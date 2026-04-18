e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 20 έως 24 Απριλίου

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ ανακοίνωσαν τις πληρωμές που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα.
Συνολικά, από τη Δευτέρα 20 έως την Παρασκευή 24 Απριλίου, θα καταβληθούν από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, 1.366.334.451,81 ευρώ.
Τα χρήματα αυτά αφορούν 2.666.941 δικαιούχους και εντάσσονται στις προγραμματισμένες πληρωμές των δύο φορέων.
Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- Στις 20 Απριλίου θα καταβληθούν 14.696.451,8 ευρώ σε 30.690 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.
- Στις 24 Απριλίου θα καταβληθούν 1.295.000.000 ευρώ σε 2.585.000για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026.
- Από τις 20 έως τις 24 Απριλίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Οι πληρωμές από την ΔΥΠΑ
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 18.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 55.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
- 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου».