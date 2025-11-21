ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Ανεβαίνει» κι άλλο το σουβλάκι: Φτάνει και ξεπερνάει τα 5 ευρώ το τυλιχτό

Το σουβλάκι το 2015 κόστιζε, μόλις, 2 ευρώ και 20 λεπτά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σουβλάκι σε πιάτο / Unsplash
Το ποσό των 20 ευρώ θα χρειαστεί, από το 2026 σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, να δαπανήσει μία τετραμελής οικογένεια για να αγοράσει τέσσερα σουβλάκια, καθώς το τυλιχτό αναμένεται τη νέα χρονιά να αγγίξει και να ξεπεράσει τα 5 ευρώ.

Απόρροια της αύξησης στην τιμή του τυλιχτού συνιστά η ανεξέλεγκτη ακρίβεια, και η αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών, όπως είναι τα κρέατα.

Μάλιστα, ο ΑΝΤ1 παρουσίασε -ενδεικτικά- τις αλλαγές στις τιμές του πιο γνωστού ελληνικού φαγητού, από το 2015 μέχρι και φέτος, κάνοντας λόγο πως ξεκίνησε από τα 2,20 ευρώ το ένα, άγγιξε τα 3 ευρώ το 2020, το 2024 κυμαινόταν από 3,2 με 3,40, ενώ σήμερα έχει φτάσει τα 3,80 με 4,20 ευρώ το τεμάχιο.

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, εκτίμηση για το 2026 κάνει λόγο πως θα φτάσει τα 5 ευρώ, και αναμένεται να τα ξεπεράσει. Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι από το 2015 μέχρι και σήμερα οι αυξήσεις στο φαγητό κυμαίνονται στο 91%, την ώρα που ο κατώτατος μισθός έχει ανέβει κατά 50%.

