Στην καραντίνα κυκλοφόρησε πολλή και καλή ελληνική μουσική

Μετά από μια δίμηνη περίπου καραντίνα, θα περίμενε κανείς να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ για την κατάσταση που βιώσαμε και συνεχίζουμε να βιώνουμε, αλλά δεν έγινε. Και, μεταξύ μας, είναι ίσως λίγο νωρίς να εμφανιστεί ένα μουσικό έργο που να εξετάζει τη συγκεκριμένη κατάσταση.

Όμως, εκεί που αρχικά νόμιζες ότι ο Covid-19 θα πάγωνε τα πάντα στο διάβα του και η μπάλα θα έπαιρνε και τις μουσικές κυκλοφορίες, κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Τουναντίον, αυτές τις 50 ημέρες αρκετοί μουσικοί και συγκροτήματα από διαφορετικά είδη είτε προτίμησαν να βγάλουν κάποιο βίντεο ή νέο κομμάτι, είτε προχώρησαν στην κυκλοφορία των ήδη προγραμματισμένων άλμπουμ τους. Αυτές οι 50 ημέρες αποδείχτηκαν από τις πιο γόνιμες για την ελληνική μουσική σκηνή, που κυρίως φαίνεται ότι ευδοκιμεί μέσα από το Bandcamp. Η γνωστή διεθνής διαδικτυακή πλατφόρμα έχει στηρίξει, ίσως περισσότερο από κάθε άλλο μέσο, τους ανεξάρτητους καλλιτέχνες αυτή την περίοδο. Μία φορά τον μήνα δίνει τα έσοδα από τις πωλήσεις απευθείας σε αυτούς, χωρίς να τους χρεώνει εξτρά, όπως γίνεται κανονικά. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι ράπερ, που συνεχίζουν να προτιμούν το YouTube και το Spotify λόγω της άμεσης εμπορικότητας και επαφής που τους δίνει με το κοινό τους. Από αυτές τις πλατφόρμες έχουν καθιερωθεί εξάλλου.

Είναι μια καλή ευκαιρία να ευδοκιμήσουν και να ακουστεί περισσότερο το υλικό τους σε μια εποχή που το streaming είναι ανεβασμένο επειδή ο κόσμος περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο σπίτι του.

Γενικότερα, ελάχιστοι καλλιτέχνες έχουν αναστείλει την κυκλοφορία νέας τους δουλειάς αυτό το διάστημα. Και γιατί να το κάνουν άλλωστε; Αν ένας μεγάλος εμπορικός καλλιτέχνης δεν επηρεάζεται και πολύ, παίρνοντας μια τέτοια απόφαση, για τους μικρότερους μουσικούς θα ήταν διπλά ζημιογόνο, εφόσον οι ζωντανές εμφανίσεις, η βασικότερη πηγή εσόδων τους, έχουν αναβληθεί επ' αόριστον. Είναι μια καλή ευκαιρία να ευδοκιμήσουν και να ακουστεί περισσότερο το υλικό τους σε μια εποχή που το streaming είναι ανεβασμένο επειδή ο κόσμος περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο σπίτι του.

Ξεκινώντας από το χιπ-χοπ, ο Κανών (RNS), έχοντας να βγάλει νέο άλμπουμ από το 2017, με το «Μια φυσιολογική ζωή» (ή αλλιώς ΜΦΖ - RNS Records), την τρίτη του προσωπική δουλειά, αναμενόμενα ανέβηκε στην κορυφή των τάσεων του YouTube. Ιδιαίτερα δηκτικός, ο τίτλος του είναι δανεισμένος από την αυτοβιογραφία του γνωστού κακοποιού και φυγά Βασίλη Παλαιοκώστα και καυτηριάζει τη νέα γενιά των Ελλήνων ράπερ και το τραπ. Τρία χρόνια είχε να βγάλει νέο υλικό και ο Λόγος Απειλή που επέστρεψε φέτος με το «Χωρίς ημερομηνία λήξης» (Ι Αm Hip Hop). Από την άλλη, μία από τις καλύτερες συνεργασίες που ακούσαμε τελευταία ήταν αυτή του Saske με τον Kareem Kalokoh στο EP «Mal di luna» (Offbeat Records). Στα 5 κομμάτια του οι δύο νεαροί ράπερ αλληλοσυμπληρώνονται πετυχημένα με ατμοσφαιρικά μπιτ και ελληνικούς και ξένους στίχους με αρκετή άνεση. Λίγο πριν λήξει η καραντίνα, με το που μπήκε ο Μάιος, έσκασε και το πολυσυζητημένο «Top Boy» του Snik.

