ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Βαρβάρα Σαββίδη (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, καθημερινά 07:00-08:00):

Freedom Fry

Clint Eastwood

Η indie pop / folk μπάντα Freedom Fry του Αμερικανού Bruce Driscoll και της γεννημένης στο Παρίσι Marie Seyrat, ήρθε πρόσφατα στην επικαιρότητα με την περσινή της διασκευή στο «Clint Eastwood» των Gorillaz, που ακούστηκε στο τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν της σειράς «The Morning Show». Αξίζει να ακούσετε και το εξίσου όμορφο κομμάτι τους «Rio Grande».

Nina Simone

I Sing Just To Know That I'm Alive

Λίγο αφού μετακόμισε στο Παρίσι, η Nina Simone ηχογράφησε τον δίσκο Fodder on my Wings (1982) ο οποίος επανακυκλοφόρησε πρόσφατα σε βινύλιο, CD και πλατφόρμες streaming. Η φωνή της μπορεί να μη λάμπει όπως στα χρυσά χρόνια της, η μαγεία και το πάθος της όμως είναι πάντα εκεί. Το ίδιο και το αίτημά της για προσωπική ελευθερία.





Nick Cave

Cosmic Dancer

Τον Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει το «AngelHeaded Hipster: The Songs of Marc Bolan & T.Rex», όπου γνωστοί καλλιτέχνες θα ερμηνεύουν τραγούδια του Marc Bolan και της μπάντας του, T.Rex. Μεταξύ αυτών και ο Nick Cave, που διασκευάζει εξαιρετικά το «Cosmic Dancer».





Jonathan Jeremiah

Good Day

Soul ήχος που σε μεταφέρει στα '70s, το Good Day είναι από τα κομμάτια που αγαπάμε να παίζουμε στον Pepper. Από τον ομότιτλο δίσκο του Βρετανού Jonathan Jeremiah, που κυκλοφόρησε το 2018.





Bob Dylan

False Prophet

Τα γενέθλιά του γιορτάζει αυτό το Σαββατοκύριακο «αυτό το αγόρι, μια διασταύρωση παιδιού του κατηχητικού και μπήτνικς που έχει μεγάλο ταλέντο», όπως το έθετε ο μουσικοκριτικός των New York Times, Robert Shelton σε άρθρο του το 1961.

Γεννημένος στη Μινεσότα στις 24 Μαΐου του 1941, ο Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν, ή αλλιώς Μπομπ Ντίλαν, κλείνει σήμερα τα 79. Το False Prophet είναι ένα από τα κομμάτια του νέου του LP που θα κυκλοφορήσει στις 19 Ιουνίου, με τίτλο «Rough and Rowdy Ways».





St. Vincent

New York

Η St. Vincent, aka Annie Clark, μοιράστηκε προ ημερών μια νέα, ακουστική εκδοχή του κομματιού της, New York (Masseduction, 2017) με αφορμή το ετήσιο γκαλά της Μουσικής Ακαδημίας του Μπρούκλιν, το οποίο πραγματοποιήθηκε φέτος διαδικτυακά, λόγω των μέτρων για τον Covid-19.





Rozzi Crane

Creep

Η 29χρονη Rozzi Crane από το Σαν Φρανσίσκο προσθέτει και τη δική της εκδοχή στις αμέτρητες διασκευές που έχει γνωρίσει το Creep των Radiohead της καρδιάς μας. Ατμοσφαιρική, jazzy εκτέλεση από μια όμορφη φωνή.





