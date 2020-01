Ήταν θέμα χρόνου η μανία με τα ramen να φτάσει και στην Αθήνα. Στο εξωτερικό γίνεται εδώ και χρόνια χαμός με αυτήν τη σούπα ιαπωνικής προέλευσης, που έχει όμως τις ρίζες της στην κινεζική γαστρονομία. Οι μελετητές πιστεύουν ότι οι Κινέζοι έμποροι ήταν εκείνοι που έφεραν πρώτοι τα νουντλς στο λιμάνι της Γιοκοχάμα στα τέλη του 19ου αιώνα και κάπως έτσι δημιουργήθηκε το εν λόγω πιάτο, που πλέον έχει ένα σωρό εκδοχές.



Στη δημοτικότητά της έχει βοηθήσει το γεγονός ότι είναι ένα πολύ χορταστικό πιάτο, νόστιμο, αλλά και πολύ φωτογενές, καθώς συνήθως σερβίρεται μέσα σε ένα βαθύ μπολ, με τα νουντλς, τα κομμάτια κρέατος, το αυγό και τις γαρνιτούρες να ξεχωρίζουν μέσα σε έναν θρεπτικό, γεμάτο κολλαγόνο, αχνιστό ζωμό. Μόνο στο Instagram υπάρχουν αυτήν τη στιγμή αναρτημένα 8,5 εκατομμύρια ποστ με φωτογραφίες που εικονίζουν κάποια εκδοχή του ramen. Στην Ιαπωνία, μάλιστα, υπάρχουν μαγαζιά που σερβίρουν ramen και διαθέτουν επίσης μεμονωμένους θαλάμους για την κατανάλωση της σούπας, για την περίπτωση που ο καταναλωτής αποζητά τη μοναξιά, προκειμένου να συγκεντρωθεί για να απολαύσει και να εξετάσει διεξοδικά το μπολ με τα νουντλς που βρίσκεται μπροστά του.

Η σούπα ramen, που έχει προκαλέσει φρενίτιδα παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, δεν έχει καμία σχέση με τις στιγμιαίες σούπες που βρίσκει κανείς στα μαγαζιά με ασιατικά προϊόντα ή ακόμα και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Η εφεύρεσή της από τον Momofuku Ando, έναν πανέξυπνο τύπο με ρίζες στην Ταϊβάν και στην Ιαπωνία, είχε φέρει επανάσταση την εποχή που πρωτοβγήκε στην αγορά, στα τέλη της δεκαετίας του '50, καθώς πρότεινε ένα πάμφθηνο γεύμα που μπορούσε να ετοιμαστεί μόνο με την προσθήκη βραστού νερού. Αργότερα, βέβαια, αυτά τα φθηνά σακουλάκια με το έτοιμο γεύμα θεωρήθηκαν περισσότερο βόμβες νατρίου παρά μια καινοτομία διατροφικής ποιότητας.



Η αντίληψη που είχαμε στον δυτικό κόσμο για το ramen ως ένα φθηνό και εξαιρετικά επεξεργασμένο φαγητό άλλαξε άρδην το 2004, όταν ο Αμερικανο-κορεάτης σεφ και σταρ της τηλεόρασης David Chang άνοιξε το Momofuku Noodle Bar στη Νέα Υόρκη, σερβίροντας τη χειροποίητη και φρέσκια εκδοχή της σούπας ramen και παρασκευάζοντας τα δικά του νουντλς με ζωμό από εκλεκτά κρέατα που βράζει επί ώρες και αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής. Αυτόματα δημιουργήθηκαν ουρές έξω από το μαγαζί και δεν είναι υπερβολή να πούμε πως o Chang ήταν εκείνος που ξεκίνησε την επανάσταση του ramen, έτσι όπως τη βιώνουμε σήμερα.

Ο Κωνσταντίνος Φέγγας, ο 19χρονος δημιουργός των ramen που σερβίρει το So So So Ramen. Φωτο: Γιώργος Αδάμος/LIFO



Η σούπα ramen στην ουσία συνδυάζει πλούσιο ζωμό και νουντλς με μια ποικιλία από υλικά και γεύσεις και δεν είναι καθόλου εύκολη στην παρασκευή της. Χρειάζεται προεργασία και τεχνική και δεν έχει καμία σχέση με τις σούπες που έχουμε συνηθίσει. «Αν και θεωρείται street food, στην ουσία είναι ένα πιάτο που παίρνει περίπου μία ολόκληρη μέρα για να προετοιμαστεί» λέει ο Κωνσταντίνος Φέγγας, ο 19χρονος δημιουργός των ramen που σερβίρει το So So So Ramen, ένα μικροσκοπικό μαγαζάκι που άνοιξε πριν από λίγο καιρό στο πιο έθνικ στενό της Αθήνας, αυτό της Απόλλωνος, στην περιοχή του Συντάγματος.

