Νταντάδες της γειτονιάς: Από σήμερα οι αιτήσεις - Τι ώρα ανοίγει η πλατφόρμα

Ανοίγει σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», ένα μέτρο που στοχεύει στη στήριξη των εργαζόμενων μητέρων και στη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης για τη φροντίδα των παιδιών τους.

Για πρώτη φορά το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα με δικαιούχους, τις εργαζόμενες, αυτοαπασχολούμενες, άνεργες, φοιτήτριες και σπουδάστριες μητέρες.

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των γυναικών, ώστε να παραμείνουν ενεργές στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική και εκπαιδευτική τους πορεία. Το πρόγραμμα αφορά βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία περίπου στη 13:00 και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ntantades.gov.gr.

Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγράφονται όχι μόνο επαγγελματίες επιμελητές, αλλά και πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις, ώστε να αναγνωρίζεται και θεσμικά μια κοινωνική πρακτική που ήδη εφαρμόζεται ευρέως στην ελληνική οικογένεια.

Νταντάδες της Γειτονιάς: Τα κριτήρια και ποσά

Τα vouchers διαμορφώνονται ανάλογα με την εργασιακή κατάσταση της μητέρας και προορίζονται για την κάλυψη μέρους του κόστους φύλαξης των βρεφών από πιστοποιημένους φροντιστές.

Πιο συγκεκριμένα:

500 ευρώ τον μήνα για μητέρες με καθεστώς πλήρους απασχόλησης

300 ευρώ τον μήνα για μητέρες με μερική απασχόληση ή αυτοαπασχολούμενες

300 ευρώ τον μήνα για τρεις μήνες για άνεργες μητέρες

Το πρόγραμμα αφορά βρέφη ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και απευθύνεται σε μητέρες με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικότερα, το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει:

τις 24.000 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί

τις 27.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά

Νταντάδες της Γειτονιάς: Τα κριτήρια για τους επιμελητές

Πριν μερικές ημέρες, με δηλώσεις της στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, η Δόμνα Μιχαηλίδου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα αυστηρά κριτήρια ασφάλειας που διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος.

Όπως εξήγησε, οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μόνο εφόσον διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο και τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας, ενώ η ένταξή τους προϋποθέτει τρίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Παράλληλα, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση μαθημάτων πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ ή τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ώστε η φροντίδα των παιδιών να παρέχεται με όρους ασφάλειας, υπευθυνότητας και πλήρους προστασίας.

Τέλος, η υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη δυνατότητα συμμετοχής συνταξιούχων ως επιμελητών, διευκρινίζοντας ότι μπορούν να εργαστούν στο πρόγραμμα χωρίς καμία περικοπή ή παρακράτηση της σύνταξής τους. Με αυτόν τον τρόπο, όπως επεσήμανε, αξιοποιούνται με θεσμικό τρόπο η εμπειρία, η διαθεσιμότητα και η προσφορά ανθρώπων που μπορούν να στηρίξουν έμπρακτα την οικογένεια.

Με πληροφορίες από Mega, Action24, ΑΝΤ1