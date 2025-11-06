Κοινή δήλωση Ελλάδας, ΗΠΑ, Κύπρου και Ισραήλ για την ενέργεια: Τι προβλέπει το σχήμα 3+1

Τη δέσμευσή τους για ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας και της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας επιβεβαίωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου Ενέργειας 3+1.

Οι υπουργοί Ενέργειας των συγκεκριμένων χωρών συναντήθηκαν στο πλαίσιο της διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-Tec), ενώ η κοινή τους δήλωση υπογραμμίζει τη σημασία της Ανατολικής Μεσογείου ως κόμβου ενεργειακής ασφάλειας και στρατηγικής σταθερότητας, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη στήριξη σε έργα περιφερειακής διασυνδεσιμότητας, τόσο σε όσα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη όσο και σε νέα, που εντάσσονται στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC).

Ενεργειακή ασφάλεια και στρατηγική σταθερότητα

Οι υπουργοί των τεσσάρων χωρών επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους να προωθήσουν τη συνεργασία για την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως τονίζεται στη δήλωση, η διαφοροποίηση αυτή στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από κακόβουλους παράγοντες και στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας ανάμεσα σε συμμάχους περιφερειακούς εταίρους.

Παράλληλα, οι υπουργοί καταδίκασαν τις προσπάθειες της Ρωσίας να παρακάμψει τις κυρώσεις στο πετρέλαιο και να χρηματοδοτήσει την πολεμική της επίθεση στην Ουκρανία.

Νέοι στόχοι και επόμενα βήματα

Οι τέσσερις χώρες δεσμεύονται να αξιοποιήσουν το σχήμα 3+1 ως βασικό μηχανισμό συνεργασίας για την ανάπτυξη ενεργειακών έργων Ευρώπης–Ισραήλ, καθώς και για τη στήριξη του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου.

Η επόμενη Υπουργική Συνάντηση 3+1 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον, το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα.