Τα βιβλία που διάλεξε για τις γιορτές η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Έναν διαφορετικό και χριστουγεννιάτικο περίπατο στον Πειραιά πραγματοποίησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όσοι βρέθηκαν την περασμένη Παρασκευή στο κέντρο του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας αντίκρισαν με έκπληξη την Κατερίνα Σακελλαροπούλου να περπατά στους κεντρικούς δρόμους και να ανταλλάζει ευχές με τους πολίτες.

Ξεκίνησε τον περίπατό της από το Δημοτικό Θέατρο και κατευθύνθηκε προς το νέο βιβλιοπωλείο της περιοχής, «Fata Libelli». Εκεί την υποδέχθηκε ο ιδιοκτήτης, κ. Σπύρος Βαλτετσιώτης, ο οποίος φυσικά έσπευσε να της προτείνει διάφορους τίτλους για τις ημέρες των γορτών από την πλούσια και ενδιαφέρουσα εκδοτική παραγωγή. «Μπορεί οι αργοί ρυθμοί που απαιτεί η ανάγνωση να συγκρούονται με την ταχύτητα της καθημερινότητας και την ανατρεπτική ροή των γεγονότων, αλλά πάντα μου αρέσει να έχω πολλές επιλογές για διάβασμα», σημείωσε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συμπλήρωνοντας ότι η ανάγνωση είναι αναζωογονητική.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγησε ότι λόγω του φορτωμένου προγράμματος και των υποχρεώσεων που ακολουθούν το ανώτατο αξίωμα της χώρας δεν έχει τον χρόνο πια να πηγαίνει σε βιβλιοπωλεία και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αγάπη που τρέφει για τα βιβλία του Μπαλζάκ.

Έτσι, αφού επεξεργάστηκε και ξεφύλλισε πολλούς από τους τίτλους που βρίσκονταν στα ράφια του γνωστού βιβλιοπωλείου, τελικά επέλεξε οκτώ: το «Ετήσιο συμπόσιο της συντεχνίας των νεκροθαφτών» του Mathias Énard από τις εκδόσεις στερέωμα, τον «Μαγεμένο Απρίλη» της Ελίζαμπεθ φον Άρνιμ από τις εκδόσεις Ποταμός, το «Όνειρο της Ζέλμα» της Mariana Leky όπως και τη «Μοντέστ Μινιόν» του Ονορέ ντε Μπαλζάκ, τα οποία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Gutenberg, τη νουβέλα του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Το όνομά σου» από τις εκδόσεις Τo Ροδακιό, την «Κλίμακα Μπόγκαρτ» της Μαρίας Φακίνου από τις εκδόσεις Αντίποδες, τα «Χρόνια» της βραβευμένης φέτος με Νόμπελ Λογοτεχνίας, Ανί Ερνό, από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, ενώ στον υποφαινόμενο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε δώρο το βιβλίο «Τι δεν έχει πεθάνει» της Άρτεμης Ψιλοπούλου από τις εκδόσεις Loggia.

Οι επιλογές της ΠτΔ, Κατερίνας Σακκελαροπούλου. Φωτ.: Τheodore Manolopoulos / Official Photographer of the Presidency of Hellenic Republic

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγησε ότι λόγω του φορτωμένου προγράμματος και των υποχρεώσεων που ακολουθούν το ανώτατο αξίωμα της χώρας δεν έχει τον χρόνο πια να πηγαίνει σε βιβλιοπωλεία. «Βέβαια, μου στέλνουν πάρα πολλά βιβλία, αλλά προσπαθώ να παρακολουθώ και η ίδια όσο μπορώ την εκδοτική παραγωγή», πρόσθεσε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αγάπη που τρέφει για τα βιβλία του Μπαλζάκ. Στο σημείο αυτό θυμήθηκε ότι στο τέλος του πρώτου έτους του πανεπιστημίου παρακολούθησε μαθήματα στο εξωτερικό. «Είχα πάει στην Ντιζόν, όπου ένας καταπληκτικός καθηγητής μάς έκανε μια απίστευτη μαρξιστική ανάλυση του έργου του Μπαλζάκ. Όπως ξέρουμε, ο Μπαλζάκ αναλύει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο την παρισινή αλλά και γενικότερα τη γαλλική κοινωνία και την κοινωνία της επαρχίας. Μου έχουν μείνει αυτές οι αναλύσεις από εκείνο το καλοκαίρι. Γι’ αυτό διάβασα αρκετά από τα έργα του Μπαλζάκ και σε κάθε ευκαιρία επιδιώκω να έχω πάντα έστω ένα ως συντροφιά σε μέρες ανάπαυλας».

