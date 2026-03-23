Fuel Pass 2026, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοινώθηκε το πρωί της Δευτέρας (23/3).

Το Fuel Pass ανήκει στη δέσμη τεσσάρων στοχευμένων μέτρων οικονομικής στήριξης της κοινωνίας για Απρίλιο και Μάιο, ύψους 300 εκατ. ευρώ, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Από την πρώτη στιγμή της σύρραξης στο Ιράν, δήλωσα πως η κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να υψώσει "ανάχωμα" στις συνέπειες της νέας μεγάλης κρίσης. Αμέσως κινηθήκαμε στο γεωπολιτικό πεδίο, προστατεύοντας την Κύπρο, τη σταθερότητα αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή. Παράλληλα, όμως, οφείλουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις απέναντι στη διεθνή οικονομική αστάθεια. Ιδίως, μάλιστα, στον χώρο των καυσίμων, καθώς αυτά συνδέονται με το κόστος παραγωγής, τις ανατιμήσεις των προϊόντων, αλλά και με την καθημερινότητα των πολιτών», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Fuel Pass 2026: Ποιοι θα το πάρουν, πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Όπως ανακοινώθηκε, το Fuel Pass 2026 θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πρατήρια, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε ταξί.

Υπολογίζεται στα 36 λεπτά το λίτρο, δηλαδή, με μία μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, «το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την ηπειρωτική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας. Τα κριτήρια, μάλιστα, για την έκδοση αυτής της κάρτας θα είναι διευρυμένα, ώστε να καλύπτουν περίπου τα 3 από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων».

Επίσης, όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Kυριάκος Πιερρακάκης, την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα Fuel Pass., επισημαίνοντας πως θα μπουν και εισοδηματικά κριτήρια για οικογένειες με παιδιά.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νωρίτερα:

«Πρώτον, προκειμένου να περιοριστεί η αρνητική επίδραση από την παγκόσμια άνοδο της τιμής του πετρελαίου στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη διακίνηση αγαθών αλλά και στην αγροτική παραγωγή, παρεμβαίνουμε στο κόστος του diesel κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί λοιπόν, στο δίκτυο διανομής, με 16 λεπτά το λίτρο. Κάτι που σημαίνει ότι το όφελος για τον καταναλωτή αλλά και τον επαγγελματία στην τελική τιμή -με τον ΦΠΑ- θα ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο. Επαναλαμβάνω: ο στόχος μας εδώ είναι η αύξηση στο κόστος παραγωγής να μην μετακινηθεί στις τιμές των προϊόντων.

Δεύτερον, με επιδίωξη να ενισχυθούν τα νοικοκυριά απέναντι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης, χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή Ψηφιακής Κάρτας Καυσίμων. Αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πρατήρια, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε ταξί. Στήριξη η οποία μεσοσταθμικά υπολογίζεται στα 36 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή, με μία μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την ηπειρωτική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας. Τα κριτήρια, μάλιστα, για την έκδοση αυτής της κάρτας θα είναι διευρυμένα, ώστε να καλύπτουν περίπου τα 3 από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων.

Τρίτον, προωθούμε παράλληλα και ειδικότερες παρεμβάσεις για να ανακουφιστούν οι αγρότες από τις απότομες αυξήσεις στα λιπάσματα. Έτσι, η πολιτεία θα επιχορηγεί το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς τους.

Και τέταρτον, ως άμυνα στις επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων, θεσπίζεται ειδική αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αποζημίωση, ωστόσο, η οποία θα συνδέεται με τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που θα πρέπει να ακολουθούν στα εισιτήρια. Ο στόχος μας είναι να συγκρατήσουμε τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κοντά στα περσινά επίπεδα».