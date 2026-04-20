ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομία

Έρχεται νέο «Ανακαινίζω»: Οι δικαιούχοι και τι αλλάζει φέτος

Εκτιμάται ότι θα ενταχθούν περίπου 15.000 έως 20.000 ακίνητα

The LiFO team
Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, «Ανακαινίζω», αναμένεται -σύμφωνα με πληροφορίες του Action24- στις αρχές Ιουνίου, με τον συνολικό προϋπολογισμό να αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως έκανε γνωστό ο τηλεοπτικός σταθμός, στόχος του νέου «Ανακαινίζω» θα είναι τόσο η ανακαίνιση, όσο και η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών.

Όσον αφορά στις κατοικίες, εκτιμάται ότι θα ενταχθούν περίπου 15.000 έως 20.000 ακίνητα, με την επιδότηση να καλύπτει έως και 80% του κόστους. Ειδική πρόβλεψη, που θα «αγγίζει» το 90%, αναμένεται για ειδικές κατηγορίες όπως τα άτομα με αναπηρία. Αντίστοιχα, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης φτάνει έως τις 36.000 ευρώ, με πλαφόν περίπου 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Νέο «Ανακαινίζω»: Τα δύο βασικά σκέλη και οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο βασικά σκέλη, την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση. Μάλιστα, προβλέπεται συγκεκριμένη κατανομή δαπανών, με το 60% έως 80% να κατευθύνεται στις εργασίες ανακαίνισης και το υπόλοιπο 20% έως 40% σε παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχουν ηλικιακά κριτήρια, ούτε για τα ακίνητα ούτε για τους ιδιοκτήτες, κάτι που διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων.

Ωστόσο, ισχύουν εισοδηματικά όρια. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Ιουνίου, ενώ υπάρχει μία βασική δέσμευση, ότι τα ακίνητα που θα ενταχθούν δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν για βραχυχρόνια μίσθωση, όπως τύπου Airbnb.

Στόχος είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος και όχι η ενίσχυση της τουριστικής εκμετάλλευσης.

Οικονομία

Οικονομία / 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: H ατζέντα και ποιοι θα βρίσκονται φέτος στους Δελφούς