«Είναι ένα πιάτο απλό και περίπλοκο. Ο ζωμός του κρέατος, με τη σωστή ισορροπία στα κύρια συστατικά του πιάτου (νουντλς, αυγό, λαχανικά και κρέας), τα οποία στο τέλος πρέπει να σου δώσουν την αίσθηση ότι είσαι χορτάτος, πλήρης και ευχαριστημένος με το πιάτο σου, είναι που κάνει το ramen τόσο εθιστικό» λέει ο νεαρός μάγειρας.

«Έχεις περίπου πέντε λεπτά για να απολαύσεις το ramen. Είναι ενδιαφέρον ότι χρειαζόμαστε μία ολόκληρη μέρα να φτιάξουμε κάτι που θα καταναλωθεί μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Κι αυτά τα πέντε λεπτά πρέπει να είναι μαγικά» λέει ο Άρης Βεζενές του Birdman, το οποίο εδώ και λίγους μήνες σερβίρει κι αυτό τις δικές του δύο εκδοχές του ramen. Πώς απολαμβάνει κανείς τη σούπα; «Παίζεις με τα ξυλάκια και την κουτάλα. Είθισται να δοκιμάζεις τον ζωμό και μετά να ξεκινάς, τρώγοντας τα νουντλς. Σε κάθε μπουκιά βυθίζουμε τα νουντλς στο μπολ και τρώμε μεγάλες μπουκιές, προσπαθώντας να παίρνουμε απ' όλα τα υλικά. Έπειτα, ρουφάμε ότι απέμεινε από τον ζωμό. Κάνουμε πολύ θόρυβο πάντα».

«Είναι ενδιαφέρον ότι χρειαζόμαστε μία ολόκληρη μέρα να φτιάξουμε κάτι που θα καταναλωθεί μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Κι αυτά τα πέντε λεπτά πρέπει να είναι μαγικά» λέει ο Άρης Βεζενές του Birdman. Φωτο: Γιώργος Αδάμος/LIFO



Στην Ιαπωνία, ο ήχος του ρουφήγματος των νουντλς είναι δείγμα απόλαυσης. «Προσωπικά, θεωρώ ότι το ramen πρέπει να τρώγεται καυτό, με το στόμα μας σε μικρή απόσταση από το πιάτο, για να κρατάνε τα νουντλς όσο περισσότερο ζωμό γίνεται και να υπάρχει διαρκώς μια ισορροπία των υλικών στο πιάτο. Δεν είναι πιάτο που το τρώμε κουβεντιάζοντας και κάνοντας διαλείμματα. Από την ώρα που θα έρθει μπροστά μας, χρειάζεται την απεριόριστη προσοχή μας μέχρι να τελειώσουμε» λέει ο Βασίλης Σπόρος του Mama Roux, στου οποίου το μενού τα ramen έχουν επίσης προστεθεί εδώ και μερικά χρόνια.



Ποιο είναι το μυστικό για ένα επιτυχημένο πιάτο ramen; «Είναι ένα πιάτο που αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία: τα νουντλς, τον ζωμό, το tare (το αλάτι) και τα toppings. Αν κάποιο από αυτά τα στοιχεία δεν είναι σωστό, δεν θα υπάρχει ισορροπία και δεν θα βγει σωστή η σούπα. Το μυστικό είναι να επενδύεις χρόνο και αγάπη σε καθένα από αυτά τα στάδια και το αποτέλεσμα σίγουρα θα σε επιβραβεύσει» λέει ο Βασίλης Σπόρος.

Ο Βασίλης Σπόρος του Mama Roux, στου οποίου το μενού τα ramen έχουν επίσης προστεθεί εδώ και μερικά χρόνια. Φωτο: Γιώργος Αδάμος/LIFO



Στο Morning Bar στο Κουκάκι έγινε πρόσφατα ένα Ramen Pop Up, όπου οι σούπες ramen τύπου paitan που έφτιαξε ο Γιώργος Χατζηιωαννίδης, ο σεφ του Provelleggios, έγιναν sold out πριν καν σερβιριστούν. «Αν δεν είσαι ο ίδιος μανιακός με τη σούπα ramen, δεν μπορείς να ικανοποιήσεις τους άλλους μανιακούς. Δεν υπάρχει άλλο φαγητό με το οποίο οι άνθρωποι να είναι τόσο τρελαμένοι» λέει.



