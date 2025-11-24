ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αντίστροφη μέτρηση για το εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων - Πότε ξεκινά

Τι ισχύει για τους εργαζομένους τις Κυριακές

Αντίστροφη μέτρηση για το εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων - Πότε ξεκινά
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025. Το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, με τις επιχειρήσεις να μπορούν να το προσαρμόσουν στις ανάγκες τους, εντός των νόμιμων ορίων λειτουργίας (Δευτέρα–Σάββατο 06:00-21:00 και Κυριακή 11:00-20:00).

Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου έως και την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα καταστήματα θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, με συνεχόμενες ημέρες ανοιχτών αγορών, συμπεριλαμβανομένων δύο Κυριακών:

  • 11–12/12: 09:00–21:00
  • 13/12: 09:00–16:00
  • 14/12 (Κυριακή): 11:00–16:00
  • 15/12: 09:00–16:00
  • 16–19/12: 09:00–21:00
  • 20/12: 09:00–18:00
  • 21/12 (Κυριακή): 11:00–18:00
  • 22–23/12: 09:00–21:00
  • 24/12 (Παραμονή Χριστουγέννων): 09:00–18:00
  • 25–26/12: Αργίες
  • 27/12: 09:00–18:00
  • 28/12 (Κυριακή): 11:00–18:00
  • 29–30/12: 09:00–21:00
  • 31/12 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00–18:00
  • 01/01 & 02/01: Κλειστά

Το εορταστικό ωράριο στον Πειραιά

Αντίστοιχα, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς προτείνει ωράριο με παρόμοια διάρθρωση:

  • 11–12/12: 09:00–21:00
  • 13/12: 09:00–16:00
  • 14/12 (Κυριακή): 11:00–16:00
  • 15–19/12: 09:00–21:00
  • 20/12: 09:00–18:00
  • 21/12 (Κυριακή): 11:00–18:00
  • 22–23/12: 09:00–21:00
  • 24/12: 09:00–18:00
  • 25–26/12: Κλειστά
  • 27–28/12: 09:00–18:00 & 11:00–18:00 αντίστοιχα
  • 29–30/12: 09:00–21:00
  • 31/12: 09:00–18:00
  • 01/01 & 02/01: Κλειστά

Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, τα εμπορικά καταστήματα του Πειραιά επιστρέφουν στο κανονικό τους ωράριο.

Τι ισχύει για τους εργαζομένους τις Κυριακές

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για όσους απασχολούνται σε Κυριακές απαιτείται προσαύξηση 75% επί του ωρομισθίου.
Αν η εργασία δεν ξεπερνά τις πέντε ώρες, δεν απαιτείται επιπλέον ημέρα ανάπαυσης· ωστόσο η προσαύξηση καταβάλλεται κανονικά.

Για το ρεπό που δικαιούνται, ο νόμος 5157/2024 προβλέπει ότι πρέπει να δίνεται υποχρεωτικά μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά από τη συγκεκριμένη Κυριακή λειτουργίας.

