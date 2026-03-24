Fuel Pass 2026: Ποια είναι τα κριτήρια

Το Fuel Pass 2026 καλύπτει το αυξημένο κόστος των καταναλώσεων Απριλίου και Μαΐου, για φυσικά πρόσωπα

Φωτ. αρχείου Freepik
Επιστρέφει, μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις, το Fuel Pass, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το πρωί της Δευτέρας (23/3) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με δήλωσή του ανακοίνωσε νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου. Ανάμεσά τους το Fuel Pass.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η εξειδίκευση των τεσσάρων μέτρων από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

FUEL PASS 2026 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΣΑ Facebook Twitter
FUEL PASS 2026 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΣΑ Facebook Twitter

Fuel Pass 2026: Ποια είναι τα κριτήρια

Όπως ανακοινώθηκε, η επιδότηση έχει υπολογιστεί ώστε να ανέρχεται μεσοσταθμικά στα 36 λεπτά το λίτρο.

Με μέση κατανάλωση 70 λίτρα τον μήνα, η ενίσχυση ανέρχεται στα 50 ευρώ για την ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα για το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου.

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα για τις οικογένειες με παιδιά, κατά αναλογία με αυτά που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 και καλύπτουν περίπου τα 3 εκ των 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων.

Το Fuel Pass 2026 χορηγείται κατά τον μήνα Απρίλιο επιδότηση καυσίμων (αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης) που καλύπτει το αυξημένο κόστος των καταναλώσεων δύο μηνών (Απρίλιος και Μάιος) για φυσικά πρόσωπα.

Επιλέξιμα είναι:

  • τα φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών),
  • φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,
  • με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. 

Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό κριτήριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

FUEL PASS 2026 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΣΑ Facebook Twitter
FUEL PASS 2026 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΣΑ Facebook Twitter
FUEL PASS 2026 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΣΑ Facebook Twitter
FUEL PASS 2026 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΣΑ Facebook Twitter

Ο κ. Πιερρακάκης, χθες σε ερώτηση, γιατί πηγαίνουμε στο diesel με επιδότηση στην αντλία ενώ για τη βενζίνη πηγαίνουμε με το fuel pass, εξήγησε:

«Θα μπορούσε κάποιος να πει δεν κάνετε και επιδότηση στην αντλία και για τη βενζίνη. Να σας δώσω κάποια στοιχεία. Το fuel pass, τα 36 λεπτά που δίνουμε για δύο μήνες, που είναι ο μέσος όρος, κοστίζει 130 εκατομμύρια ευρώ. Αν τα 36 λεπτά δίνονταν στην αντλία, να έχετε τα στοιχεία, θα κόστιζε 200 εκατομμύρια ευρώ. 130 εκατομμύρια ευρώ το ένα, 200 εκατομμύρια ευρώ το άλλο για την ίδια επιδότηση. Ποιοι θα είχαν μεγαλύτερο όφελος με τα 200 εκατομμύρια ευρώ; Θα είχαν υψηλότερα εισοδήματα και οι τουρίστες. Εκεί θα πήγαινε.

Και να το πω και ανάποδα. Με 130 εκατομμύρια ευρώ πόση έκπτωση θα μπορούσες να κάνεις στη βενζίνη στην αντλία με τον ίδιο τρόπο; 20 λεπτά. Εμείς λοιπόν, επιλέγουμε να κάνουμε 36 λεπτά για τα τρία τέταρτα των νοικοκυριών».

