Φέτος η βράβευση για το Νόμπελ Λογοτεχνίας ήταν διπλή, καθώς απονεμήθηκε και το περσινό βραβείο. Νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2019 είναι ο Πέτερ Χάντκε και νικήτρια του Νόμπελ 2018 η Όλγκα Τοκάρτσουκ.

Το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2018 απονεμήθηκε στην Πολωνή συγγραφέα Όλγκα Τοκάρτσουκ «για μια αφηγηματική φαντασία η οποία με βαθύ πάθος συμβολίζει την υπέρβαση των ορίων ως μορφή ζωής» και στον Αυστριακό συγγραφέα Πέτερ Χάντκε «για μια επιδραστική εργασία η οποία με γλωσσική επινοητικότητα διερεύνησε την περίμετρο και την ιδιαιτερότητα της ανθρώπινης εμπειρίας», ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία.

Η Όλγκα Τοκάρτσουκ γεννήθηκε το 1962 στο Sulechów της Πολωνίας, σπούδασε ψυχολογία και εργάστηκε ως ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Έκανε το ντεμπούτο της το 1993 με το βιβλίο «Podróz ludzi Księgi» (The Journey of the Book-People) αλλά τομή στην καριέρα της θεωρείται το τρίτο της μυθιστόρημα «Prawiek i inne czasy» (Primeval and Other Times) το 1996, που συνιστά άψογο παράδειγμα της νέας πολωνικής λογοτεχνίας μετά το 1989. Το μυθιστόρημά της «Flights» τής χάρισε πέρυσι το βραβείο Man Booker International Prize. Ήταν η πρώτη συγγραφέας από την Πολωνία που κέρδισε το βραβείο αυτό.

Η ίδια δεν αντιλαμβάνεται ποτέ την πραγματικότητα ως κάτι σταθερό ή με διάρκεια, χτίζοντας τα μυθιστορήματά της πάνω σε εντάσεις και αντιθέσεις- φύση εναντίον πολιτισμού, λογική εναντίον τρέλας, άντρας εναντίον γυναίκας. Αριστούργημα της Όλγκα Τοκάρτσουκ θεωρείται μέχρι στιγμής το εντυπωσιακό ιστορικό μυθιστόρημα «Księgi Jakubowe» (The Books of Jacob, 2014).

Ο Πέτερ Χάντκε γεννήθηκε το 1942 στο χωριό Γκρίφεν της νότιας Αυστρίας, τόπος γέννησης επίσης της μητέρα του, που ανήκε στην σλοβενική μειονότητα. Έκανε το ντεμπούτο του στη Λογοτεχνία με το μυθιστόρημα «Die Hornissen», που κυκλοφόρησε το 1966, Μαζί με το θεατρικό έργο «Publikumsbeschimpfung» (Offending the Audience, 1969), κατάφερε να εδραιωθεί στην λογοτεχνική σκηνή, ενώ είναι επίσης γνωστός ως συν-σεναριογράφος της πολυβραβευμένης από τους κριτικούς ταινίας «Τα φτερά του έρωτα» (1987) του Βιμ Βέντερς. Περισσότερα από πενήντα χρόνια μετά, έχοντας παράξει μεγάλο αριθμό έργων διαφόρων ειδών, καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο επιδραστικούς συγγραφείς της Ευρώπης μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Υπενθυμίζεται πως το 2018 δεν ανακοινώθηκε Νόμπελ Λογοτεχνίας, για πρώτη φορά μετά από 63 χρόνια, εξαιτίας ενός σκανδάλου ανάρμοστης συμπεριφοράς που προκάλεσε σειρά παραιτήσεων των μελών της Σουηδικής Ακαδημίας, η οποία αποφασίζει για την απονομή της τιμητικής διάκρισης.

Η Σουηδική Ακαδημία ιδρύθηκε το 1786 στο πρότυπο της Γαλλικής Ακαδημίας αλλά πριν από δυο χρόνια βρέθηκε στη δίνη του σκανδάλου #MeToo, με πολλά από τα 18 ισόβια μέλη της να οδηγούνται σε παραίτηση, ανάμεσά τους και η ισόβια γραμματέας Σάρα Ντάνιους.