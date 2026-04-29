Φορολοταρία: Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση - Δείτε εάν κερδίσατε

Τη μηνιαία κλήρωση της φορολοταρίας για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Μαρτίου 2026 πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ, αναδεικνύοντας 556 τυχερούς φορολογούμενους που κερδίζουν από 1.000 έως 50.000 ευρώ.

Οι λαχνοί κάθε συμμετέχοντα υπολογίζονται με βάση το ύψος των ηλεκτρονικών συναλλαγών του προηγούμενου μήνα, όπως αυτές έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες. Όσο μεγαλύτερες οι αγορές με κάρτα ή e-banking, τόσο περισσότερες και οι πιθανότητες κέρδους.

Οι πολίτες μπορούν να δουν αν είναι ανάμεσα στους νικητές μέσω της πλατφόρμας MyAADE, στην ενότητα «Δημόσιες Κληρώσεις», εισάγοντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

Η φορολοταρία, που πραγματοποιείται κάθε μήνα, στοχεύει στην ενίσχυση της χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Δείτε ΕΔΩ εάν έχετε κερδίσει.

Τι είναι η φορολοταρία

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Ένας υπερτυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ, 5 τυχεροί 20.000 ευρώ και 500 φορολογούμενοι κερδίζουν 1.000 ευρώ.

Κάθε μήνα, η φορολοταρία κληρώνει και μετά πληρώνει 556 τυχερούς λαχνούς ως εξής:

1 που κερδίζει 50.000 ευρώ,

5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ,

50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ και

500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Οι λαχνοί με τους οποίους συμμετέχει κάποιος στην κλήρωση προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.