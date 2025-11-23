Επίδομα 250 ευρώ: Ανατροπή με το πότε πληρώνεται - Ανακοινώθηκε η ημέρα

Ανακοινώθηκε από πότε θα καταβάλλεται το επίδομα 250 ευρώ.

Στη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων με άμεση και μόνιμη ενίσχυση εστιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη νέα, καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ανακοινώνοντας ότι από αύριο, Δευτέρα, θα καταβληθεί νωρίτερα από το προγραμματισμένο η πρόσθετη ενίσχυση των 250 ευρώ.

Όπως διευκρινίζει, η ενίσχυση αυτή αποκτά πλέον μόνιμο χαρακτήρα και αποτελεί την πρώτη σε μια σειρά παρεμβάσεων που, από τον Ιανουάριο, θα αυξήσουν εκ νέου το εισόδημα των συνταξιούχων.

Επίδομα 250 ευρώ: Από αύριο στους λογαριασμούς των δικαιούχων

Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι από τις αρχές του έτους οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους τόσο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών όσο και μέσω της ετήσιας αναπροσαρμογής των συντάξεων, ενώ από τον Δεκέμβριο, με τις συντάξεις Ιανουαρίου, ξεκινά και η κατάργηση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς για όσους εξακολουθούν να επιβαρύνονται από αυτήν.

Πρόκειται, όπως σημειώνει, για μέτρα που ενσωματώνονται στον προϋπολογισμό του 2026, τον οποίο χαρακτηρίζει «εθνικό και αναπτυξιακό», με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος εκατομμυρίων πολιτών.

Στο ίδιο κείμενο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει ειδική αναφορά στην πορεία της οικονομίας, επισημαίνοντας ότι η κυβερνητική πρόβλεψη για το 2026 είναι ανάπτυξη 2,4%, σχεδόν διπλάσια από την εκτιμώμενη για την Ευρωζώνη, περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού και της ανεργίας, καθώς και νέα αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

«Η νέα, μόνιμη πλέον, πρόσθετη ενίσχυση των 250 ευρώ θα καταβληθεί στους λογαριασμούς τους νωρίτερα του προγραμματισμένου, από αύριο, Δευτέρα. Και θα είναι η πρώτη μιας σειράς αυξήσεων που θα δουν στα εισοδήματά τους, καθώς από τον Ιανουάριο θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους τόσο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών όσο και λόγω της ετήσιας αύξησης στις συντάξεις» έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

