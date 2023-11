Μπιάνκα Σενσόρι: Με γούνινο καπέλο και λούτρινο αρκούδο σε πάρτι με τον Κάνιε Γουέστ

Η Μπιάνκα Σενσόρι προκάλεσε ξανά τα βλέμματα των περαστικών με τη στιλιστική επιλογή της.

Το ζευγάρι Κάνιε Γουέστ- Μπιάνκα Σενσόρι εθεάθη σε πάρτι στο Ντουμπάι με τη δεύτερη να επιλέγει μια εμφάνιση εμπνευσμένη από το ζωικό βασίλειο, με γούνινο καπέλο και κρατώντας ένα λούτρινο.

Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, κρατούσε το λούτρινο ζώο κοντά στο στήθος της, καθώς πόζαρε για φωτογραφίες μαζί με τον ράπερ.

Εν τω μεταξύ, ο Κάνιε Γουέστ ήταν ντυμένος ξανά με ένα ολόμαυρο σύνολο που περιελάμβανε μια μακριά μαύρη καμπαρντίνα.

Kanye West with Bianca Censori and fashion designer Amina Muaddi in Dubai earlier today 👀‼️ pic.twitter.com/XRk7WqedqR