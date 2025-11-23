ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πάρκινγκ: Πόσο κοστίζει μία ώρα στο Κολωνάκι και πόσο να αγοράσεις ένα στην Κηφισιά

Με τα οχήματα να αυξάνονται και τον δημόσιο χώρο να περιορίζεται, οι τιμές για μια θέση στάθμευσης έχουν ανέβει

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Καθώς το παρκάρισμα στο κέντρο της Αθήνας είναι δύσκολο, συχνή λύση είναι τα πάρκινγκ.

«Το παρκάρισμα στην πόλη έχει γίνει πλέον πολυτέλεια» σχολιάζει το Mega. Με τα οχήματα να αυξάνονται και τον δημόσιο χώρο να περιορίζεται, οι τιμές για μια θέση στάθμευσης έχουν πάρει «φωτιά».

Πάρκινγκ: Πόσο κοστίζει σήμερα

Όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός, στο Κολωνάκι μια ώρα στάθμευσης κοστίζει κατά μέσο όρο από 10 έως 18 ευρώ με κάθε επόμενη να χρεώνεται επιπλέον 2 ευρώ.

Στο Παγκράτι, η μέση τιμή διαμορφώνεται από 6 έως 10 ευρώ, την ώρα που στην Κυψέλη η τιμή φθάνει και τα 8 ευρώ. Κάθε έξτρα ώρα στις δύο αυτές περιοχές επιβαρύνεται με ένα ευρώ επιπλέον.

Και όσο ανεβαίνουν οι τιμές στις γειτονιές, ακόμη πιο έντονη γίνεται η πίεση στα σημεία με αυξημένη κίνηση.

Στο κέντρο της Αθήνας οι τιμές για πάρκινγκ έχουν ξεπεράσει κατά πολύ το αναμενόμενο, καθώς λίγες μόνο ώρες στάθμευσης θα κοστίσουν στον οδηγό μέχρι και 20 ευρώ.

Αρκετοί οδηγοί στρέφονται στη λύση της ενοικίασης μιας θέσης πάρκινγκ με τις τιμές και εκεί να είναι «απαγορευτικές» για το μέσο νοικοκυριό.

Παράλληλα, διαπιστώνεται πως αρκετά υψηλές είναι και τιμές στην αγορά κάποιου χώρου πάρκινγκ.

Στην Κηφισιά, σύμφωνα με το Mega, χώρος 13,35 τ.μ. κοστίζει 375.000 € ενώ στο κέντρο της Αθήνας, χώρος πάρκινγκ των 11 τ.μ. κοστίζει 197.500 €. Στη Γλυφάδα χώρος 10,8 τ.μ. κοστίζει 180.000 € ενώ στο Κολωνάκι χώρος των 9,89 τ.μ. κοστίζει 150.000 €.

