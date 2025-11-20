ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές τη Black Friday

Η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή Black Friday έχει ήδη ξεκινήσει

Φωτ. EUROKINISSI
Η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή Black Friday έχει ξεκινήσει.

Τόσο οι καταστηματάρχες όσο και οι καταναλωτές, αναμένουν την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, όπου πέφτει κάθε χρόνο η Black Friday, για εκπτώσεις που μπορεί να ξεπεράσουν μέχρι και το 50%.

Η Black Friday υπόσχεται να φέρει σημαντικές εκπτώσεις σε κατηγορίες όπως τεχνολογία, ηλεκτρικές συσκευές, μόδα αλλά και είδη σπιτιού.

Ωστόσο, οι ειδικοί συστήνουν προσοχή:

  • Σύγκριση τιμών: Μην αγοράζετε παρορμητικά· ελέγξτε προηγούμενες τιμές για να διαπιστώσετε αν η έκπτωση είναι πραγματική.
  • Αξιοπιστία καταστήματος: Σε online αγορές, βεβαιωθείτε ότι το e-shop είναι νόμιμο και ασφαλές.
  • Όροι προσφοράς: Διαβάστε προσεκτικά αν πρόκειται για περιορισμένα τεμάχια ή προσφορές «μόνο online».
  • Αποδείξεις και εγγυήσεις: Κρατήστε αποδεικτικά αγορών και emails επιβεβαίωσης, σε περίπτωση αλλαγών ή επιστροφών.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις λίγες ημέρες μετά τη Black Friday, ακολουθεί η Cyber Monday.

Η Cyber Monday «πέφτει» την 1η Δεκεμβρίου και στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι εκπτώσεις να περιορίζονται αποκλειστικά στις διαδικτυακές αγορές.

Tags

