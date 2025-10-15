ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει το myΘέρμανση και πότε αναμένεται η πρώτη πληρωμή

Πιο φθηνή από πέρυσι η διάθεση του πετρελαίου

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης / Φωτ.: Unsplash
Η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε και οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές, καθώς η τιμή του φέτος εμφανίζεται χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι, την ίδια ώρα που εκατομμύρια πολιτών αναμένουν να ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 1,10 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,19 ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση περίπου 7,5%.

Οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ στις επαρχιακές και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές είναι υψηλότερες, εξαιτίας του αυξημένου μεταφορικού κόστους και της περιορισμένης ζήτησης.

Το επίδομα θέρμανσης

Το συνολικό ποσό για το επίδομα θέρμανσης θα φτάσει και φέτος τα 200 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Οι αιτήσεις θα ανοίξουν στις αρχές Νοεμβρίου, ώστε η προκαταβολή να καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Ακόμη, στα 19 νησιά του Αιγαίου, με τη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 17% στην αλλαγή του χρόνου, θα έλθει επιπλέον μείωση στην τιμή λιανικής του πετρελαίου θέρμανσης κατά περίπου 6-7 λεπτά ανά λίτρο.

Πότε ανοίγει το myΘέρμανση

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι προσιτή, αν και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί φθηνή, καθώς το καύσιμο επιβαρύνεται με υψηλή φορολογία, εξήγησε μεταξύ άλλων στην εκπομπή “Update” του ΕΡΤnews, ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος.

«Σίγουρα στη νησιωτική Ελλάδα θα είναι πιο ακριβό, όπως είναι με όλα τα καύσιμα», τόνισε ο κ. Κιούσης, που τόνισε πως αυτό είναι αναπόφευκτο, αφού ένα πρατήριο σε απομακρυσμένο νησί, το οποίο ανεφοδιάζεται μία φορά κάθε δέκα ημέρες, δεν γίνεται να έχει ίδιες τιμές με εκείνα της Αττικής.

Όπως σημείωσε επίσης, είναι πού σημαντικό οι καταναλωτές να αγοράζουν πετρέλαιο μόνο από αξιόπιστους προμηθευτές. «Ανά διαστήματα εμφανίζονται στην αγορά “κομήτες” που πουλάνε πάρα πολύ φθηνά, κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει», ανέφερε.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η πλατφόρμα «myΘέρμανση» θα ανοίξει εντός Νοεμβρίου, ώστε να υποβληθούν οι αιτήσεις για την επιδότηση. «Η πρώτη πληρωμή αναμένεται πριν τα Χριστούγεννα», είπε ο κ. Κιούσης. «Αν και αυτό στο πετρέλαιο, επειδή πληρώνεται το πετρέλαιο από τον καταναλωτή, θεωρώ ότι είναι άδικο το μέτρο. Πρέπει να δοθούν διαφορετικά τα χρήματα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο θα πρέπει να ζητήσουν βοήθεια από λογιστή.

Τέλος, ο κ. Κιούσης υπογράμμισε: «Είναι σημαντικό να γίνει σωστή κοστολόγηση της θέρμανσης, γιατί το πετρέλαιο είναι ένα έντιμο μέσο θέρμανσης: πληρώνεις προκαταβολικά και το καταναλώνεις. Υπάρχουν πολλά θερμαντικά που καταναλώνεις και μετά σου έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρεις που να πας, κυριολεκτικά».

