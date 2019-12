ADVERTORIAL

Η Αθήνα είναι μία πόλη με μοναδική ταυτότητα. Οι κάτοικοί της είναι ανεξάρτητοι, σύγχρονοι, edgy και κοινωνικοί – γι' αυτό πάντα αναζητούν τα πιο hot urban μέρη για να απολαύσουν τις αγαπημένες τους γεύσεις, να ζήσουν νέες εμπειρίες και να εξερευνήσουν κάθε πιθανότητα.

Αν τους αναζητήσετε, θα τους βρείτε σε μερικά από τα πιο δημοφιλή spots, να απολαμβάνουν ένα ιδιαίτερο cocktail με εκλεκτό gin, φτιαγμένο από έναν ταλαντούχο mixologist. Ενδεχομένως, να απολαμβάνουν το Bulldog London Dry Gin τους, ένα ποτό εμπλουτισμένο με 12 βότανα από όλο τον κόσμο, όπως μάτι δράκου, λευκή παπαρούνα, φύλλα λωτού και λεβάντα.

Λόγω της ιδιαίτερης γεύσης του, το Bulldog London Dry Gin απευθύνεται σε εκείνους που τους αρέσει να γράφουν τη δική τους ιστορία που ξεφεύγει από τις νόρμες, κάνοντας τα πράγματα με το δικό τους τρόπο. Το gin αυτό έχει δυναμικό και ανατρεπτικό χαρακτήρα, ενώ ακόμα και η φιάλη του, με ασυνήθιστο μαύρο χρώμα, θα κεντρίσει αμέσως το ενδιαφέρον.

Παρακάτω, βρήκαμε τα 3 urban spots που μπορείτε να απολαύσετε το Bulldog London Dry Gin στην Αθήνα:

Mr. Peacock

Κατσουλιέρη 7, Χαλάνδρι

To Mr. Peacock είναι ένα πολύχρωμο all day bar, που συνδυάζει το street food, με τα ιδιαίτερα cocktails. Ανάμεσα σε vintage και boho έπιπλα, μπορείτε να απολαύσετε το ποτό σας σε έναν χαλαρό και φιλόξενο χώρο, διαλέγοντας από έναν μεγάλο κατάλογο από cocktails με απρόσμενα twists. Οι γεύσεις αυτές προέρχονται από ταλαντούχους mixologists, που μπορούν να συνδυάσουν κάθε πιθανή γεύση. Ζητήστε ένα Bulldog & Tonic με μια φέτα γκρέιπφρουτ και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, για έναν ξεχωριστό συνδυασμό.

The Bank Job

Κολοκοτρώνη 13, Αθήνα

Το The Bank Job είναι ένας σταθμός όσον αφορά τις βραδινές εξόδους, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο των αθηναϊκών spots: Στην Κολοκοτρώνη. Εκτός από πολλές διαφορετικές μουσικές επιλογές (που είναι κυρίως χορευτικές), στο bar του θα βρείτε εκτός από cocktail experts, μία μεγάλη συλλογή από εμπνευσμένες γεύσεις. Είτε με άρωμα Ελλάδας, είτε με άρωμα Λονδίνου, μπορείτε να επιλέξετε το cocktail ή το ποτό που σας ταιριάζει, χωρίς περιορισμούς, απλά όπως νιώθετε. Shine In Your Own Light. Επιλέξτε ένα Bulldog & Tonic με μαύρα μούρα, για μία διαφορετική γευστική εμπειρία.

Block 146

Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, Κολωνάκι

Το Block club 146 υπήρξε ένα από τα πιο δημοφιλή all day μαγαζιά της Νέας Ερυθραίας και τώρα μεταφέρθηκε για τις χειμερινές σεζόν στο Κολωνάκι. Παραμένει ένας all day χώρος που μπορεί κανείς να απολαύσει τον καφέ ή το φαγητό του, ενώ μπορεί να επιλέξει από έναν μεγάλο αριθμό από μοναδικά cocktails. Όσο για εκείνους που προτιμούν τα all-nighters, μπορούν να διασκεδάσουν μέχρι το πρωί από τη μέση της βδομάδας, μέχρι το Σαββατοκύριακο. Απολαύστε ένα κλασικό gin tonic με βάση το Bulldog London Dry Gin για κλασικές γεύσεις ή εμπιστευθείτε έναν από τους έμπειρους bartenders για να σας εκπλήξει με κάποια ιδιαίτερη συνταγή.