Πρόσφατα, στη λίστα με τα μαγαζιά που σερβίρουν ramen προστέθηκε και το Poke Hawaiian Sushi, όπου ο Γιάννης Κανδυλίδης σερβίρει τη δική του εκδοχή σε ramen με pork shoulder, ενώ στο Wagamama, την αλυσίδα εστιατορίων με προσανατολισμό στην ασιατική κουζίνα, προσφέρουν καθημερινά εδώ και καιρό γενναιόδωρα μπολ με ramen σε διάφορες εκδοχές. «Είναι η επιλογή που θρέφει σώμα και ψυχή» λέει η Σταυρούλα Βάθη, υπεύθυνη επικοινωνίας των εστιατορίων.

Wagamama

Tantanmen Beef Brisket Ramen, €13,80

Εδώ χρησιμοποιούν δύο είδη ζωμών (λαχανικών και κοτόπουλου) για να δημιουργήσουν φρέσκα και θρεπτικά ramen. Ο ζωμός λαχανικών γίνεται από φρέσκα ζαρζαβατικά, όπως κρεμμύδια, ντομάτες, γλυκοπατάτες, καρότα και μπαχαρικά, ενώ ο ζωμός κοτόπουλου γίνεται βράζοντας κόκαλα από κοτόπουλο και λαχανικά με μείγμα μπαχαρικών. Κάθε πρωί οι μάγειρες του Wagamama ανάβουν τις φωτιές όπου δύο τεράστιες μαρμίτες σιγοβράζουν με τα υλικά. Μετά από αρκετές ώρες οι ζωμοί είναι έτοιμοι.



Μερικές από τις αγαπημένες επιλογές στο Wagamama είναι το Chicken Ramen με μαριναρισμένο στήθος κοτόπουλο ψημένο στη σχάρα, βλαστάρια μπαμπού, σπανάκι, φρέσκο κρεμμυδάκι κσι νουντλς μέσα σε ζωμό από κοτόπουλο, και το Tantanmen Beef Brisket Ramen από τρυφερό μοσχάρι μαριναρισμένο σε korean barbecue μέσα σε πλούσιο ζωμό κοτόπουλου με ramen νουντλς. Σερβίρεται με μισό βρασμένο αυγό, menma, kimchee και φρέσκο κρεμμυδάκι και γαρνίρεται με κόλιανδρο και λάδι από chilli. Τέλος, το Kare Burosu Ramen, που είναι η vegan επιλογή σε ramen με τόφου και επικάλυψη από shichimi και ανάμεικτα μανιτάρια σε στρώση από udon νουντλς, σε πικάντικο ζωμό λαχανικών. Γαρνίρεται με σπανάκι baby, καρότο, chilli και κόλιανδρο.

Κασσαβέτη 3, Κηφισιά και στο Golden Hall



Birdman

Shoya Beef Ramen, €13. Φωτο: Γιώργος Αδάμος/LIFO

Στη μοναδική γιαπωνέζικη παμπ της πόλης μας σερβίρεται η κατηγορία New Wave Shoyu Beef Ramen, δηλαδή συνδυασμός κρέατος και σόγιας. Όχι λαχανικά, όχι μανιτάρια, όχι γλουταμίνη, μόνο καθαρή γεύση κρέατος και υψηλής ποιότητας μείγμα από σόγια σος. Αυτή η κατηγορία στηρίζεται στην «εξυπνάδα» και καθαρότητα του μονοποκοιλιακού ζωμού που προέρχεται από την υψηλή ποιότητα του κρέατος. Ο ζωμός δουλεύεται για ώρες και προέρχεται από ολόκληρα οργανικά κοτόπουλα από την Κρήτη, βοδινή ουρά, μεδούλι και κόκαλα σιτεμένου βοδινού μακράς ωρίμανσης. Αυτό είναι που δίνει και τη βαθιά γεύση. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν στην ποιότητα των νουντλς, του ζωμού, του κρέατος, των toppings και του μαριναρισμένου αυγού.

Βουλής 35



Mama Roux

Porkbelly Ramen Bowl, €11. Φωτο: Γιώργος Αδάμος/LIFO

Στο Mama Roux μπορεί κανείς να βρει δύο διαφορετικές επιλογές σε σούπες ramen. Μία πιο «παραδοσιακή», με σιγομαγειρεμένο pork belly και έναν ζωμό από κοτόπουλο και χοιρινό που αρωματίζεται με καπνιστό μπέικον, και μία vegan παραλλαγή της γνωστής miso soup με δύο διαφορετικά είδη miso, τόφου και βάση μια demi-glass λαχανικών. Και οι δύο ζωμοί αρχίζουν με την επεξεργασία σε ειδική θερμοκρασία των φυκιών kombu και από εκεί χτίζεται βήμα-βήμα η γεύση. Κάθε υλικό που μπαίνει στα ramen bowls έχει και μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Η σιγοψημένη πανσέτα στο Pork Belly Ramen περνάει από 48ωρη άλμη. Επίσης, το τόφου αφυδατώνεται μέσα στην κουζίνα του εστιατορίου, εκεί όπου προετοιμάζεται και το το kimchi για το Vegan Ramen Bowl. Και τα δύο έχουν εξίσου φανατικούς οπαδούς.

