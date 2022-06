Explainer: Γιατί μας κάνει τέτοιο trigger η Σοφία Χατζηπαντελή

—Κατ’ αρχάς ποια είναι η Σοφία Χατζηπαντελή;

Η Σοφία Χατζηπαντελή είναι μοντέλο με καταγωγή από την Κύπρο. Διέμενε και εργαζόταν στις ΗΠΑ, ωστόσο, εδώ και χρόνια είναι γνωστή και στην Ελλάδα, λόγω της απόφασής της να επιβάλει στον στερεότυπο και όχι ιδιαίτερα ανεκτικό χώρο της μόδας, το μονόφρυδό της. Αυτό before it was cool έννοιες όπως το ugly shaming, η διαφορετικότητα, η αποδοχή.

—Ωραία. Γιατί, όμως, όλο αυτό το ανανεωμένο ενδιαφέρον για τη Χατζηπαντελή;

Θα είναι κριτής στο GNTM, το reality μόδας, το οποίο τα τελευταία χρόνια κάνει ανοίγματα στο διαφορετικό. Κάποτε με επιτυχία, κάποτε εντελώς συμβατικά. Ας πούμε, σε τόσες σεζόν προβολής ποτέ δεν είδαμε «διαφορετικό» σωματότυπο ή ηλικία να φτάνει στην κορυφή ή να «αντέχει» στο περιβάλλον του τηλεοπτικού show.

—Ναι, αλλά γιατί τόσος θόρυβος γι’ αυτή τη γυναίκα;

Γιατί κάτω από κάθε post που την αφορά –όχι μόνο τώρα, από την αρχή που μας συστήθηκε- «κολυμπάει» ένας σεβαστός οχετός σχολίων εναντίον της. Αυτά κυμαίνονται από χιουμοριστικά ή ειρωνικά έως υβριστικά και απειλητικά.

—Έχουμε κάποιο παράδειγμα;

Για να μην ασχοληθούμε με τις αναρτήσεις άλλων Μέσων, φτάνει να αναφέρουμε ότι μόνο στην επίσημη σελίδα της LIFO στο Facebook , χθες ημέρα Τρίτη, οπότε και ανακοινώθηκε η νέα κριτική επιτροπή του reality, συγκεντρώθηκαν περί τα 110 σχόλια. Περισσότερα από τα μισά αφορούσαν την Χατζηπαντελή και την εμφάνισή της. Σε άλλο post, από το φεμινιστικό site της LIFO, το ampa.lifo.gr, τα σχόλια έφτασαν τα 146 και το ugly shaming άλλαξε πίστα. Σημειωτέον ότι το άρθρο αναφερόταν στον τρόπο που το μοντέλο επιμένει με πίστη και σθένος στην απόφασή της να μην πειράξει αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό του προσώπου της, φτάνοντας να δεχθεί ακόμα και απειλές για τη ζωή της.

—Για τα φρύδια της;!

Για τα φρύδια της.

—Δεν είναι υποκριτικό όλο αυτό;

Υποκριτικό και θλιβερό, ταυτόχρονα. Άθελά της, η Χατζηπαντελή αποδεικνύει ότι οι πύρινοι για ανεκτικότητα και συμπεριληπτικότητα πάνε περίπατο, όταν προσκρούουν σε παγιωμένες απόψεις περί αισθητικής και ομορφιάς. Και φυσικά, ο τρόπος που εκφράζεται αυτή η «παγιωμένη» άποψη γίνεται σε πλαίσιο χυδαιότητας, το οποίο –τι κρίμα...- συντηρείται και από γυναίκες. Το ωραίο μάλιστα είναι ότι πρόκειται για σχολιαστές που αποθεώνουν την Τέχνη, την αισθητική και την εικόνα της Φρίντα Κάλο - όπου την πετυχαίνουν- αλλά δεν ανέχονται την εικόνα μιας γυναίκας που επιμένει να αγαπά το πρόσωπό της, ακριβώς όπως είναι και να μην καταφύγει σε καμία βελτίωση / αλλαγή / συμμόρφωση με τις επιταγές των αλληλοεξαρτώμενων βιομηχανιών μόδας / ομορφιάς / θεάματος.

—Μήπως η επιλογή του συγκεκριμένου μοντέλου έγινε και για λόγους τηλεθέασης;

Πολύ πιθανόν. Όμως, η Χατζηπαντελή έχει ατζέντα που αφορά το διαφορετικό στον χώρο της μόδας, από την πρώτη στιγμή που δραστηριοποιήθηκε στον χώρο, οπότε, η παρουσία της μόνο καλό θα κάνει προς αυτή την κατεύθυνση.

—Υπάρχει περίπτωση όλο αυτό να συντηρείται από την ίδια μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις;

Αυτό ισχυρίζονται και όσοι παθαίνουν trigger με την εικόνα της. «Τα ποδαράκια και τις μασχάλες, όμως, τα ξυρίζει» είναι το βασικό και φτηνό τους επιχείρημα. Ωστόσο, ακόμα και έτσι να είναι, είναι προφανές ότι δεν το έχει ανάγκη. Παρά το ugly shaming η Χατζηπαντελή είναι μία πολύ όμορφη γυναίκα, που απλώς αποφάσισε ότι θέλει να συνδυάσει τις δραστηριότητές της στον χώρο της μόδας με ένα δύσκολο cause. Παλαιότερα είχε φιλοξενηθεί και στην Ελλάδα, στο πλαίσιο συνεδρίου ακριβώς γι’ αυτό. Γενικώς και ευτυχώς, δεν ιδρώνει το αυτί της ούτε από σχόλια, ούτε από παραινέσεις οίκων μόδας και κατάφερε να κάνει το μονόφρυδό της, όχι απλώς σήμα - κατατεθέν της, αλλά statement για τα διαφορετικά πρότυπα ομορφιάς, τα οποία υποστηρίζει όπου σταθεί και όπου βρεθεί.

—Ναι, όμως, δεν μας ντροπιάζουν όλες αυτές οι αντιδράσεις στα social media και γενικώς;

Προφανώς και δεν περιμένουμε την Χατζηπαντελή για να γίνουμε ρεζίλι. Απλώς στο πρόσωπό της συναντιούνται όλα τα δεινά της ελληνικής κοινωνίας: η μηδενική ανοχή, η ματσίλα που δεν αντέχει άλλα πρότυπα ομορφιάς πέρα από εκείνα που μας φόρεσε η πατριαρχία και ο καπιταλισμός στην πιο glossy εκδοχή του (που είναι η μόδα), ο εσωτερικευμένος μισογυνισμός, η βαθιά αγένεια και το bullying προς ό,τι δεν καταλαβαίνουμε. Με τις υγειές μας.

—Μήπως το πρόβλημα έχει να κάνει κυρίως με την τριχοφυΐα με την οποία πολύς κόσμος δεν αντιδρά καλά; Ας πούμε, παρόμοιες αντιδράσεις βλέπουμε και σε άρθρα που έχουν να κάνουν με την επιλογή της Λούρδης να μην ξυρίζει τις μασχάλες της;

Όχι, έχει να κάνει με την άρνηση να γίνει κατανοητή η αυτοδιάθεση του σώματος και το δικαίωμα στο να επιλέξει κάποια να υπάρχει έξω από τα πρότυπα και πέρα από τις νόρμες. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Για όλους.