Kareem Kalokoh feat Saske - Mal Di Luna

Σε πιο ροκ μονοπάτια, τώρα, οι Noise Figures με τον δεύτερο δίσκο τους «Τhe perfect spell» (Made of Stone Recordings) επιχειρούν μια βουτιά σε πιο σκληρούς ήχους απ' ό,τι τους έχουμε συνηθίσει. Οι 1000mods αποτίουν φόρο τιμής στους ήρωες του παρελθόντος και ενώνουν grunge και stoner στο «Youth of Dissent» (Ouga Booga and the Mighty Oug Recordings), σε παραγωγή του Matt Bayle. Ψυχεδέλεια, το Μadchester, νοσταλγία, όλα παίζουν στο ομώνυμο ντεμπούτο των Bonnie Nettles. Δεν θα περίμενε κανείς κάτι λιγότερο από ένα γκρουπ που έχει ξεχωρίσει από τις live εμφανίσεις του. Ο Κύριος Κ. αλλάζει ύφος και κάνει «Ρεπό», όπως ονομάζεται η νέα του δουλειά στην Just Gazing Records με ελληνόφωνο στίχο, '70s riffs και ανεβασμένη διάθεση. Από τη Θεσσαλονίκη οι Psychedelic Trips to Death παρουσιάζουν το μίνι άλμπουμ «Resistor» στο σκοτεινό μοτίβο που τους χαρακτηρίζει. Στο «Little Pieces» ο George Gaudy ξεδιπλώνει το ταλέντο του να συνθέτει εξαιρετικές γλυκόπικρες φολκ μπαλάντες. Οι Λευκή Συμφωνία είχαν υποσχεθεί στις live εμφανίσεις τους πριν από δύο χρόνια ότι θα επιστρέψουν και δισκογραφικά και το έκαναν φέτος, μέσα στην καραντίνα, με το «Σαν τον ήλιο», ένα εντυπωσιακό άλμπουμ –το πέμπτο τους κατά σειρά‒, που δεν θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν ικανό να βγάλει ένα θρυλικό συγκρότημα το οποίο μετράει 35 χρόνια πορείας. Η Teranga Beat αφήνει για λίγο τη σκηνή της Αφρικής και μεταφέρεται στη Θράκη με τους Εβριτική Ζυγιά και το συναρπαστικό «Οrmenion», που μπλέκει τον πλούτο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με πιο σύγχρονους ηλεκτρονικούς ρυθμούς.

Evritiki Zygia (Εβρίτικη Ζυγιά) - Ormenion album teaser

Ο Blend Mishkin κάνει μια αναδρομή στη δεκαετία που πέρασε και παρουσιάζει μια συλλογή από τα αγαπημένα του dubs και remixes μέσα από τις συνεργασίες που έχει κάνει αυτά τα χρόνια στο «Remixes & Dubs 2009-2019», σε μία από τις πιο δροσερές κυκλοφορίες της χρονιάς. O Mikael Delta κυκλοφόρησε στην Inner Ear το EP «Higher Frequencies» με 5 ορχηστρικά κομμάτια, όπου το μπάσο κυριαρχεί στους πειραματισμούς του με breakbeats και drum machines, και θυμίζει την dubstep εποχή του Burial. Burial θυμίζει αμυδρά και το «Conversations» (Klik Records) του Autow Nite Superstore, του οποίου ο ήχος εξελίσσεται σε κάθε νέα του δουλειά με απρόσμενα αποτελέσματα. O Anatolian Weapons δεν έχασε λεπτό στην καραντίνα κι αυτό φαίνεται από τη σειρά «Spiritual Music» που μετράει 11 ΕPs μέχρι στιγμής σε διάστημα δύο μηνών, με ακυκλοφόρητα reworks, remixes και σπάνια κομμάτια.

Mikael Delta - Higher Frequencies (Official Audio)

Έντονα νοσταλγικός, ο Transparent Man αφηγείται ιστορίες ντροπής στο «Shame» που κυκλοφορεί στη μορφή της οικολογικής κασέτας από τη Logarithm Cassette Label. Η πιο ενδιαφέρουσα κυκλοφορία των ημερών, όμως, είναι η συλλογή «Athens UHD» της Trial & Error, που φωτογραφίζει τη νέα γενιά της ηλεκτρονικής μουσικής της Αθήνας αυτήν τη στιγμή και όσους πρωταγωνιστούν στην κλαμπ σκηνή της πόλης. Συζητιέται αρκετά και στο εξωτερικό. Από αυτήν τη συλλογή ξεχωρίζει κανείς τη MarcelDune που πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο της επίσημο EP, το «TRNC», αλλά και την Evita Manji με το «Neptune». Για να κλείσουμε, η πιο συγκινητική κυκλοφορία με διαφορά ήταν το νέο άλμπουμ των Joalz, «Amazing Moments» (Kobalt Μusic, Many Scribes Editions & Domino Recordings CO), που περιέχει το τελευταίο κομμάτι που ηχογράφησε η Μαίρη Τσώνη πριν φύγει από το ζωή και το συγκρότημα το αφιερώνει στη μνήμη της.

Joalz: One life stand (w/ Mary Tsoni)