Αιόλου 48



So so so ramen

Spicy Beef Ramen, €10. Φωτο: Γιώργος Αδάμος/LIFO

Αυτό το μαγαζάκι που μοιάζει σαν να έχει βγει από κάποιο στενό του Τόκιο σερβίρει μόνο ramen και ανοίγει στις έξι το απόγευμα, μια και η υπόλοιπη μέρα αφιερώνεται στην προετοιμασία των πιάτων που σερβίρει. Οι επιλογές εδώ είναι τέσσερις. Το πιο παραδοσιακό απ' όλα είναι το Tonkotsu, τουτέστιν ramen νουντλς με χοιρινό, μπαμπού, αυγό και φρέσκο κρεμμυδάκι μέσα σε ζωμό χοιρινού. Ωραία επιλογή για όσους αγαπούν τα καυτερά είναι το Spicy Beef, δηλαδή ramen νουντλς με μοσχαρίσιο κιμά, καβουρδισμένο καλαμπόκι, μπαμπού, φρέσκο κρεμμύδι, αυγό και φύκι Nori μέσα σε ζωμό βοδινού. Η εκδοχή σε κοτόπουλο είναι το Tori Paitan που αποτελείται από ramen νουντλς με κοτόπουλο, πράσο, μανιτάρια, μπαμπού, αυγό, φρέσκο κρεμμυδάκι και πάπρικα μέσα σε κρεμώδη ζωμό κοτόπουλου, ενώ υπάρχει και η χορτοφαγική εκδοχή που περιλαμβάνει ramen νουντλς με μπαμπού, φρέσκο κρεμμυδάκι, μανιτάρια, καβουρδισμένο καλαμπόκι, φύκια και σπαράγγια μέσα σε ζωμό λαχανικών.

Απόλλωνος 1

Morning Bar

Paitan Ramen, €9

Στο πρώτο Ramen Pop Up του Morning Bar σερβιρίστηκε η paitan εκδοχή του ramen. Paitan λέγεται ο παχύρρευστος ζωμός από κοτόπουλο. Εδώ σιγοβράστηκε επί τουλάχιστον 8 ώρες μαζί με τζίντζερ, σκόρδο και καρότο και συνδυάστηκε με χειροποίητα νουντλς, χοιρινή πανσέτα, σόγια σος, τζίντζερ, φρέσκο κρεμμυδάκι, καθώς και με αυγό μαριναρισμένο μέσα σε σόγια και μίριν. Με το ramen του Morning Bar ταίριαξε μια pet-nat ρετσίνα από την Οινοποιία Κεχρή και με Ryuichi Sakamoto και Floating Points στα ηχεία. Στο επόμενο pop up, που θα ανακοινωθεί σύντομα, μπορεί να σερβιριστεί κάποια άλλη εκδοχή του ramen.

Οδυσσέα Ανδρούτσου 36

Poke Hawaiian Sushi

Soyou Ramen, €9

Στο στενάκι της οδού Πετράκη σερβίρουν ένα είδος Soyou Ramen που έχει ως βάση έναν ζωμό που είναι συνδυασμός χοιρινού, μοσχαριού και κοτόπουλου που βράζει επί 2-3 μέρες. Σε αυτόν τον πολύ «ουσιαστικό» ζωμό προστίθεται σος σόγιας και σάκε, ενώ άλλο ένα μυστικό συστατικό που ανεβάζει τα επίπεδα νοστιμιάς του ζωμού είναι η σάλτσα tare. Το συγκεκριμένο ramen σερβίρεται με νουντλς, χοιρινή πανσέτα, fermented σάλτσα καυτερής πιπεριάς που φτιάχνουν οι ίδιοι και μαριναρισμένο αυγό. Αν είσαι από αυτούς που προτιμούν τις καυτερές γεύσεις, μπορείς να ζητήσεις να σου βάλουν έξτρα σάλτσα καυτερής πιπεριάς. Τέλος, είναι το μόνο μέρος στο οποίο υπάρχει επιλογή για take out, αν και, όπως έχει προαναφερθεί, το ramen είναι ένα πιάτο που προτείνεται να καταναλώνεται επιτόπου.

Πετράκη 7

