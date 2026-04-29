Ανεργία: Αυξήθηκε στο 9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Στο 9% διαμορφώθηκε η ανεργία στη χώρα τον Μάρτιο του 2026, καταγράφοντας υποχώρηση σε σύγκριση με το 9,4% του Μαρτίου 2025, αλλά αύξηση σε σχέση με το 8,6% που είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Hellenic Statistical Authority, οι άνεργοι ανήλθαν σε 436.057 άτομα, μειωμένοι κατά 10.632 σε ετήσια βάση (πτώση 2,4%), ενώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε αύξηση κατά 19.021 άτομα (άνοδος 4,6%).

Ανά φύλο, το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες διαμορφώθηκε στο 11,5%, ελαφρώς μειωμένο από το 11,7% που ήταν τον Μάρτιο του περασμένου έτους. Στους άνδρες, η ανεργία υποχώρησε στο 6,9%, από 7,5% έναν χρόνο νωρίτερα.

Ιδιαίτερα υψηλά εξακολουθούν να παραμένουν τα ποσοστά ανεργίας στους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών, όπου διαμορφώθηκαν στο 21%, οριακά χαμηλότερα από το 21,1% του Μαρτίου 2025. Στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 74 ετών, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 8,3%, έναντι 8,8% πέρυσι.

Την ίδια ώρα, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.412.383 άτομα, αυξημένοι κατά 117.047 σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 (άνοδος 2,7%) και κατά 3.645 άτομα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026 (αύξηση 0,1%).

Παράλληλα, ο αριθμός των ατόμων κάτω των 75 ετών που βρίσκονται εκτός εργατικού δυναμικού —δηλαδή δεν εργάζονται και δεν αναζητούν εργασία— διαμορφώθηκε σε 2.876.809 άτομα. Το μέγεθος αυτό καταγράφει μείωση κατά 141.058 άτομα σε ετήσια βάση (-4,7%) και κατά 26.947 άτομα σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα (-0,9%).