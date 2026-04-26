Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση αιτήσεων για όλα τα ΑΦΜ μέχρι τη Δευτέρα

Παράταση δίνεται στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων, για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026, έως τη Δευτέρα 27 Απριλίου στις 23:59.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026, θα διαρκέσει 13 μήνες και θα προσφέρει 300.000 vouchers, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δικαιούχοι, μέσω της επιταγής, μπορούν να κάνουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Σε ορισμένες περιοχές, όπως νησιά του Αιγαίου (Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος, Ρόδος), οι διανυκτερεύσεις αυξάνονται έως 10 και είναι δωρεάν. Ακόμη περισσότερες (έως 12) προσφέρονται δωρεάν σε περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), με στόχο την ενίσχυση αυτών των περιοχών.

Τέλος, το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με μικρή συμμετοχή 25% για τους περισσότερους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία είναι δωρεάν. Επίσης, προβλέπονται αυξημένες επιδοτήσεις σε περιόδους αιχμής όπως ο Αύγουστος, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πού κάνω την αίτηση





Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ποιους αφορά

Δικαιούχοι είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ασφαλισμένοι στον e EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Προϋπόθεση είναι εισόδημα έως:

16.000 ευρώ για άγαμους

24.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο

29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση. Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη συμμετοχή ή μη επιλογή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά φέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται από πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, πλην ΑμεΑ και πολύτεκνων γονέων, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.