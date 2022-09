Μια έκθεση-φόρος τιμής στις επαναστάτριες του Ιράν

Στη σειρά πινάκων «Rebel Rebel» που παρουσιάζεται στο Barbican του Λονδίνου, η Soheila Sokhanvari, που ζει στο Κέμπριτζ, τιμά 27 φεμινιστικά είδωλα από το προεπαναστατικό Ιράν, πολλές από τις οποίες εξορίστηκαν.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διανοούμενη και συγγραφέας Simin Dāneshvar, η ποιήτρια Forough Farrokhzad και η ηθοποιός Nosrat Partovi.

«Αυτές οι γυναίκες έχουν διαγραφεί από την ιρανική πολιτιστική ιστορία, αλλά ήταν καθοριστικές», λέει η ίδια. «Τους είχε απαγορευτεί να παίζουν, να τραγουδούν, να χορεύουν. Ως γυναίκα καλλιτέχνις, αισθάνομαι ότι είναι μια πολύ σημαντική ιστορία που πρέπει να διηγηθώ. Θέλω να επιστήσω την προσοχή στον αγώνα τους».

Soheila Sokhanvari: Rebel Rebel, Barbican, Λονδίνο, 7 Οκτωβρίου -19 Φεβρουαρίου

Hey, Baby I'm a Star (Πορτρέτο της Forouzan), 2021

A Dream Deferred (Πορτρέτο της Haydeh Changizian), 2022

Tobeh (Πορτρέτο της Zahra Khoshhami), 2021

The Lor Girl (Πορτρέτο της Roohangiz Saminejad), 2022

Rhapsody of Innocence (Πορτρέτο της Monir Vakili), 2022.

Only the Sound Remains (Πορτρέτο της Ramesh), 2021

Let Us Believe in the Beginning of the Cold Season (Πορτρέτο της Forough Farrokhzad), 2022

Eve (Πορτρέτο της Katayoun Amir Ebrahimi), 2021

Rebel (Πορτρέτο της Zinat Moadab), 2021

Wild at Heart (Πορτρέτο της Pouran Shapoori), 2019

The Love Addict (Πορτρέτο της Googoosh), 2019

