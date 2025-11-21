ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χρωστάς κλήση και δεν το ξέρεις; Πώς να τσεκάρεις σε 5 λεπτά (gov.gr & ΑΑΔΕ)

Γιατί πρέπει να ελέγχετε συχνά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Χρωστάς κλήση και δεν το ξέρεις; Πώς να τσεκάρεις σε 5 λεπτά (gov.gr & ΑΑΔΕ)
Οι τροχαίες παραβάσεις δεν φτάνουν πάντα εγκαίρως στα χέρια του οδηγού, με αποτέλεσμα πολλοί να ανακαλύπτουν καθυστερημένα ότι τους έχει επιβληθεί πρόστιμο — συχνά μαζί με προσαυξήσεις.

Με τα ψηφιακά εργαλεία του gov.gr και της ΑΑΔΕ, ο έλεγχος γίνεται πλέον γρήγορα και εύκολα, ακόμη κι αν δεν έχετε λάβει ποτέ την κλήση στο σπίτι.

Πού μπορείτε να δείτε αν έχει βεβαιωθεί πρόστιμο

Η πρώτη λύση είναι η υπηρεσία που έκοψε την κλήση.
Οι δήμοι κρατούν μητρώα για τις παραβάσεις στάθμευσης, ενώ η Τροχαία μπορεί να σας ενημερώσει με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας ή το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη. Αν η παράβαση είναι πρόσφατη, ενδέχεται να φαίνεται μόνο εκεί.

Έλεγχος μέσω gov.gr

– Μπαίνετε στο gov.gr
– Μεταφορές & οχήματα → Πρόστιμα και παραβάσεις
– Επιλογή «Πρόστιμα τροχαίας και παραβάσεις στάθμευσης»
– Σύνδεση με κωδικούς myAADE
Εκεί εμφανίζονται όλες οι κλήσεις που έχουν ήδη βεβαιωθεί ηλεκτρονικά.

Έλεγχος μέσω myAADE

– Συνδέεστε στο myAADE
– Οφειλές, πληρωμές & επιστροφές
– «Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης»
Αν κάποιο πρόστιμο έχει μεταφερθεί στην εφορία, θα το βρείτε εκεί, μαζί με δυνατότητα έκδοσης ταυτότητας οφειλής για πληρωμή μέσω τράπεζας ή web banking.

Τι εμφανίζεται και τι δεν εμφανίζεται

Στο myAADE φαίνονται μόνο οι κλήσεις που έχουν βεβαιωθεί ως φορολογική οφειλή — δηλαδή ηλεκτρονικά πρόστιμα, παραβάσεις από κάμερες ή κλήσεις δήμων/Τροχαίας που δεν πληρώθηκαν εγκαίρως.
Οι «φρέσκες» κλήσεις μένουν αρχικά στα συστήματα δήμου ή Τροχαίας και δεν εμφανίζονται άμεσα στην ΑΑΔΕ.

Γιατί αξίζει να ελέγχετε συχνά

Ένα απλήρωτο πρόστιμο μπορεί να διογκωθεί με προσαυξήσεις ή να μεταφερθεί στην εφορία, επηρεάζοντας φορολογικές διαδικασίες. Ένας γρήγορος έλεγχος σε gov.gr, myAADE και —όταν χρειάζεται— στον δήμο ή την Τροχαία, σας γλιτώνει από τρέξιμο και περιττά έξοδα.

Με λίγα λόγια: οι κλήσεις δεν ενημερώνουν πάντα εγκαίρως τον οδηγό. Εσείς όμως μπορείτε να τις βρείτε μέσα σε πέντε λεπτά.

