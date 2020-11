Γιατί κάποια από τα εξαιρετικά μας εστιατόρια ξεκινούν το delivery κάποιων πιο οικονομικών πιάτων που θυμίζουν ένα αναβαθμισμένο αλλά απόλυτα gourmet fast food; Το απαιτούν οι καιροί ή ο ουρανίσκος μας αποζητά φαγητό χωρίς πολλές φιοριτούρες, γεύσεις γνώριμες, καθησυχαστικές, οικονομικές και –το κυριότερο– στη θαλπωρή του προσωπικού μας χώρου, την ώρα που εμείς επιλέγουμε;



Ο Περικλής Κοσκινάς, σεφ του εστιατορίου Cookoovaya, πιστεύει ότι η συνέχιση της επαφής με το κοινό του είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να επιδιώξει κάθε εστιατόριο, τώρα στο lockdown.

— Ο Ρενέ Ρετζέπι του NOMA, μπέργκερ και σαλατούλες στο δανέζικο lockdown, ο Περικλής Κοσκινάς του Cookoovaya, σάντουιτς με ψαρικά. Τι ακριβώς συμβαίνει στην παγκόσμια εστίαση; Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί τα fine dining, experience dining και καλά εστιατόρια κάνουν αυτή τη ριζικά διαφορετική στροφή;

Αυτό που συμβαίνει στην εστίαση, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, είναι μία οικονομική καταστροφή τέτοιου μεγέθους που θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί στο μέλλον, ακόμη και όταν τα πράγματα έρθουν στις κανονικές τους συνθήκες. Όσον αφορά το φαγητό, έχω την αίσθηση ότι ο άνθρωπος των σύγχρονων κοινωνιών αυτού του είδους αποζητά να το απολαύσει από την άνεση του σπιτιού του.

Από την άλλη, είναι και μία παγκόσμια τάση που φαίνεται έντονα να επικρατεί σε όλες τις κουζίνες από κάθε γωνιά του κόσμου, κάτι που προβάλλεται έντονα και από τα social media, από τα οποία λανσάρονται, μεταξύ άλλων, και τα νέα trends. Δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια σε αυτό που συμβαίνει.

Όλα αυτά τα χρόνια, κατά περιόδους, σε όσα εστιατόρια έχω δουλέψει, μου αρέσει να προσθέτω στο μενού πιάτα με διαφόρων ειδών ψωμιά με ψάρι, αφού είναι ένας συνδυασμός αγαπημένος. Αυτό το ταίριασμα κάπως σε κάνει να μην έχεις τις ενοχές ότι «έφαγες κάτι βρόμικο». Πίστεψα λοιπόν πως δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή να τα εντάξω και στην Cookoovaya, ως εξαιρετική επιλογή τόσο για το σπίτι, όσο και για το γραφείο.

Σιγά-σιγά όλο το κομμάτι του «Bread & Fish» θα ήθελα να γίνεται με ψάρια κάπως «παρεξηγημένα» και λιγότερο δημοφιλή. Βέβαια θα ήθελα να σου πω ότι αυτό είναι μία από τις κατηγορίες του μενού μας, μεταξύ και άλλων κλασικών πιάτων, για το πιο basic delivery που κάνουμε, το λεγόμενο Cookoo by Cookoovaya. Σύντομα ξεκινάμε και το πιο premium delivery, ένα νέο concept για το σπίτι.

Αυτό που συμβαίνει στην εστίαση, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, είναι μία οικονομική καταστροφή τέτοιου μεγέθους που θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί στο μέλλον, ακόμη και όταν τα πράγματα έρθουν στις κανονικές τους συνθήκες.

— Τι άλλαξε στην Cookoovaya; Μόνο το μενού και μόνο για το lockdown ή και μεγαλύτερες αλλαγές στο εστιατόριο; Θα θυμίζει περισσότερο το παλιό Milos ή μια καινούρια Cookoovaya με περισσότερα ψάρια;

H Cookoovaya από το πρώτο κιόλας lockdown διέθετε δύο ειδών μενού. Το à la carte και το wise food experience menu. Το à la carte είναι το γνωστό μενού της Cookoovaya με τις κλασικές επιλογές όπως το μοσχαρίσιο διάφραγμα, τα μάγουλα με πουρέ κ.λπ. Το wise food experience είναι ένα μενού που δημιουργείται με τη βοήθεια του πελάτη ή με απόλυτα δική μου πρωτοβουλία πάνω στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του. Από μία μεγάλη γκάμα σε ψάρι, κρέας, λαχανικά και από την ίδια πρώτη ύλη παράγονται μία σειρά από πιάτα μαγειρεμένα με διαφορετικούς τρόπους.

Το Milos είναι ένα εμβληματικό εστιατόριο, γνωστό σε όλους και πηγή έμπνευση για όλους κυρίως για τη συνέπεια που επιδεικνύει τόσα χρόνια να πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια γαστρονομική σκηνή και να είναι μοναδικό. Η Cookoovaya, από την άλλη, είναι για τους δικούς της λόγους μοναδική. Είναι αυτόφωτη, έχοντας καταγράψει βαθιές τομές στην εστίαση τα τελευταία χρόνια. Δεν αλλάζει ως προς τις ρίζες της αλλά ανανεώνεται, όπως έχει την υποχρέωση να κάνει.

Μας λείπει έντονα η σχέση που έχουμε χτίσει τόσα χρόνια με τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται και οι νέες υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι ένας τρόπος να ξεχαστούμε λίγο από το σκηνικό που υπάρχει εκεί έξω και να επικοινωνήσουμε ξανά.

— Πόσα σάντουιτς και με τι γεύσεις ετοιμάζονται;

Εφτά διαφορετικά σάντουιτς: tuna burger, club sandwich με γόπα και σύγκλινο, brioche με τηγανητό ροφό και ταραμοσαλάτα, καπόνι μπουρδέτο και πατατάκια είναι μερικά από αυτά. Κάθε μέρα τα ψάρια μπορεί να αλλάζουν, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα αλλά και τις ιδέες που μας έρχονται.

— Ευτυχώς που τα καλά εστιατόρια οργανώθηκαν αμέσως στο δεύτερο lockdown, πιο γρήγορα και πιο καλά επικοινωνιακά από το προηγούμενο, και έτσι οι γεύσεις σας θα φτάνουν στο σπίτι μας μέχρι να τις απολαύσουμε ξανά στους χώρους σας.

Μας λείπει έντονα η σχέση που έχουμε χτίσει τόσα χρόνια με τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται και οι νέες υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι ένας τρόπος να ξεχαστούμε λίγο από το σκηνικό που υπάρχει εκεί έξω και να επικοινωνήσουμε ξανά. Θέλουμε να είμαστε κοντά σε όσους μας τιμούν τόσα χρόνια, να δίνουμε λίγη χαρά με την ευχή να απελευθερωθούμε από τον ιό και να ξαναβρεθούμε στα μέρη που αγαπά ο καθένας από εμάς.

Club Sandwich με γόπα και σύγκλινο

Σάντουιτς με καπόνι μπουρδέτο και πατατάκια.

Το Cookoo by Cookoovaya είναι διαθέσιμο από τη Wolt και θα τρέχει και για take away. Είτε περνάτε από το εστιατόριο και η παραγγελία σας ετοιμάζεται επιτόπου είτε τηλεφωνείτε στο 210 7235005 και δίνετε την παραγγελία σας για να μην περιμένετε καθόλου.

Ημέρες λειτουργίας delivery & take away: Τρίτη έως και Κυριακή, 13:00 έως 23:00. Δευτέρα κλειστά.