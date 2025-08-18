Πλεόνασμα 2,19 δισ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό για το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025

Πλεόνασμα ύψους 2,188 δισ. ευρώ παρουσίασε το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,961 δισ. ευρώ που είχε προβλεφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025 και ελλείμματος 139 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα, επίσης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 7,959 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 3,599 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 5,665 δισ. ευρώ το 2024.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΟΙΚ, ποσό 2,208 δισ. ευρώ από μεταβιβαστικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού που μετατέθηκαν χρονικά, καθώς και 605 εκατ. ευρώ από πληρωμές εξοπλιστικών προγραμμάτων που επίσης μεταφέρθηκαν, δεν επηρεάζουν σε δημοσιονομικούς όρους το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης.

Επιπλέον, 342 εκατ. ευρώ από φορολογικά έσοδα του πρώτου διμήνου καταλογίζονται δημοσιονομικά στο 2024. Αν αφαιρεθούν τα παραπάνω ποσά, η υπέρβαση έναντι του στόχου στο πρωτογενές αποτέλεσμα εκτιμάται σε 1,203 δισ. ευρώ.

Το υπουργείο διευκρινίζει ακόμη ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από εκείνο σε ταμειακή βάση, ενώ τα στοιχεία αφορούν την Κεντρική Διοίκηση και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει επίσης τα νομικά πρόσωπα, τους ΟΤΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού στο επτάμηνο ανήλθαν σε 42,858 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 822 εκατ. ευρώ ή 2% έναντι του στόχου. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται έσοδα και επιστροφές φόρων (ΦΠΑ) ύψους 784,8 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με συναλλαγές του Ιανουαρίου 2025 για την ολοκλήρωση της νέας σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού. Οι συναλλαγές αυτές αφορούν το 2024 και είναι δημοσιονομικά ουδέτερες.

«Η αύξηση αυτή καταγράφεται, παρότι είχε προβλεφθεί για τον Ιούνιο η είσπραξη 1,35 δισ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 29 Μαρτίου 2024 μεταξύ του Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ (νυν ΕΕΣΥΠ) και της εταιρείας “Νέα Εγνατία Οδός Α.Ε.” ως παραχωρησιούχου. Η καταβολή του τιμήματος αναμένεται τους επόμενους μήνες. Εξαιρουμένου του ποσού αυτού, τα καθαρά έσοδα είναι αυξημένα κατά 2,172 δισ. ευρώ ή 5,3%, κυρίως λόγω των υψηλότερων φορολογικών εσόδων», αναφέρει το υπουργείο.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 40,556 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 2,273 δισ. ευρώ ή 5,9%. Η υπεραπόδοση προήλθε τόσο από τη βελτίωση της είσπραξης των φετινών φόρων όσο και από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος του 2024, που καταβλήθηκαν σε δόσεις μέχρι τον Φεβρουάριο 2025.

Οι επιστροφές εσόδων διαμορφώθηκαν σε 5,045 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν το προαναφερθέν ποσό επιστροφής ΦΠΑ ύψους 784,8 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση της Αττικής Οδού, το οποίο αφορά το 2024. Χωρίς αυτό, οι επιστροφές φόρων φτάνουν τα 4,260 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 252 εκατ. ευρώ έναντι στόχου (4,008 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ήταν 2,352 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 203 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2,555 δισ. ευρώ).

Τον Ιούλιο 2025, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 8,477 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 338 εκατ. ευρώ έναντι στόχου. Τα φορολογικά έσοδα έφτασαν τα 8,348 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 37 εκατ. ευρώ ή 0,4%. Οι επιστροφές εσόδων ήταν 673 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 20 εκατ. ευρώ έναντι στόχου (693 εκατ.), ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 429 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο (55 εκατ.) κατά 374 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού στο επτάμηνο ανήλθαν σε 40,671 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,326 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (43,997 δισ.), αλλά αυξημένες κατά 1,345 δισ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024.

Στον τακτικό προϋπολογισμό οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 3,292 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της χρονικής μετάθεσης μεταβιβαστικών πληρωμών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς γενικής κυβέρνησης (2,208 δισ. ευρώ), καθώς και των πληρωμών για εξοπλιστικά προγράμματα (605 εκατ. ευρώ). Τα ποσά αυτά δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους.

Τέλος, οι πληρωμές επενδυτικών δαπανών διαμορφώθηκαν σε 6,131 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 34 εκατ. ευρώ έναντι στόχου, αλλά υψηλότερες κατά 32 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2024.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