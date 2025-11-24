Κλειστά και αναξιοποίητα 117.000 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας

Πάνω από ένα στα τέσσερα σπίτια στο κέντρο της Αθήνας είναι κλειστό, με τον ακριβή αριθμό των ακινήτων, όπως προέκυψε από τη σχετική έρευνα, να ανέρχεται σε 117.137.

Τα χιλιάδες κλειστά ακίνητα περιορίζουν τη διάθεση σπιτιών στην αγορά και σύμφωνα με τους μεσίτες συμπαρασύρουν προς τα πάνω τις τιμές τόσο στην ενοικίαση όσο και στην πώληση.

Πρόκειται, ειδικότερα, για ακίνητα σε γειτονιές του κέντρου της Αθήνας, δηλαδή εκεί που οι περισσότεροι αναζητούν σπίτια και δεν βρίσκουν.

Χαρακτηριστικά:

Μόνο στον δήμο Αθηναίων, 117.137

Στον Πειραιά, 21.712

Στο Περιστέρι, 13.212

Στην Καλλιθέα, 13.093 και

και Στο Κερατσίνι 10.319

Ειδικοί της αγοράς, μιλώντας για τη στεγαστική κρίση στο κέντρο της πρωτεύουσας, αναφέρουν πως βασική αιτία «απογείωσης» των τιμών των σπιτιών, συνιστά η έλλειψη -στην αγορά- διαθέσιμων διαμερισμάτων.

«Θέλω να σχολιάσω ότι εάν μας έδειχνε κανείς τη γεωγραφία των κλειστών ακινήτων, ειδικά στο κέντρο, θα βλέπαμε ότι είναι στις υποβαθμισμένες περιοχές. Κάνοντας κανείς μία βόλτα, θα δει πάρα πολλά απαξιωμένα, παλιά ακίνητα που ανήκουν είτε στο δημόσιο, είτε σε ιδιώτες, που δεν έχουν λεφτά να τα ανακαινίσουν» λέει η Άννα Μωκάκου, μεσίτρια στο επάγγελμα.