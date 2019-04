Οι βιβλιοθήκες είναι ένας υπέροχος τρόπος για να σπάσει ο πάγος μεταξύ των βιβλιοφάγων.



Σκεφτείτε τι ανακούφιση προσφέρουν αυτά τα ράφια στις άβολες καταστάσεις των πάρτι. Ακόμα και όταν όλοι στο δωμάτιο είναι άγνωστοι, υπάρχει πάντα η περίπτωση να δεθείς με κάποιον καλεσμένο από τον τίτλο ενός βιβλίου του οικοδεσπότη σου.



Αν οι κοινωνικές συγκεντρώσεις δεν είναι το δυνατό σου σημείο, μπορείς πάντα να δοκιμάσεις να περιηγηθείς στη βιβλιοθήκη του δωματίου και να περιμένεις κάποιος να πιάσει το δόλωμα.



Μάλιστα, χάρη στο έργο των Ολλανδών street artists Jan Is De Man και Deef Feed, μερικοί κάτοικοι της Ουτρέχτης έχουν μετατρέψει τη βιβλιοθήκη τους σε street art και σπάνε τον πάγο στους δρόμους της πόλης, πυροδοτώντας συζητήσεις στην πολυπολιτισμική γειτονιά τους.



Ο De Man σκόπευε αρχικά να δημιουργήσει μία τεράστια χαμογελαστή φατσούλα σε έναν τοίχο της πόλης που θα λειτουργούσε ως δημόσια ηθική ενίσχυση, αλλά το σχήμα του τριώροφου κτιρίου ζητούσε κάτι πιο λογοτεχνικό.

Η δημιουργία της τοιχογραφίας πήρε μία εβδομάδα για να ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει τίτλους βιβλίων σε οχτώ διαφορετικές γλώσσες.

Όποιος είναι αρκετά παρατηρητικός μπορεί να εντοπίσει από τις φωτογραφίες τα ονόματα των καλλιτεχνών και τη χαμογελαστή φατσούλα στα ράφια.

Η δισδιάστατη «Βιβλιοθήκη» των De Man και Deef Feed δεν έχει την ομοιομορφία που προτείνουν τα περιοδικά εσωτερικής διακόσμησης, που θέλουν βιβλία ίδιου μεγέθους και χρώματος. Αντιθέτως, φαίνεται να ανήκει σε έναν άπληστο και παμφάγο αναγνώστη.

Η «Βιβλιοθήκη» είναι το πιο πρόσφατο απόκτημα μιας σειράς παγκόσμιων τοιχογραφιών βιβλιοθήκης και δελεάζει τους λάτρεις της λογοτεχνίας να βγάλουν μια selfie στον δρόμο προς το indie βιβλιοπωλείο της γειτονιάς.



Κάποιοι Αγγλικοί τίτλοι που ξεχωρίζουν από την Βιβλιοθήκη.

«Sapiens»

«The Subtle Art of Not Giving a F*ck»

«Keith Richards' autobiography Life»

«The Curious Incident of the Dog in the Nighttime»

«Pride and Prejudice»

«The Little Prince»

«The World According to Garp»

«Jumper»

Και μία πολύ κομψή συλλογή από Playboy που μπορεί και να μην υπάρχει στην πραγματικότητα.

(Μπορείτε να εντοπίσετε τους υπόλοιπους ψεύτικους τίτλους;)

Με πληροφορίες από Open Culture