Η κ. Σακελλαροπούλου δήλωσε ότι η ανάγνωση είναι αναζωογονητική. Φωτ.: Τheodore Manolopoulos / Official Photographer of the Presidency of Hellenic Republic

Η γιορτινή βόλτα της Προέδρου συνεχίστηκε στην γκαλερί Rodeo, όπου και ξεναγήθηκε στην έκθεση «Ένα μαχαίρι χωρίς λεπίδα, που του λείπει η λαβή» με έργα του Guglielmo Castelli, καθώς και στην ομαδική έκθεση «ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ». Η ιδιοκτήτρια Σύλβια Κούβαλη πληροφόρησε την ΠτΔ ότι η γκαλερί στεγάζεται σε ανακαινισμένη αποθήκη που χρονολογείται από το 1900 και κατά καιρούς φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις. Πράγματι, πρόκειται για έναν ιδιαίτερο χώρο ο οποίος συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ, όπως τόνισε η κ. Σακελλαροπούλου, θυμίζει πλέον αντίστοιχες συνοικίες ευρωπαϊκών πόλεων, δίνοντας ταυτόχρονα στον Πειραιά μια καλλιτεχνική και πρωτοποριακή ταυτότητα – η μετατροπή παλιών αποθηκών σε χώρους πολιτισμού και ψυχαγωγίας είναι μια τάση που αναπτύσσεται και σε άλλα διεθνή λιμάνια. Το βλέμμα της Προέδρου κέντρισε ένα ζευγάρι γυαλιά που έφτιαξε ο Issey Miyake πριν από περίπου σαράντα χρόνια και παρουσιάζονται ως έκθεμα στην γκαλερί. Όπως σημείωσε η κ. Κούβαλη: «Έρχονται στην Αθήνα ως υπόμνηση, ως ένας μικρός φόρος τιμής, και πλαισιώνονται από έργα που πραγματεύονται το σώμα, την όραση και την εικόνα της φύσης και του εαυτού μας ως προέκταση αυτής. Ένα αντικείμενο μέσω του οποίου συντελούνται η όραση και η αντίληψη, όπως οποιοδήποτε άλλο αντκείμενο, θα μπορούσε να πει κανείς, είτε κτίριο είτε οθόνη». Κατά την έξοδό της η ΠτΔ έγραψε στο τετράδιο εντυπώσεων: «Εντυπωσιακός χώρος, ιδανικό σκηνικό για νέους εικαστικούς και ενδιαφέρουσα έκθεση. Μια ανάσα πολιτισμού στον Πειραιά».

Λίγο αργότερα, επισκέφθηκε την γκαλερί Carwan όπου εκτίθενται έπιπλα της οικίας Φασιανού, σχεδιασμένα από τον ίδιο. Η ξενάγηση έγινε από τη σύζυγο του μεγάλου ζωγράφου, Μαρίζα Φασιανού, η οποία υπογράμμισε ότι στη συγκεκριμένη έκθεση αποκαλύπτεται μια άγνωστη πλευρά του γνωστού καλλιτέχνη, ενώ τα έργα αυτά εκτίθενται για πρώτη φορά δημοσίως. Φωτιστικό-δράκος σε κομοδίνο, ένα κόκκινο ξύλινο τραπέζι σε σχήμα περιστεριού και μεταλλικό γλυπτό με την ίδια μορφή, πολυθρόνες, καναπές, έπιπλα και διάφορα διακοσμητικά κοσμούν τους χώρους της γκαλερί στην οδό Πολυδεύκους στον Πειραιά. Από την πλευρά της η κ. Σακελλαροπούλου υποστήριξε ότι αυτή η σειρά design χαρακτηρίζεται από απλότητα και μια δημιουργική διάθεση και αντανακλά τη φιλοσοφία του έργου αυτής της πολύπλευρης προσωπικότητας των εικαστικών τεχνών. Συγχρόνως, η κ. Φασιανού θύμισε: «Περισσότερα από εκατό έργα που ο αείμνηστος Αλέκος έφτιαξε για την οικογένειά του, σε συνεργασία με επαγγελματίες τεχνίτες, εκφράζουν το πάθος του για τη λεπτομέρεια και την ομορφιά. Στην έκθεση περιλαμβάνονται διαφόρων ειδών καθίσματα, φωτιστικά, ζωγραφισμένα κεραμικά και άλλα λειτουργικά αντικείμενα που παρουσιάζονται ως μουσειακά εκθέματα».

Στην γκαλερί Carwan ξεναγήθηκε από τη σύζυγο του μεγάλου ζωγράφου Αλέκου Φασιανού, Μαρίζα. Φωτ.: Τheodore Manolopoulos / Official Photographer of the Presidency of Hellenic Republic

Η βόλτα ολοκληρώθηκε με στιγμές χαλάρωσης και φαγητό στην ξακουστή ψαροταβέρνα «Μαργαρώ», η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην πύλη της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, στο Χατζηκυριάκειο. Η ΠτΔ αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό, ενώ στη συνέχεια γεύτηκε τα παραδοσιακά πιάτα που προφέρει αυτό το ιστορικό στέκι το οποίο λειτουργεί σχεδόν οκτώ δεκαετίες, γαρίδες, μπαρμπούνια και χωριάτικη σαλάτα. Η επίσκεψη στον Πειραιά ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι, όταν η κ. Σακελλαροπούλου ευχήθηκε «καλές γιορτές» σε όλους και δεν παρέλειψε να χαιρετήσει τον γιο της αλησμόνητης Μυκονιάτισσας Μαργαρώς, Λάζαρο Χανιώτη, αποτυπώνοντας τη στιγμή σε μια φωτογραφία.