Νέα μέτρα στήριξης: Πίνακες με ποσά - Τι αλλάζει για οικογένειες, συνταξιούχους, εξωδικαστικό

Τα νέα μέτρα στήριξης, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, εξειδίκευσε νωρίτερα η πολιτική ηγεσία του υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά τις σχετικές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται πως το νέο πακέτο παρεμβάσεων έγινε με αφορμή τη δημοσιοποίηση του πρωτογενούς πλεονάσματος, που ανήλθε στα 12,1 δισ. ευρώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Την παρουσίαση της εξειδίκευσης έκαναν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, οι υφυπουργοί, Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας, καθώς και η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, δίνοντας έμφαση στο εύρος, τη στόχευση και τη λειτουργικότητα των μέτρων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Νέα μέτρα στήριξης: Δέσμη σε τρεις αξόνες

Η νέα δέσμη μέτρων στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Στήριξη του εισοδήματος

Μείωση του κόστους ζωής

Αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους

Ενδεικτικά, στο πεδίο του ιδιωτικού χρέους, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε σειρά ρυθμίσεων που, όπως είπε, στοχεύουν σε μια «δεύτερη ευκαιρία» για πολίτες και επιχειρήσεις.

Μεταξύ άλλων:

Δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με εξόφληση του 25% της οφειλής και ρύθμιση των υπολοίπων.

Διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού για οφειλές 5.000 - 10.000 ευρώ, που αφορά περίπου 300.000 πολίτες.

Ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιές οφειλές έως το τέλος του 2023, που αφορά πάνω από 1,5 εκατ. φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Ένταξη για χρέη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό / Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Η νέα ρύθμιση έως 72 για οφειλές έως το 2023 / Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι τα μέτρα δεν αφορούν «στρατηγικούς κακοπληρωτές», αλλά πολίτες και μικρομεσαίους που επιθυμούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Νέα μέτρα στήριξης: Πίνακες με τις ενισχύσεις σε συνταξιούχους, ενοικιαστές και οικογένειες

Στο σκέλος της κοινωνικής στήριξης ανακοινώθηκαν:

Αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης συνταξιούχων από 250 σε 300 ευρώ , με διεύρυνση των κριτηρίων και κάλυψη του 85% των άνω των 65 ετών.

, με διεύρυνση των κριτηρίων και κάλυψη του 85% των άνω των 65 ετών. Επέκταση της επιστροφής ενοικίου, που καλύπτει πλέον περίπου το 86% των ενοικιαστών (περίπου 1 εκατ. πολίτες).

Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, που αφορά περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά και 3,3 εκατ. μέλη.

Το νέο επίδομα για τις οικογένειες με παιδί / Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Πίνακας με τα αναλυτικά ποσά που θα λάβουν οικογένειες με παιδί / Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Επιδόματα συνταξιούχων / Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Τα ποσά με τις αλλαγές στα ποσά των συνταξιούχων / Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ανακοίνωσε, επίσης, ότι παρατείνονται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) για τον Μάιο και η στήριξη στα λιπάσματα έως τον Αύγουστο

Νέα μέτρα στήριξης: Παράταση επιδότησης στο ντίζελ

Επεκτείνεται για τον Μάιο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (diesel), με συνολικό ύψος ενίσχυσης 20 λεπτά ανά λίτρο (16 λεπτά συν ΦΠΑ), και δημοσιονομικό κόστος 55 εκατ. ευρώ.

Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου Brent, ο κ. Πετραλιάς τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει τη διατήρηση της επιδότησης λόγω της έντονης διακύμανσης και της αβεβαιότητας στις αγορές, με στόχο την προστασία της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη σταθερότητα των τιμών.

Αντίστοιχα, παρατείνεται έως τον Αύγουστο η επιδότηση λιπασμάτων, που καλύπτει το 15% της αξίας των τιμολογίων για κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Η παρέμβαση αφορά την περίοδο Ιουνίου - Αυγούστου, με συνολικό κόστος 41 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 23 εκατ. ευρώ πρόσθετη δαπάνη), καθώς –όπως σημείωσε– η διεθνής τιμή της ουρίας παραμένει υψηλή χωρίς ουσιαστική αποκλιμάκωση.

Επέκταση επιδότησης diesel / Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Νέα μέτρα στήριξης: Αύξηση ενίσχυσης και διεύρυνση δικαιούχων

Η ενίσχυση αυξάνεται από 250 σε 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται σε:

συνταξιούχους,

άτομα με αναπηρία,

ανασφάλιστους υπερήλικες.

Παράλληλα, διευρύνονται σημαντικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Για άγαμο: από 14.000 σε 25.000 ευρώ εισόδημα

Για έγγαμο: από 26.000 σε 35.000 ευρώ

Ακίνητη περιουσία: από 200.000 σε 300.000 ευρώ (άγαμος) και από 300.000 σε 400.000 ευρώ (έγγαμος)

Όπως αναφέρθηκε, οι δικαιούχοι αυξάνονται από 1,24 εκατ. σε 1,66 εκατ. συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ενώ συνολικά μαζί με ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες φτάνουν τα 1,87 εκατομμύρια άτομα.

Η κάλυψη φτάνει πλέον στο 85% των συνταξιούχων.

Τι ισχύει με την επιστροφή ενοικίου

Σημαντική αλλαγή καταγράφεται και στο μέτρο επιστροφής ενοικίου, όπου ενοποιούνται τα εισοδηματικά κριτήρια με εκείνα της ενίσχυσης συνταξιούχων.

Διαμορφώνονται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, νέα όρια εισοδήματος. Ενδεικτικά, στους άγαμους, το νέο όριο διαμορφώνεται, από 20.000 σε 25.000 ευρώ, στους έγγαμους, από 28.000 σε 35.000 ευρώ (+5.000 ευρώ ανά τέκνο), ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες έως 39.000 ευρώ (+5.000 ευρώ ανά τέκνο)

Το μέτρο καλύπτει πλέον 1,02 εκατ. νοικοκυριά από τα 1,19 εκατ. που νοικιάζουν κατοικία, δηλαδή περίπου το 86%.

Πίνακας με τα νέα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου / Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

