025», που υλοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά, διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ και έχει ως στόχο την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, οι οποίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.

Το πρόγραμμα αποτελεί κοινή πρωτοβουλία των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

«North Evia Pass 2025»: Οι περιοχές και οι φάσεις του προγράμματος

Το «North Evia Pass 2025» αφορά δύο δήμους της Βόρειας Εύβοιας:

Τον δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού και

τον δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

Θα υλοποιηθεί σε δύο χρονικά φάσεις:

Φάση 1: Νοέμβριος 2025

Φάση 2: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος 2026

Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 5.566 και θα λάβουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα ύψους 150 ευρώ, με την οποία θα μπορούν να πραγματοποιούν δαπάνες για διαμονή, εστίαση, τοπικές μετακινήσεις. Οι κάρτες θα είναι ενεργές μέχρι και την τελευταία ημέρα της επιλεχθείσας φάσης.

Αναλυτικά οι κάρτες που θα εκδοθούν 2.783 κάρτες των 150 ευρώ για τον δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με 1.392 κάρτες στην πρώτη φάση και 1.391 κάρτες στη δεύτερη. Επίσης, θα εκδοθούν 2.783 κάρτες των 150 ευρώ για τον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού με 1.392 κάρτες στην πρώτη φάση και 1.391 κάρτες στη δεύτερη

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr θα παραμείνει ανοιχτή έως σήμερα τα μεσάνυχτα. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά ή μέσω των 1.027 ΚΕΠ σε όλη τη χώρα.