Είναι το ελαιόλαδο σε κρίση; - Τι απαντούν 4.208 παραγωγοί από τη Λακωνία ως τις ΗΠΑ

Η φετινή ήταν μια χρονιά - πρόκληση για τους ελαιοπαραγωγούς, με την αγωνία για την τελική τιμή στην αγορά, να επικρατεί έως και την τελευταία στιγμή.

Όσο πλησιάζει το τέλος της χρονιάς, με τη συγκομιδή να βρίσκεται στο ζενίθ, οι Olive Oil Times δημοσιεύουν την ετήσια έρευνά έχοντας στο επίκεντρο, την παραγωγή ελαιόλαδου.

Λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της τελικής τιμής ανά λίτρο, όπως η κλιματική αλλαγή, οι ασταθείς τιμές της αγοράς η έλλειψη εργατικών χεριών και οι δυσκολίες στη συγκομιδή, 4.208 παραγωγοί από 30 χώρες, αξιολόγησαν τη φετινή σοδειά.

Με μια σύντομη πρώτη ματιά, η σοδειά φέτος, εκτιμάται ότι είναι ανώτερη του μέσου όρου και της δόθηκε η βαθμολογία 67 στα 100, αρκετά υψηλότερη από την περσινή που είχε τον βαθμό 51. Είναι η υψηλότερη βαθμολογία που έχει δοθεί, από το 2019. Το 62% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η συγκομιδή του 2024 που βρίσκεται σε εξέλιξη, ήταν καλύτερη από την περσινή, με τους αγρότες και τους ελαιοτριβείς να βαθμολογούν την ποσότητα με 62.

